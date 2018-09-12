Такого вы еще не пробовали: лучшие рецепты грибов от разных ресторанов

Вам понадобится:

Куриная грудка — 200 г

Бедро куриное — 250 г

Крыло куриное — 150 г

Масло сливочное — 250 г

Белый херес (белое вино) — 200 мл

Лисички - 15 г

Маринованные грибы (грузди, опята) — 20 г

Картофель молодой — 650 г

Соль — по вкусу

Молоко — 180 мл

Трюфельная паста — по вкусу

Лук-шалот — 45 г

Приготовление:

Курицу посолить и поперчить, обжарить в сотейнике на сливочном масле, перевернуть и добавить белый херес. Накрыть крышкой, через две минуты достать крылья, через пять минут — бедра, еще через пять минут — грудки. Оставшуюся жидкость процедить для соуса. Лисички обжарить на сливочном масле, добавить к ним крупно нарезанные маринованные грибы. Остывшие куски курицы отделить от костей. Снова обжарить их с кожицей в сотейнике на сливочном масле до красивого цвета, перевернуть и добавить соус. Через пять минут положить обжаренные грибы. Картофель отварить в мундире с тимьяном, чесноком и солью, затем очистить и, пока горячий, быстро протереть в пюре. Добавить в пюре соль, молоко, сливочное масло, трюфельную пасту и золотистый лук-шалот.

Тартар из оленины с лисичками, копченым сулугуни и багульником

Кафе «Мечтатели», шеф-повар Виктор Гусев