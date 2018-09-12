Такого вы еще не пробовали: лучшие рецепты грибов от разных ресторанов

Жареные лисички в сметане с укропом
Ресторан «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова
Вам понадобится:
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Лук репчатый — 300 г
- Лисички свежие — 500 г
- Картофель — 800 г
- Сметана — 250 мл
- Соль, перец по вкусу
- Укроп — 15 г
Приготовление:
Лисички тщательно промыть, нарезать небольшими кусками, мелкие грибы можно не резать. Лук очистить, нарезать полукольцами. Разогреть сковороду со сливочным маслом, выложить лук и обжарить его до прозрачности. К обжаренному луку добавить лисички. Жарить, помешивая, до тех пор, пока жидкость из лисичек полностью не уйдет. Картофель очистить, разрезать пополам, нарезать слайсами и обжарить его в отдельной сковороде до румяной корочки. Делать это нужно на большом огне и часто помешивать. К обжаренной картошке добавить грибы с луком, посолить, поперчить, положить сметану и хорошо перемешать. Довести блюдо до готовности на медленном огне. Готовые лисички в сметане с картофелем при подаче посыпать свежим укропом.
Цыпленок с грибами, воздушным картофелем и трюфелем
Ресторан «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев
Вам понадобится:
- Куриная грудка — 200 г
- Бедро куриное — 250 г
- Крыло куриное — 150 г
- Масло сливочное — 250 г
- Белый херес (белое вино) — 200 мл
- Лисички - 15 г
- Маринованные грибы (грузди, опята) — 20 г
- Картофель молодой — 650 г
- Соль — по вкусу
- Молоко — 180 мл
- Трюфельная паста — по вкусу
- Лук-шалот — 45 г
Приготовление:
Курицу посолить и поперчить, обжарить в сотейнике на сливочном масле, перевернуть и добавить белый херес. Накрыть крышкой, через две минуты достать крылья, через пять минут — бедра, еще через пять минут — грудки. Оставшуюся жидкость процедить для соуса. Лисички обжарить на сливочном масле, добавить к ним крупно нарезанные маринованные грибы. Остывшие куски курицы отделить от костей. Снова обжарить их с кожицей в сотейнике на сливочном масле до красивого цвета, перевернуть и добавить соус. Через пять минут положить обжаренные грибы. Картофель отварить в мундире с тимьяном, чесноком и солью, затем очистить и, пока горячий, быстро протереть в пюре. Добавить в пюре соль, молоко, сливочное масло, трюфельную пасту и золотистый лук-шалот.
Тартар из оленины с лисичками, копченым сулугуни и багульником
Кафе «Мечтатели», шеф-повар Виктор Гусев
Вам понадобится:
- Оленина (или любое другое мясо, лучше дичь) — 60 г
- Лисички — 60 г
- Копченый сулугуни — 10 г
Заправка:
- Багульник — 5 г
- Зеленое масло — 3 г
- Еловое масло — 6 г
- Ореховое масло — 4 г
- Копченая соль — 1 г
Приготовление:
Охлажденную оленину (или любое другое мясо дичи) тщательно промыть, очистить от пленок и прожилок, еще раз промыть и просушить. Затем мясо нарезать мелким кубиком. Зеленое масло смешать с багульником, туда вмешать оленину, затем добавить еловое масло (3 г) и копченый сулугуни, тщательно перемешать. Добавить копченую соль, масло из лесных орехов, перемешать. Лисички очистить и обжарить на раскаленной сковороде, затем полить еловым маслом (3 г), довести до вкуса, быстро обжечь горелкой и добавить к оленине. Тартар украсить жареными листьями красной смородины и можжевельника.
Шампиньоны с сулугуни
Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
- Шампиньоны — 150 г
- Сыр сулугуни — 85 г
Приготовление:
Шампиньоны обжарить на растительном масле с добавлением специй (соль, перец) до полуготовности. Затем выложить их в форму, посыпать тертым сулугуни и запечь в течение 10 минут в разогретой духовке при 180 градусах.