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Такого вы еще не пробовали: лучшие рецепты грибов от разных ресторанов

Все грибники вышли на «тихую охоту». Грибов много, и они разные, а старые рецепты надоели. Наши повара-эксперты, дарят читательницам необычные блюда с ними. Попробуйте — что-то обязательно придется по душе, и вы будете делиться с подругами рецептами.

Жареные лисички в сметане с укропом

Ресторан «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова

Вам понадобится:

  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — 300 г
  • Лисички свежие — 500 г
  • Картофель — 800 г
  • Сметана — 250 мл
  • Соль, перец по вкусу
  • Укроп — 15 г

Приготовление:

Лисички тщательно промыть, нарезать небольшими кусками, мелкие грибы можно не резать. Лук очистить, нарезать полукольцами. Разогреть сковороду со сливочным маслом, выложить лук и обжарить его до прозрачности. К обжаренному луку добавить лисички. Жарить, помешивая, до тех пор, пока жидкость из лисичек полностью не уйдет. Картофель очистить, разрезать пополам, нарезать слайсами и обжарить его в отдельной сковороде до румяной корочки. Делать это нужно на большом огне и часто помешивать. К обжаренной картошке добавить грибы с луком, посолить, поперчить, положить сметану и хорошо перемешать. Довести блюдо до готовности на медленном огне. Готовые лисички в сметане с картофелем при подаче посыпать свежим укропом.

Цыпленок с грибами, воздушным картофелем и трюфелем

Ресторан «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев

Вам понадобится:

  • Куриная грудка — 200 г
  • Бедро куриное — 250 г
  • Крыло куриное — 150 г
  • Масло сливочное — 250 г
  • Белый херес (белое вино) — 200 мл
  • Лисички - 15 г
  • Маринованные грибы (грузди, опята) — 20 г
  • Картофель молодой — 650 г
  • Соль — по вкусу
  • Молоко — 180 мл
  • Трюфельная паста — по вкусу
  • Лук-шалот — 45 г

Приготовление:

Курицу посолить и поперчить, обжарить в сотейнике на сливочном масле, перевернуть и добавить белый херес. Накрыть крышкой, через две минуты достать крылья, через пять минут — бедра, еще через пять минут — грудки. Оставшуюся жидкость процедить для соуса. Лисички обжарить на сливочном масле, добавить к ним крупно нарезанные маринованные грибы. Остывшие куски курицы отделить от костей. Снова обжарить их с кожицей в сотейнике на сливочном масле до красивого цвета, перевернуть и добавить соус. Через пять минут положить обжаренные грибы. Картофель отварить в мундире с тимьяном, чесноком и солью, затем очистить и, пока горячий, быстро протереть в пюре. Добавить в пюре соль, молоко, сливочное масло, трюфельную пасту и золотистый лук-шалот.

Тартар из оленины с лисичками, копченым сулугуни и багульником

Кафе «Мечтатели», шеф-повар Виктор Гусев

Вам понадобится:

  • Оленина (или любое другое мясо, лучше дичь) — 60 г
  • Лисички — 60 г
  • Копченый сулугуни — 10 г

Заправка:

  • Багульник — 5 г
  • Зеленое масло — 3 г
  • Еловое масло — 6 г
  • Ореховое масло — 4 г
  • Копченая соль — 1 г

Приготовление:

Охлажденную оленину (или любое другое мясо дичи) тщательно промыть, очистить от пленок и прожилок, еще раз промыть и просушить. Затем мясо нарезать мелким кубиком. Зеленое масло смешать с багульником, туда вмешать оленину, затем добавить еловое масло (3 г) и копченый сулугуни, тщательно перемешать. Добавить копченую соль, масло из лесных орехов, перемешать. Лисички очистить и обжарить на раскаленной сковороде, затем полить еловым маслом (3 г), довести до вкуса, быстро обжечь горелкой и добавить к оленине. Тартар украсить жареными листьями красной смородины и можжевельника.

Шампиньоны с сулугуни

Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

  • Шампиньоны — 150 г
  • Сыр сулугуни — 85 г

Приготовление:

Шампиньоны обжарить на растительном масле с добавлением специй (соль, перец) до полуготовности. Затем выложить их в форму, посыпать тертым сулугуни и запечь в течение 10 минут в разогретой духовке при 180 градусах.

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Гречка с белыми грибами и другие рецепты
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