Ризотто с морепродуктами, суп из белых грибов и еще 7 рецептов для тех, кто держит пост

Ризотто с морепродуктами и цуккини
от La Fabbrica, шеф-повар Мирко Дзаго
Вам понадобится:
- Рис для ризотто – 60 гр.
- Мини-кальмар – 80 гр.
- Крем из цуккини – 100 гр.
- Масло оливковое – 30 гр.
- Бульон рыбный – 150 гр.
- Петрушка – 5 гр.
Способ приготовления:
На прогретую сковороду налить оливковое масло, добавить рис и не-много просушить. Затем добавить рыбный бульон и слегка выпарить его. На отдельной сковороде обжарить мини-кальмар. В рис добавить крем из цуккини и мелко рубленную зелень петрушки. На плоскую тарелку выложить ризотто, затем кальмар. Украсить ли-стьями петрушки и сбрызнуть оливковым маслом.
Капоната из баклажанов
Шеф-повар Мирко Дзаго, Ресторан La Fabbrica
Вам понадобится:
- Баклажан – 250 гр.
- Сельдерей стебель – 50 гр.
- Лук – 30 гр.
- Базилик – 10 гр.
- Масло оливковое – 20 гр.
- Вяленые оливки – 20 гр.
- Томаты свежие – 40 гр.
- Каперсы – 10 гр.
- Томатный соус -40 гр.
- Скрокьярелла – 60 гр.
Приготовление:
Баклажаны нарезать кубиками, обжарить на оливковом масле до полуготовности. Стебель сельдерея, лук и базилик нарезать кубиками и обжарить в течении минуты на оливковом масле Смешать с баклажанами, добавить томатный соус, довести до готовности. Томаты очистить от кожи и нарезать мелким кубиком Блюдо выложить на тарелку, декорировать вялеными оливками, каперсами, томатами, подавать со скрокьяреллой.
Шиитаки и вешенки на гриле с медовым бальзамиком
От ресторана Moregrill
Вам понадобится:
- Вешенки - 60 г
- Шиитаки - 30 г
- Соус - 25 г
- Масло ароматное - 15 г
- Соль - 2 г
- Перец - 1 г
- Цветная капуста - 35 г
- Кинза - 2 г
- Мята - 2 г
- Корн - 20 г
- Масло из кинзы - 2 г
- Масло оливковое - 3 г
- Лук красный - 4 г
Для соуса:
- Соус соевый - 125 г
- Уксус бальзамический - 125 г
- Сахарный сироп - 125 г
- Сок апельсина - 63 мл
- Цедра апельсина - 5 г
- Мед - 25 г
- Вино - 50 мл
- Масло оливковое - 10 г
- Чеснок - 4 г
- Перец черный - 1 г
Приготовление:
Везать вешенки в произвольной форме, порвать шиитаки и обжарить 5 минут на ароматном масле на гриле. Удалить сердцевину цветной капусты. Выложить на тарелку грибы, полить приготовленным соусом, сверху добавить салат корн, лук красный, сбоку - бланшированную цветную капусту. Украсить кинзой.