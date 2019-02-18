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Ризотто с морепродуктами, суп из белых грибов и еще 7 рецептов для тех, кто держит пост

Осталось меньше месяца до Великого поста. Новичок вы или поститесь всегда - не важно, мы предлагаем вам разнообразить постный стол и делимся оригинальными рецептами от ведущих шеф-поваров. Периодически мы будем публиковать новые интересные постные блюда. Они не скучные, а очень даже вкусные и полезные.

Ризотто с морепродуктами и цуккини

от La Fabbrica, шеф-повар Мирко Дзаго

Вам понадобится:

  • Рис для ризотто – 60 гр.
  • Мини-кальмар – 80 гр.
  • Крем из цуккини – 100 гр.
  • Масло оливковое – 30 гр.
  • Бульон рыбный – 150 гр.
  • Петрушка – 5 гр.

Способ приготовления:

На прогретую сковороду налить оливковое масло, добавить рис и не-много просушить. Затем добавить рыбный бульон и слегка выпарить его. На отдельной сковороде обжарить мини-кальмар. В рис добавить крем из цуккини и мелко рубленную зелень петрушки. На плоскую тарелку выложить ризотто, затем кальмар. Украсить ли-стьями петрушки и сбрызнуть оливковым маслом.

Капоната из баклажанов

Шеф-повар Мирко Дзаго, Ресторан La Fabbrica

Вам понадобится:

  • Баклажан – 250 гр.
  • Сельдерей стебель – 50 гр.
  • Лук – 30 гр.
  • Базилик – 10 гр.
  • Масло оливковое – 20 гр.
  • Вяленые оливки – 20 гр.
  • Томаты свежие – 40 гр.
  • Каперсы – 10 гр.
  • Томатный соус -40 гр.
  • Скрокьярелла – 60 гр.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кубиками, обжарить на оливковом масле до полуготовности. Стебель сельдерея, лук и базилик нарезать кубиками и обжарить в течении минуты на оливковом масле Смешать с баклажанами, добавить томатный соус, довести до готовности. Томаты очистить от кожи и нарезать мелким кубиком Блюдо выложить на тарелку, декорировать вялеными оливками, каперсами, томатами, подавать со скрокьяреллой.

Шиитаки и вешенки на гриле с медовым бальзамиком

От ресторана Moregrill

Вам понадобится:

  • Вешенки - 60 г
  • Шиитаки - 30 г
  • Соус - 25 г
  • Масло ароматное - 15 г
  • Соль - 2 г
  • Перец - 1 г
  • Цветная капуста - 35 г
  • Кинза - 2 г
  • Мята - 2 г
  • Корн - 20 г
  • Масло из кинзы - 2 г
  • Масло оливковое - 3 г
  • Лук красный - 4 г

Для соуса:

  • Соус соевый - 125 г
  • Уксус бальзамический - 125 г
  • Сахарный сироп - 125 г
  • Сок апельсина - 63 мл
  • Цедра апельсина - 5 г
  • Мед - 25 г
  • Вино - 50 мл
  • Масло оливковое - 10 г
  • Чеснок - 4 г
  • Перец черный - 1 г

Приготовление:

Везать вешенки в произвольной форме, порвать шиитаки и обжарить 5 минут на ароматном масле на гриле. Удалить сердцевину цветной капусты. Выложить на тарелку грибы, полить приготовленным соусом, сверху добавить салат корн, лук красный, сбоку - бланшированную цветную капусту. Украсить кинзой.

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