Ризотто с морепродуктами, суп из белых грибов и еще 7 рецептов для тех, кто держит пост

Осталось меньше месяца до Великого поста. Новичок вы или поститесь всегда - не важно, мы предлагаем вам разнообразить постный стол и делимся оригинальными рецептами от ведущих шеф-поваров. Периодически мы будем публиковать новые интересные постные блюда. Они не скучные, а очень даже вкусные и полезные.