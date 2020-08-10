passion.ru

Продукт недели: сладкий арбуз

Август – это официальное время правления арбузов. Сочные, сладкие, восхитительно вкусные, многие их просто обожают. И хотя купить эту ягоду сейчас при желании можно в любое время года, в нашей стране она по-прежнему безусловный символ последнего месяца лета. Арбузы одинаково любят и взрослые, и дети, но есть ли в нем какие-то полезные свойства или все дело лишь в сахарном вкусе?

5 интересных фактов об арбузе

  • Арбуз на 92% состоит из воды, на остальные 8% приходятся витамины А и С, важнейшие для сохранения молодости антиоксиданты, а также кальций, магний, калий и натрий, которые помогут избежать обезвоживания организма в теплую погоду. Также в них много ликопина – вещества, которое снижает риск возникновения раковых заболеваний, помогает контролировать уровень плохого холестерина и даже снижает артериальное давление.

  • Мы привыкли, что арбуз – это продукт с красной мякотью и зеленой (часто полосатой) кожурой. Однако они бывают и других цветов. Цвет мякоти варьируется от ярко-красного и розового до желтого и кремового, оттенки кожицы тоже сильно разнятся в зависимости от сорта, которых, к слову, насчитывается больше 1200 в мире. Кстати, в зависимости от цвета мякоти эти ягоды отличаются и по вкусу.

  • Вес самого большого арбуза составляет 159 килограммов. Именно с таким рекордом в Книгу рекордов Гиннеса попал житель США, вырастивший его. Но существует еще и сорт миниатюрных ягод, размер которых не превышает 3-4 сантиметров. Такие мини-арбузы используются в ресторанах высокой кухни для салатов и в качестве диковинных закусок.

  • Арбуз может быть не только вкусным десертом, но и самым настоящим произведением искусства. Есть такое направление, пришедшее из Юго-Восточной Азии – карвинг, суть которого заключается в резьбе по продуктам. А какая ягода подойдет для этого лучше, чем арбуз? Благодаря его внушительным размерам есть где разгуляться фантазии и рукам художника. В Японии и Таиланде чаще всего отдают предпочтение цветам и растениям из арбуза, а в Китае – фигуркам людей и животных.

  • Возможно, вы не знаете, но в пищу можно употреблять не только мякоть арбуза, но и его корки. Они вполне съедобны и даже богаты витаминами и полезными веществами. Только в сыром виде этого делать не рекомендуется. На Среднем Востоке и в Китае корки обычно жарят, тушат (получается довольно необычная по вкусу закуска) и даже маринуют. Кроме того, из них часто делают цукаты.

Салат с арбузом и сыром фета

Рецепт от шеф-повара Артема Лаптева, ресторан La Famiglia

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г арбуза
  • 20 г сыра фета
  • 20 г меда
  • 20 мл оливкового масла
  • 15 г сока лайма
  • Соль
  • 2 г эстрагона
  • 5 г листьев шпината
  • 50 г чиабатты

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте соус: смешайте оливковое масло, мед, цедру лайма и сок лайма, эстрагон.

Шаг 2. Соберите салат: арбуз нарежьте кубиками, уберите косточки, чиабатту нарвите на кусочки, подсушите на гриле. Все ингредиенты смешайте с соусом, сверху выложите сыр фета.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!