Продукт недели: сладкий арбуз
5 интересных фактов об арбузе
Арбуз на 92% состоит из воды, на остальные 8% приходятся витамины А и С, важнейшие для сохранения молодости антиоксиданты, а также кальций, магний, калий и натрий, которые помогут избежать обезвоживания организма в теплую погоду. Также в них много ликопина – вещества, которое снижает риск возникновения раковых заболеваний, помогает контролировать уровень плохого холестерина и даже снижает артериальное давление.
Мы привыкли, что арбуз – это продукт с красной мякотью и зеленой (часто полосатой) кожурой. Однако они бывают и других цветов. Цвет мякоти варьируется от ярко-красного и розового до желтого и кремового, оттенки кожицы тоже сильно разнятся в зависимости от сорта, которых, к слову, насчитывается больше 1200 в мире. Кстати, в зависимости от цвета мякоти эти ягоды отличаются и по вкусу.
Вес самого большого арбуза составляет 159 килограммов. Именно с таким рекордом в Книгу рекордов Гиннеса попал житель США, вырастивший его. Но существует еще и сорт миниатюрных ягод, размер которых не превышает 3-4 сантиметров. Такие мини-арбузы используются в ресторанах высокой кухни для салатов и в качестве диковинных закусок.
Арбуз может быть не только вкусным десертом, но и самым настоящим произведением искусства. Есть такое направление, пришедшее из Юго-Восточной Азии – карвинг, суть которого заключается в резьбе по продуктам. А какая ягода подойдет для этого лучше, чем арбуз? Благодаря его внушительным размерам есть где разгуляться фантазии и рукам художника. В Японии и Таиланде чаще всего отдают предпочтение цветам и растениям из арбуза, а в Китае – фигуркам людей и животных.
Возможно, вы не знаете, но в пищу можно употреблять не только мякоть арбуза, но и его корки. Они вполне съедобны и даже богаты витаминами и полезными веществами. Только в сыром виде этого делать не рекомендуется. На Среднем Востоке и в Китае корки обычно жарят, тушат (получается довольно необычная по вкусу закуска) и даже маринуют. Кроме того, из них часто делают цукаты.
Салат с арбузом и сыром фета
Рецепт от шеф-повара Артема Лаптева, ресторан La Famiglia
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г арбуза
- 20 г сыра фета
- 20 г меда
- 20 мл оливкового масла
- 15 г сока лайма
- Соль
- 2 г эстрагона
- 5 г листьев шпината
- 50 г чиабатты
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте соус: смешайте оливковое масло, мед, цедру лайма и сок лайма, эстрагон.
Шаг 2. Соберите салат: арбуз нарежьте кубиками, уберите косточки, чиабатту нарвите на кусочки, подсушите на гриле. Все ингредиенты смешайте с соусом, сверху выложите сыр фета.
Фото: freepik
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