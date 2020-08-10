Продукт недели: сладкий арбуз

Арбуз на 92% состоит из воды, на остальные 8% приходятся витамины А и С, важнейшие для сохранения молодости антиоксиданты, а также кальций, магний, калий и натрий, которые помогут избежать обезвоживания организма в теплую погоду. Также в них много ликопина – вещества, которое снижает риск возникновения раковых заболеваний, помогает контролировать уровень плохого холестерина и даже снижает артериальное давление.

Мы привыкли, что арбуз – это продукт с красной мякотью и зеленой (часто полосатой) кожурой. Однако они бывают и других цветов. Цвет мякоти варьируется от ярко-красного и розового до желтого и кремового, оттенки кожицы тоже сильно разнятся в зависимости от сорта, которых, к слову, насчитывается больше 1200 в мире. Кстати, в зависимости от цвета мякоти эти ягоды отличаются и по вкусу.

Вес самого большого арбуза составляет 159 килограммов. Именно с таким рекордом в Книгу рекордов Гиннеса попал житель США, вырастивший его. Но существует еще и сорт миниатюрных ягод, размер которых не превышает 3-4 сантиметров. Такие мини-арбузы используются в ресторанах высокой кухни для салатов и в качестве диковинных закусок.

Арбуз может быть не только вкусным десертом, но и самым настоящим произведением искусства. Есть такое направление, пришедшее из Юго-Восточной Азии – карвинг, суть которого заключается в резьбе по продуктам. А какая ягода подойдет для этого лучше, чем арбуз? Благодаря его внушительным размерам есть где разгуляться фантазии и рукам художника. В Японии и Таиланде чаще всего отдают предпочтение цветам и растениям из арбуза, а в Китае – фигуркам людей и животных.