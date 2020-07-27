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Продукт недели: сладкая свекла

Свекла — один из самых популярных корнеплодов в нашей стране. Она — обязательный ингредиент для борща, винегрета и многих других блюд. С ней даже смузи умудряются делать! Чем же так полезен этот продукт? Почему его ценили в Средневековье? Ответы на эти и многие другие вопросы — в новом материале на Passion.ru (рецепт вкусного салата со свеклой в качестве бонуса).

5 интересных фактов о свекле

  • Когда и где именно начали выращивать свеклу, доподлинно неизвестно, но некоторые считают, что впервые она появилась в Индии. Кроме того, существуют свидетельства, что ее культивировали еще 4000 лет назад в Средиземноморье. Интересно, что в древности свекла считалась целебным продуктом — в качестве лекарственного средства от некоторых болезней ее применял сам Гиппократ. А в Средние века многие верили: если есть свеклу регулярно, это поможет защититься от чумы (сразу скажем, не помогло).

  • Во многих культурах есть поверье: если мужчина и женщина будут одновременно есть одну свеклу, они непременно влюбятся друг в друга. Правда или нет, мы не проверяли.

  • До того как косметику стали производить массово и она стала доступна, в качестве подручного средства использовали свеклу. В частности, в викторианской Англии сок этого корнеплода использовали, чтобы подкрасить волосы и придать им модный красноватый отблеск. А на Руси им румянили щеки. Не верите? Вспомните знаменитую сцену с Инной Чуриковой в сказке «Морозко».

  • В свекле содержится комплекс ценных витаминов, среди которых С, РР и К, а также микроэлементы натрий, цинк, йод, марганец, железо, фосфор, калий, рубидий и такой редкий цезий. Регулярное употребление этого корнеплода в пищу поможет повысить уровень гемоглобина в крови, стимулировать деятельность мозга, нормализовать давление, снижает риск развития онкологии и действует как мягкое мочегонное, избавляя от застоев жидкости и отеков.

  • Свекла — тот редкий продукт, который съедобен целиком. Любопытно, что долгое время во всем мире, где он был известен, в пищу употребляли только его ботву, первыми стали есть корешки древние римляне.

Салат со свеклой и козьим сыром

Рецепт от шеф-повара Ильгиза Шакирова, ресторан «Чирэм»

Фото: архив ресторана

Вам потребуется:

  • 16 г микс-салата или шпината
  • 10 г орехов кешью
  • 60 г козьего сыра
  • 200 г очищенной свеклы
  • 20 г чернослива
  • 40 г медовой заправки (мед + оливковое масло + рисовый уксус)

Как приготовить:

Шаг 1. Запеките свеклу.

Шаг 2. Чернослив отделите от косточек, нарежьте.

Шаг 3. Сыр и запеченную свеклу нарежьте крупными кубиками. Смешайте сыр, чернослив, свеклу и салат. Добавьте медовую заправку. Сверху посыпьте рублеными орехами.

Фото: depositphotos, предоставлены рестораном

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