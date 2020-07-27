Продукт недели: сладкая свекла

Когда и где именно начали выращивать свеклу, доподлинно неизвестно, но некоторые считают, что впервые она появилась в Индии. Кроме того, существуют свидетельства, что ее культивировали еще 4000 лет назад в Средиземноморье. Интересно, что в древности свекла считалась целебным продуктом — в качестве лекарственного средства от некоторых болезней ее применял сам Гиппократ. А в Средние века многие верили: если есть свеклу регулярно, это поможет защититься от чумы (сразу скажем, не помогло).

Во многих культурах есть поверье: если мужчина и женщина будут одновременно есть одну свеклу, они непременно влюбятся друг в друга. Правда или нет, мы не проверяли.

До того как косметику стали производить массово и она стала доступна, в качестве подручного средства использовали свеклу. В частности, в викторианской Англии сок этого корнеплода использовали, чтобы подкрасить волосы и придать им модный красноватый отблеск. А на Руси им румянили щеки. Не верите? Вспомните знаменитую сцену с Инной Чуриковой в сказке «Морозко».

В свекле содержится комплекс ценных витаминов, среди которых С, РР и К, а также микроэлементы натрий, цинк, йод, марганец, железо, фосфор, калий, рубидий и такой редкий цезий. Регулярное употребление этого корнеплода в пищу поможет повысить уровень гемоглобина в крови, стимулировать деятельность мозга, нормализовать давление, снижает риск развития онкологии и действует как мягкое мочегонное, избавляя от застоев жидкости и отеков.