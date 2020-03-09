Продукт недели: семечки
4 интересных факта о семечках
Семечки невероятно полезный продукт. В нем, например, огромное количество кальция и витамина D, высокая концентрация витаминов Е и В, которых так не хватает многим из нас. Кроме того, в их составе еще и фосфор, калий, магний. Специалисты уверяют, что регулярное лузгание семечек уменьшает риск развития онкологии, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, этот продукт – отличное средство для успокоения нервов, ведь процесс очищения семян сродни медитации. А многие автомобилисты уверены, что нет лучше средства, чтобы не заснуть за рулем, чем грызть семечки.
Клоуны, как и другие работники цирка, действительно никогда не грызут семечки, потому что боятся «перещелкать всех зрителей». Более того, сила этого суеверия такова, что это запрещено делать и всем посетителям цирка. Хорошо известен случай, когда московские клоуны во время представления «засекли» зрителя, отважившегося нарушить негласный запрет, и знатно его побили, за что даже были задержаны сотрудниками полиции на 15 суток.
О том, насколько семечки любимы русскими людьми, можно судить по количеству глаголов, которыми описывается процесс их очистки. Согласно толковому словарю Владимира Даля, их можно лускать, лузгать, лущить, шелушить, вылущать, чистить, грызть, щелкать, вылуплять, выковыривать, облупливать, лопать, лустить, лушпинить, лустерить, щелкотить и жущерить. Однако, несмотря на всю пользу семечек и любовь к ним наших соотечественников, отношение к этому продукту во многих странах весьма неоднозначное. В мусульманских странах грызть семечки и жевать жвачку в присутствии посторонних – признак неуважения. В Румынии введен официальный запрет на их лузгание в общественных местах и на улице. Да и в нашем родном Владивостоке перед приездом президента была запрещена продажа семечек. Но было это в далеком 2002 году.
Известный писатель Аллан Карр, заработавший миллионы на своих книгах-бестселлерах «Как бросить пить», «Как бросить курить» и «Легкий способ сбросить вес», решил научить всех, как отказаться от вредной привычки грызть семечки, и даже начал писать на эту тему свой очередной труд, но через три года осознал, что это неизлечимо, и забросил эту безнадежную затею.
Кукурузная каша со страчателлой и семечками
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г кукурузной каши
- 250 г молока
- 4 г жареных подсолнечных семечек
- 50 г халвы
- ¼ бурраты
- 5 шт. свежей клубники
- 50 г сахарного сиропа (смесь воды и сахара в пропорции 1:1)
- Соль, сахар – по вкусу
«По сути, кукурузная каша –– это итальянское блюдо –– полента. Чаще всего ее используют как гарнир к основным блюдам, она имеет сходство с грузинской мамалыгой. Но лучше кукурузную кашу делать на наш русский манер и подавать с клубникой, вишней и страчателлой, которая придает ей сливочность. Страчателлу замешивайте с халвой и подсолнечными семечками. Вот и получилось итальянское блюдо с русским акцентом, который придается при помощи клубники, семечек, вишни, халвы –– это все наши продукты, все родное. Не помню, как появилась идея этих сочетаний, но цель была одна: сделать интересную кашу, которой нет ни у кого в меню».
Как приготовить:
Шаг 1. На среднем огне в молоке отварите до загустения кукурузную кашу. Доведите солью и сахаром по вкусу.
Шаг 2. В это время забейте блендером халву и сахарный сироп до однородной массы. Буррату замесите с получившейся массой.
Шаг 3. В тарелку выложите кашу, сверху в центр – смесь бурраты и халвы. Украсьте свежей клубникой, нарезанной на четвертинки. Сверху сервируйте поджаренными подсолнечными семечками. И при желании можно полить клубничным сиропом.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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