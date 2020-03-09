Продукт недели: семечки

Как приготовить:

Шаг 1. На среднем огне в молоке отварите до загустения кукурузную кашу. Доведите солью и сахаром по вкусу.

Шаг 2. В это время забейте блендером халву и сахарный сироп до однородной массы. Буррату замесите с получившейся массой.

Шаг 3. В тарелку выложите кашу, сверху в центр – смесь бурраты и халвы. Украсьте свежей клубникой, нарезанной на четвертинки. Сверху сервируйте поджаренными подсолнечными семечками. И при желании можно полить клубничным сиропом.