Продукт недели: редис
5 интересных фактов о редисе
Редис – продукт селекции. Появился он в Средние века в Юго-Восточной Азии, откуда попал в Европу благодаря мореплавателю Марко Поло, который привез семена из своего путешествия в Китай. Произошло это в XIII веке. В Россию же редис приехал лишь спустя 4 века, за это надо сказать спасибо Петру I. Кстати, удивительно, но этот корнеплод находится в близком родстве с капустой (ну и, с горчицей и репой еще).
Мы привыкли, что редис в зависимости от сорта имеет круглую или продолговатую, но непременно небольшую форму – около 2-2,5 см в диаметре и 20-30 г весом. Однако в Книгу рекордов Гиннеса попал корнеплод весом в 10 кило! Вырастил ее израильский фермер. Это достижение еще никому не удалось побить.
Редис – настоящий кладезь полезных веществ. В нем особенно много витамина С, так необходимого всем после долгой зимы и не слишком теплой весны для поднятия иммунитета. Кроме того, в нем большое количество витаминов группы В (кроме В12), РР и витамин Е, а также магний, кальций, калий, натрий и фосфор.
Редис известен своими защитными свойствами: он повышает устойчивость организма к вредному воздействию внешней среды и оказывает антисептическое действие – за это надо сказать горчичным маслам, содержащимся в этом корнеплоде. Именно потому этот продукт так любят люди, работающие на производстве и многие годы курящие. Также его рекомендуется есть при простуде.
Редис еще и прекрасное sos-средство. Еще наши бабушки и прабабушки мазали соком этого продукта синяки и ушибы, чтобы ускорить их заживление. Кстати, именно этот овощ первым побывал в космосе. Семена редиса вырастили на космической станции в условиях невесомости, при этом он совершенно не потерял ни во вкусовых качествах, ни в полезных свойствах.
Салат с редисом, курицей и мандаринами
Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г куриных бедер
- 3 редиса
- 1 мандарин
- 2 малосольных огурца
- 1 консервированный перец
- 2 томата черри
- 40 мл соевого соуса
- 40 мл оливкового масла
- 50 г укропа
- 50 г кинзы
- 70 г руколы
- 2 зубчика чеснока
- cоль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Раздавите чеснок и разогрейте на сковороде-гриль с небольшим количеством растительного масла. Куриное бедро нарежьте средними кусочками и обжарьте на сковороде.
Шаг 2. Малосольные огурцы нарежьте средними кусочками, томаты – на четвертинки, зелень мелко порубите, выложите все на салатную тарелку. Почистите мандарин, срежьте верхушку и нарежьте кружками, выложите к томатам и зелени. Добавьте нарезанный кружочками маринованный перец.
Шаг 3. Обжаренные кусочки курицы выложите к салату.
Шаг 4. Редис нарежьте тонкими кружками, ненадолго замочите в воде, удалите лишнюю влагу с помощью салфеток и добавьте в салат. Равномерно полейте его соевым соусом и оливковым маслом.
Фото: depositphotos, архив ресторана
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