Продукт недели: редис

Что нужно:

200 г куриных бедер

3 редиса

1 мандарин

2 малосольных огурца

1 консервированный перец

2 томата черри

40 мл соевого соуса

40 мл оливкового масла

50 г укропа

50 г кинзы

70 г руколы

2 зубчика чеснока

cоль, перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Раздавите чеснок и разогрейте на сковороде-гриль с небольшим количеством растительного масла. Куриное бедро нарежьте средними кусочками и обжарьте на сковороде.

Шаг 2. Малосольные огурцы нарежьте средними кусочками, томаты – на четвертинки, зелень мелко порубите, выложите все на салатную тарелку. Почистите мандарин, срежьте верхушку и нарежьте кружками, выложите к томатам и зелени. Добавьте нарезанный кружочками маринованный перец.

Шаг 3. Обжаренные кусочки курицы выложите к салату.

Шаг 4. Редис нарежьте тонкими кружками, ненадолго замочите в воде, удалите лишнюю влагу с помощью салфеток и добавьте в салат. Равномерно полейте его соевым соусом и оливковым маслом.

Фото: depositphotos, архив ресторана

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