Продукт недели: овсянка
4 интересных факта об овсянке
Возможно, вы удивитесь, но изначально и вплоть до XIX века овес использовался исключительно для корма скота. Он считался питательным и дешевым продуктом, идеально подходящим для этих целей. Однако все изменилось, когда из овса научились делать хлопья. Тогда этот продукт стало легче перевозить и хранить. В итоге цена на него выросла, и каша стала очень популярной.
В своей любви к овсянке и блюдам из нее признаются такие звезды, как Деми Мур, Элизабет Херли, Кристи Терлингтон и Айшвария Рай. И это вполне заслуженно: в этом продукте 20% от ежедневной нормы белка (больше только в гречке), он богат биотином и другими витаминами группы В, витаминами Е и РР, железом, цинком, кальцием, натрием, магнием и при этом легко усваивается и отлично насыщает. Если есть овсяную кашу ежедневно, красивый цвет лица, хорошая кожа, крепкие волосы и ногти, а также прекрасная работа желудочно-кишечного тракта вам обеспечены.
Один из рецептов овсяной каши придумали еще тибетские монахи: они предлагали 2 столовые ложки овсянки залить на ночь небольшим количеством воды, а утром добавить столовую ложку тыквенных семечек, банан и кедровые орешки по вкусу. Разнообразить классику можно и другими фруктами, ягодами или злаками – от этого блюдо только выиграет во всех отношениях.
Овсянка может справиться с хандрой и сплином. Каша из нее станет отличным «успокоительным» и показана тем, кто не может уснуть, часто испытывает депрессивные настроения, много нервничает по пустякам и находится в состоянии хронического стресса. Полезна она и жителям мегаполиса, так как помогает очистить организм от токсинов и шлаков, выводит соли тяжелых металлов, а заодно улучшает работу мозга и дарит энергию.
Овсяные батончики с шоколадом и малиной
Рецепт Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно на 14 батончиков:
- 80 г кокосового масла
- 240 г меда
- 45 г тростникового нерафинированного сахара
- 180 г овсяных хлопьев
- 75 г крупной кокосовой стружки
- 160 г крупно дробленого обжаренного миндаля
- 45 г семян чиа
- 75 г королевских фиников без косточек
- 100 г сублимированной малины
- 60 г вяленой клюквы
- 100 г горького шоколада
- ½ ч. л. молотой корицы
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте сироп для батончиков: растопите в сотейнике мед, кокосовое масло, небольшое количество сахара мусковадо (тростникового). Нагрейте, пока сахар полностью не растворится.
Шаг 2. Смешайте овсяные хлопья и дробленый миндаль, добавьте кокосовую стружку, семена чиа, корицу, сублимированную малину, немного вяленной клюквы и шоколада. Залейте все ингредиенты сиропом и размешайте до однородности.
Шаг 3. Полученную смесь выложите в форму (рамку) на противне с пергаментом для выпекания. Разровняйте смесь, прижимая по углам формы. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте смесь выпекаться в течение 20-25 минут. Остудите и нарежьте на отдельные батончики (размер одного батончика примерно 10х3 см).
Шаг 4. Подготовьте глазурь для украшения: растопите на водяной бане горький шоколад. Аккуратно окуните батончики в растопленный шоколад, дайте лишнему шоколаду стечь, остальное распределите примерно до середины батончика. Выложите на противень с пергаментом и украсьте кусочками сублимированной малины. Поместите батончики в холодильник до полного застывания шоколада.
Фото: depositphotos, архив пресс-службы
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