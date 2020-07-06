Продукт недели: овсянка

Что нужно на 14 батончиков:

80 г кокосового масла

240 г меда

45 г тростникового нерафинированного сахара

180 г овсяных хлопьев

75 г крупной кокосовой стружки

160 г крупно дробленого обжаренного миндаля

45 г семян чиа

75 г королевских фиников без косточек

100 г сублимированной малины

60 г вяленой клюквы

100 г горького шоколада

½ ч. л. молотой корицы

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте сироп для батончиков: растопите в сотейнике мед, кокосовое масло, небольшое количество сахара мусковадо (тростникового). Нагрейте, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 2. Смешайте овсяные хлопья и дробленый миндаль, добавьте кокосовую стружку, семена чиа, корицу, сублимированную малину, немного вяленной клюквы и шоколада. Залейте все ингредиенты сиропом и размешайте до однородности.

Шаг 3. Полученную смесь выложите в форму (рамку) на противне с пергаментом для выпекания. Разровняйте смесь, прижимая по углам формы. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте смесь выпекаться в течение 20-25 минут. Остудите и нарежьте на отдельные батончики (размер одного батончика примерно 10х3 см).

Шаг 4. Подготовьте глазурь для украшения: растопите на водяной бане горький шоколад. Аккуратно окуните батончики в растопленный шоколад, дайте лишнему шоколаду стечь, остальное распределите примерно до середины батончика. Выложите на противень с пергаментом и украсьте кусочками сублимированной малины. Поместите батончики в холодильник до полного застывания шоколада.