Продукт недели: куриная печень

Что нужно:

300 г чиабатты

250 г куриной печени

40 г репчатого лука

1 зубчик чеснока

50 мл сливок 33%

5 мл оливкового масла

30 мл белого сухого вина

5 мл бальзамического уксуса

5 г пармезана

Соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Лук нарежьте на крупные части и измельчите в блендере вместе с чесноком. Обжарьте на разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистой корочки. Куриную печень крупно нарежьте, выложите в сковороду к луку и чесноку, перемешайте и обжаривайте на сильном огне до полной готовности печени. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. В процессе приготовления печени добавьте сухое белое вино, дайте выпариться алкоголю в течение 10-15 секунд. Затем влейте сливки. Оставьте тушиться на небольшом огне в течение 10 минут. Готовую печень выложите вместе с образовавшимся соусом в блендер и измельчите до консистенции нежного паштета. Выложите паштет в глубокую емкость, закройте пищевой пленкой и поставьте охлаждаться в холодильник.

Шаг 3. Чиабатту нарежьте на слайсы, полейте оливковым маслом, обжарьте на сковороде до румяной корочки.

Шаг 4. Охлажденный паштет выложите на брускетты. Сверху посыпьте тертым пармезаном, добавьте немного бальзамического уксуса.