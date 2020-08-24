Продукт недели: куриная печень
5 интересных фактов о куриной печени
Любая печень богата железом. И куриная не исключение: этого важного микроэлемента в ней – 17 мг на 100 г. Как известно, железо жизненно необходимо для здоровья человека: оно отвечает за нормальную работу обмена веществ и транспортировку кислорода к тканям, а также за крепкие ногти и волосы и хорошую кожу. Потому, если у вас обнаружен его дефицит, обязательно включите куриную печень в свой рацион.
Богата печень не только железом, содержится в ней целый комплекс полезных веществ, среди которых – витамин С, повышающий иммунитет и уровень энергии, понижающий холестерин ниацин, укрепляющий мышцы тиамин и каротин. Кроме того, в этом продукте есть фосфор, кальций, магний, калий, йод и натрий.
Печенка очень полезна беременным женщинам. Дело в том, что в ней много фолиевой кислоты, которая способствует правильному развитию плода в целом и его иммунной и кровеносной систем в частности. Кроме того, в продукте есть цинк, способствующий стабилизации гормонального фона.
Куриная печень относится к скоропортящимся продуктам, потому перед приготовлением очень важно не только тщательно промыть ее, но и удалить все желчные протоки, пленки.
Известно, что в некоторых африканских племенах колдуны и шаманы буквально закармливали мужчин печенью. И, как утверждают современные специалисты, их действия не были лишены логики, потому что пантотеновая кислота, которой в этом продукте в избытке, благотворно сказывается на потенции и выработке тестостерона.
Брускетта с паштетом из куриной печени
Рецепт Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 300 г чиабатты
- 250 г куриной печени
- 40 г репчатого лука
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл сливок 33%
- 5 мл оливкового масла
- 30 мл белого сухого вина
- 5 мл бальзамического уксуса
- 5 г пармезана
- Соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Лук нарежьте на крупные части и измельчите в блендере вместе с чесноком. Обжарьте на разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистой корочки. Куриную печень крупно нарежьте, выложите в сковороду к луку и чесноку, перемешайте и обжаривайте на сильном огне до полной готовности печени. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. В процессе приготовления печени добавьте сухое белое вино, дайте выпариться алкоголю в течение 10-15 секунд. Затем влейте сливки. Оставьте тушиться на небольшом огне в течение 10 минут. Готовую печень выложите вместе с образовавшимся соусом в блендер и измельчите до консистенции нежного паштета. Выложите паштет в глубокую емкость, закройте пищевой пленкой и поставьте охлаждаться в холодильник.
Шаг 3. Чиабатту нарежьте на слайсы, полейте оливковым маслом, обжарьте на сковороде до румяной корочки.
Шаг 4. Охлажденный паштет выложите на брускетты. Сверху посыпьте тертым пармезаном, добавьте немного бальзамического уксуса.
Фото: depositphotos
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