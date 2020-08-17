Продукт недели: ежевика

Что нужно:

200 г творога

150 мл сливок

3 столовые ложки сахара

10 ягод ежевики

1 чайная ложка ванильного сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Возьмите мягкий тостовый хлеб, обрежьте корочки и раскатайте как тесто. Два кусочка раскатанного хлеба соедините вместе — у вас должна получиться полосочка. Намотайте её на обычное металлическое кулинарное кольцо и отправьте в духовку при температуре 180 градусов на 5 минут.

Шаг 2. Сливки, творог и сахар взбейте до однородной массы, чтобы не было комочков. Достаньте тарталетку из духовки и переложите в тарелку. На 1/3 заполните её кремом. Сверху украсьте ягодами ежевики.