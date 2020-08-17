Продукт недели: ежевика
5 интересных фактов о ежевике
Ежевика – ближайшая родственница малины (об этом догадаться несложно) и крапивы (что, прямо скажем, неожиданно). Но это не все: она относится к семейству розовоцветных, так что шипы у нее такие же острые, как у королевы цветов. На сегодняшний день в мире насчитывается более 350 сортов этого кустарника.
Своим темным цветом ежевика обязана мощнейшему антиоксиданту антоцианину, который необходим для профилактики множества заболеваний. Помимо него в ягодах много и других ценных веществ: витаминов А, С (всего половины стакана достаточно для того, чтобы получить их суточную норму), группы В, Е и К, а также цинк, кальций, марганец и очень много клетчатки. Однако собирать ее можно только тогда, когда она полностью созрела, потому что сорванная с куста, она, в отличие от авокадо, помидоров, бананов и яблок, уже «не дойдет» до спелой кондиции.
В греческой культуре существует миф, что ежевика – это капли крови титанов, которые пролились на землю во время их эпической битвы с богами Олимпа.
Многие не знают, что, кроме варенья, можно приготовить из ежевики, потому предпочитают просто есть ее в свежем виде. Однако стоит учитывать, что собранные ягоды очень быстро портятся, даже если их хранить в холодильнике. Однако ее можно заморозить – своих свойств она при этом не потеряет. Также ежевику можно использовать при приготовлении выпечки, украшения чизкейков и тортов, делать с ней желе и разнообразные десерты, а если поискать, то и рецепт соуса к мясу наверняка найдется.
В Средние века ежевику не только ели, но и использовали в качестве натурального красителя для ткани. Ягоды придавали ей восхитительный цвет индиго. Однако стоил такой отрез очень дорого, потому был доступен только представителям знати и богатым вельможам.
Творожный крем с ежевикой
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г творога
- 150 мл сливок
- 3 столовые ложки сахара
- 10 ягод ежевики
- 1 чайная ложка ванильного сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Возьмите мягкий тостовый хлеб, обрежьте корочки и раскатайте как тесто. Два кусочка раскатанного хлеба соедините вместе — у вас должна получиться полосочка. Намотайте её на обычное металлическое кулинарное кольцо и отправьте в духовку при температуре 180 градусов на 5 минут.
Шаг 2. Сливки, творог и сахар взбейте до однородной массы, чтобы не было комочков. Достаньте тарталетку из духовки и переложите в тарелку. На 1/3 заполните её кремом. Сверху украсьте ягодами ежевики.
Фото: depositphotos
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