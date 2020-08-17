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Продукт недели: ежевика

Ежевика, как правило, символизирует о том, что лето неуклонно клонится к закату. Эти черно-фиолетовые ягоды созревают ближе ко второй половине августа и имеют терпко-сладкий вкус с нотой небольшой грусти по уходящему теплу. Они богаты витаминами и антиоксидантами, но как-то немного недооценены. Редакция Passion.ru решила исправить эту несправедливость и «назначила» его продуктом недели. В новом материале – несколько интересных фактов о ежевике и интересный рецепт творожного крема с ней.

5 интересных фактов о ежевике

  • Ежевика – ближайшая родственница малины (об этом догадаться несложно) и крапивы (что, прямо скажем, неожиданно). Но это не все: она относится к семейству розовоцветных, так что шипы у нее такие же острые, как у королевы цветов. На сегодняшний день в мире насчитывается более 350 сортов этого кустарника.

  • Своим темным цветом ежевика обязана мощнейшему антиоксиданту антоцианину, который необходим для профилактики множества заболеваний. Помимо него в ягодах много и других ценных веществ: витаминов А, С (всего половины стакана достаточно для того, чтобы получить их суточную норму), группы В, Е и К, а также цинк, кальций, марганец и очень много клетчатки. Однако собирать ее можно только тогда, когда она полностью созрела, потому что сорванная с куста, она, в отличие от авокадо, помидоров, бананов и яблок, уже «не дойдет» до спелой кондиции.

  • В греческой культуре существует миф, что ежевика – это капли крови титанов, которые пролились на землю во время их эпической битвы с богами Олимпа.

  • Многие не знают, что, кроме варенья, можно приготовить из ежевики, потому предпочитают просто есть ее в свежем виде. Однако стоит учитывать, что собранные ягоды очень быстро портятся, даже если их хранить в холодильнике. Однако ее можно заморозить – своих свойств она при этом не потеряет. Также ежевику можно использовать при приготовлении выпечки, украшения чизкейков и тортов, делать с ней желе и разнообразные десерты, а если поискать, то и рецепт соуса к мясу наверняка найдется.

  • В Средние века ежевику не только ели, но и использовали в качестве натурального красителя для ткани. Ягоды придавали ей восхитительный цвет индиго. Однако стоил такой отрез очень дорого, потому был доступен только представителям знати и богатым вельможам.

Творожный крем с ежевикой

Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 200 г творога
  • 150 мл сливок
  • 3 столовые ложки сахара
  • 10 ягод ежевики
  • 1 чайная ложка ванильного сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Возьмите мягкий тостовый хлеб, обрежьте корочки и раскатайте как тесто. Два кусочка раскатанного хлеба соедините вместе — у вас должна получиться полосочка. Намотайте её на обычное металлическое кулинарное кольцо и отправьте в духовку при температуре 180 градусов на 5 минут.

Шаг 2. Сливки, творог и сахар взбейте до однородной массы, чтобы не было комочков. Достаньте тарталетку из духовки и переложите в тарелку. На 1/3 заполните её кремом. Сверху украсьте ягодами ежевики.

Фото: depositphotos

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