Овсянка на кокосовом молоке, эларджи из пшена и сыра и еще 5 рецептов вкусных и полезных каш

Что нужно:

100 г кукурузной крупы

30-40 г кукурузной муки

50 г свежего сыра сулугуни

1 ст. л. домашнего творога надуги

50 г рубленой мяты

Как приготовить:

Шаг 1. Крупу промойте и поставьте на огонь, варите так же, как рис, без добавления соли и сахара. Крупа должна загустеть.

Шаг 2. Добавьте кукурузную муку и варите еще 10-15 минут.

Шаг 3. Выложите мамалыгу на тарелку, сверху положите ломоть сыра сулугуни. Сверху сдобрите ложечкой домашнего творога надуги и рубленой мятой. Сыр должен немного расплавиться.