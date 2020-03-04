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Овсянка на кокосовом молоке, эларджи из пшена и сыра и еще 5 рецептов вкусных и полезных каш

Каша — одно из традиционных блюд множества кухонь мира. Каких только рецептов и консистенций этого полезного и вкусного блюда не существует! Объединяет их одно: готовится каша очень просто и быстро и может стать как чудесным и питательным завтраком, так и основным блюдом для тех, кто предпочитает вегетарианский рацион питания или придерживается Поста. В новом обзоре Passion.ru — 7 отменных рецептов каши от ведущих шеф-поваров.

Гречневая каша с грибами

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 300 г белых грибов
  • 200 г гречки
  • 150 г лука
  • 20 мл растительного масла
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле. Грибы покрошите кубиком, добавьте к луку, жарьте 5-7 минут.

Шаг 2. Добавьте гречневую крупу, залейте ее двумя стаканами воды, посолите и поперчите. Тушите до готовности примерно 15-20 минут.

Гречневая каша с бананом и миндалем

рецепт от бренд-шефа Глена Баллиса, ресторан «Кузня»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 70 г гречневых хлопьев
  • 100 мл молока
  • 10 г сливочного масла
  • 5 г слайсов миндаля
  • 40 г сгущенного молока
  • 15 г вяленых бананов
  • 80 г бананов в карамели

Как приготовить:

Шаг 1. Разогрейте молоко вместе с вяленым бананом, нарезанным тонкими полукольцами.

Шаг 2. Когда молоко закипит, добавьте гречневые хлопья. Варите до готовности. Затем доведите до вкуса солью и добавьте сгущенку. При подаче украсьте жареным миндалем и бананом в карамели.

Овсяная каша

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, KUZNYA Cafe

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 55 г овсяных хлопьев
  • 3 г корицы
  • 3 г соли
  • 44 г сгущенного молока
  • 15 г сливочного масла
  • 70 мл молока
  • 42 г ягодного варенья

Как приготовить:

Шаг 1. Овсяные хлопья, корицу, соль, сгущенное молоко, молоко смешайте, сварите кашу, добавьте масло и подавайте с вареньем.

Эларджи «Казбек»

рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 2,5 стакана пшена
  • 300 г сыра сулугуни
  • 100 г копченого сулугуни
  • 400 мл молока
  • 40 г сливочного масла
  • 4 соцветия мяты

Как приготовить:

Шаг 1. Пшено отварите с добавлением сыра и молока, доведите до консистенции фондю.

Шаг 2. Натрите на терке классический сулугуни и копченый, не спеша добавьте в массу, постоянно помешивая.

Шаг 3. Затем добавьте сливочное масло, тщательно перемешайте и украсьте соцветием мяты.

Овсяная каша на кокосовом молоке

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г овсянки
  • 60 мл кокосового молока
  • 7 г сахара
  • 1 г соли
  • 200 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты соедините и варите до готовности 5-7 минут. Топингами могут служить различные орехи и фрукты

Мамалыга из кукурузной муки

рецепт от ресторана «Тифлисский дворик»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г кукурузной крупы
  • 30-40 г кукурузной муки
  • 50 г свежего сыра сулугуни
  • 1 ст. л. домашнего творога надуги
  • 50 г рубленой мяты

Как приготовить:

Шаг 1. Крупу промойте и поставьте на огонь, варите так же, как рис, без добавления соли и сахара. Крупа должна загустеть.

Шаг 2. Добавьте кукурузную муку и варите еще 10-15 минут.

Шаг 3. Выложите мамалыгу на тарелку, сверху положите ломоть сыра сулугуни. Сверху сдобрите ложечкой домашнего творога надуги и рубленой мятой. Сыр должен немного расплавиться.

Мамалыга — это традиционный гарнир к мясным блюдам в Грузии, например, к сациви, запеченному поросенку, к кучмачи (блюду из говяжьих потрошков), цыпленку тапака, иногда во время Поста ее едят с лобио. По сути это гарнир или аналог хлеба. Это блюдо должно быть по консистенции похоже на кашу, но кашей в традиционном понимании в Грузии не является. А если в мамалыгу сразу по окончанию варки вместо куска сыра добавить тертый сулугуни (около 100 г на порцию), получится еще одно популярное грузинское блюдо — эларджи, которое подается со свежим домашним мацони.

Зеленая гречка с авокадо, зеленым горошком, пармезаном и тимьяном

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно на 2 порции:

  • 140 г зеленой гречки
  • ½ спелого авокадо
  • Горсть зеленого горошка
  • 2 ст. л. тертого пармезана
  • 400 мл воды
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • Щепотка сухого и свежего тимьяна

  • Соль, сахар – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Тщательного промойте гречку холодной водой. Залейте гречку водой, добавьте соль и тимьян и поставьте вариться на 10 минут.

Шаг 2. В готовую гречку добавьте сливочное масло и пармезан. Перемешайте.

Шаг 3. Готовую кашу разложите по тарелкам, украсьте нарезанным тонкими слайсами авокадо, зеленым горошком и пармезаном.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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