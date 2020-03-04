Овсянка на кокосовом молоке, эларджи из пшена и сыра и еще 5 рецептов вкусных и полезных каш
Гречневая каша с грибами
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 300 г белых грибов
- 200 г гречки
- 150 г лука
- 20 мл растительного масла
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле. Грибы покрошите кубиком, добавьте к луку, жарьте 5-7 минут.
Шаг 2. Добавьте гречневую крупу, залейте ее двумя стаканами воды, посолите и поперчите. Тушите до готовности примерно 15-20 минут.
Гречневая каша с бананом и миндалем
рецепт от бренд-шефа Глена Баллиса, ресторан «Кузня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 70 г гречневых хлопьев
- 100 мл молока
- 10 г сливочного масла
- 5 г слайсов миндаля
- 40 г сгущенного молока
- 15 г вяленых бананов
- 80 г бананов в карамели
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте молоко вместе с вяленым бананом, нарезанным тонкими полукольцами.
Шаг 2. Когда молоко закипит, добавьте гречневые хлопья. Варите до готовности. Затем доведите до вкуса солью и добавьте сгущенку. При подаче украсьте жареным миндалем и бананом в карамели.
Овсяная каша
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, KUZNYA Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 55 г овсяных хлопьев
- 3 г корицы
- 3 г соли
- 44 г сгущенного молока
- 15 г сливочного масла
- 70 мл молока
- 42 г ягодного варенья
Как приготовить:
Шаг 1. Овсяные хлопья, корицу, соль, сгущенное молоко, молоко смешайте, сварите кашу, добавьте масло и подавайте с вареньем.
Эларджи «Казбек»
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 2,5 стакана пшена
- 300 г сыра сулугуни
- 100 г копченого сулугуни
- 400 мл молока
- 40 г сливочного масла
- 4 соцветия мяты
Как приготовить:
Шаг 1. Пшено отварите с добавлением сыра и молока, доведите до консистенции фондю.
Шаг 2. Натрите на терке классический сулугуни и копченый, не спеша добавьте в массу, постоянно помешивая.
Шаг 3. Затем добавьте сливочное масло, тщательно перемешайте и украсьте соцветием мяты.
Овсяная каша на кокосовом молоке
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г овсянки
- 60 мл кокосового молока
- 7 г сахара
- 1 г соли
- 200 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Все ингредиенты соедините и варите до готовности 5-7 минут. Топингами могут служить различные орехи и фрукты
Мамалыга из кукурузной муки
рецепт от ресторана «Тифлисский дворик»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г кукурузной крупы
- 30-40 г кукурузной муки
- 50 г свежего сыра сулугуни
- 1 ст. л. домашнего творога надуги
- 50 г рубленой мяты
Как приготовить:
Шаг 1. Крупу промойте и поставьте на огонь, варите так же, как рис, без добавления соли и сахара. Крупа должна загустеть.
Шаг 2. Добавьте кукурузную муку и варите еще 10-15 минут.
Шаг 3. Выложите мамалыгу на тарелку, сверху положите ломоть сыра сулугуни. Сверху сдобрите ложечкой домашнего творога надуги и рубленой мятой. Сыр должен немного расплавиться.
Мамалыга — это традиционный гарнир к мясным блюдам в Грузии, например, к сациви, запеченному поросенку, к кучмачи (блюду из говяжьих потрошков), цыпленку тапака, иногда во время Поста ее едят с лобио. По сути это гарнир или аналог хлеба. Это блюдо должно быть по консистенции похоже на кашу, но кашей в традиционном понимании в Грузии не является. А если в мамалыгу сразу по окончанию варки вместо куска сыра добавить тертый сулугуни (около 100 г на порцию), получится еще одно популярное грузинское блюдо — эларджи, которое подается со свежим домашним мацони.
Зеленая гречка с авокадо, зеленым горошком, пармезаном и тимьяном
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно на 2 порции:
- 140 г зеленой гречки
- ½ спелого авокадо
- Горсть зеленого горошка
- 2 ст. л. тертого пармезана
- 400 мл воды
- 2 ст. л. сливочного масла
- Щепотка сухого и свежего тимьяна
Соль, сахар – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Тщательного промойте гречку холодной водой. Залейте гречку водой, добавьте соль и тимьян и поставьте вариться на 10 минут.
Шаг 2. В готовую гречку добавьте сливочное масло и пармезан. Перемешайте.
Шаг 3. Готовую кашу разложите по тарелкам, украсьте нарезанным тонкими слайсами авокадо, зеленым горошком и пармезаном.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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