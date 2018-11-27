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Литературное меню: буйабес от Роулинг, кулебяка от Чехова и прочие изыски от известных писателей

Вам наверняка знакома ситуация: едете вы с работы и читаете книгу, а там так вкусно описано застолье персонажей, прибыв домой, вы почти полностью съедаете мини-багет или пару бананов. И тем не менее, несмотря на то, что вы утолили первый голод, из головы не идет блюдо, которое ели герои. Изучайте и попробуйте приготовить на выходных.

Буйабес по рецепту Джоан Роулинг

По легенде, вечером рыбаки садились подсчитывать выручку и ставили на огонь большой котел. Вода закипала, и в нее забрасывали все рыбные остатки, овощи и приправы, накопившиеся за день. У блюда марсельских рыбаков не было четкой рецептуры. Готовилось оно из тех даров моря, что были в наличии и остались от улова.

Джоан Роулинг

Вам понадобится:

  • 2,5 литра воды
  • 240 мл сухого белого вина
  • 3/4 чашки измельченного лука-порея
  • 1 чашка рубленого лука
  • 1/2 чашки оливкового масла
  • 4 зубчика чеснока, измельчить в пюре
  • 450 г помидоров, грубо порезать
  • 6 веточек петрушки
  • 1 лавровый лист
  • 1/2 ч. л. тимьяна или базилика
  • 1/8 ч. л. укропа
  • 2 большие щепотки шафрана
  • 1/2 ч. л. апельсиновой цедры
  • 1/8 ч. л. перца
  • 1 ст. л. соли
  • 1,5-1,8 кг рыбных остатков (головы, кости, обрезки)
  • 1 стейк из палтуса
  • 1 большое филе красного снэппера, разрезать на куски
  • 3 больших гребешка, разрезать пополам
  • 12 мидий
  • 12 моллюсков
  • Несколько кусочков подсушенного французского багета
  • 1/3 чашки рубленой свежей петрушки

Для руй:

  • 1/4 чашки нарезанного красного перца, припустить в кипящей подсоленной воде в течение нескольких минут
  • 1 чили, отварить, пока не станет мягким
  • 1 средний картофель, сваренный в бульоне
  • 4 зубчика чеснока, измельчить в пюре
  • 1 ч. л. базилика
  • 4-6 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец
  • 2-3 ст. л. горячего бульона

Приготовление:

На медленном огне обжарить лук-порей и лук на оливковом масле в течение пяти минут до мягкости. Добавить чеснок и помидоры, увеличить огонь до среднего, готовить еще около пяти минут. В большую кастрюлю добавить воду, вино, смесь лука и помидоров, травы, приправы и рыбные отходы. Довести до кипения, готовить, не закрывая крышку, 30-40 минут на среднем огне. Бульон процедить. Посолить и поперчить, если требуется.

Процеженный бульон довести до кипения. Добавить стейк из палтуса. Снова довести до кипения и готовить около пяти минут. Добавить филе, моллюски, мидии, морские гребешки, довести до кипения, готовить примерно пять минут. В результате рыба должна быть мягкой, но не переваренной. Рыбу вынуть из бульона и переложить на блюдо. Для руй все ингредиенты растереть в ступке в однородную гладкую пасту. По капле, продолжая мешать, добавить оливковое масло до получения консистенции как у майонеза. Приправить по вкусу солью и перцем. Бульон разлить по тарелкам. Зачерпнуть бульон большой ложкой и полить им рыбу. Посыпать бульон и рыбу петрушкой. На тосты намазать руй и выложить в суп. Сразу же подавать.

Кулебяка по рецепту Чехова из повести «Сирены»

Антон Павлович Чехов

«Ну-с, кaк только из кухни приволокли кулебяку, сейчaс же, немедля, нужно вторую выпить. Ну-с, перед кулебякой выпить, — продолжaл секретaрь вполголосa; он уже тaк увлекся, что, кaк поющий соловей, не слышaл ничего, кроме собственного голосa. — Кулебякa должнa быть aппетитнaя, бесстыднaя, во всей своей нaготе, чтоб соблaзн был. Подмигнешь нa нее глaзом, отрежешь этaкий кусище и пaльцaми нaд ней пошевелишь вот этaк, от избыткa чувств. Стaнешь ее есть, a с нее мaсло, кaк слезы, нaчинкa жирнaя, сочнaя, с яйцaми, с потрохaми, с луком...»

Вам понадобится:

Начинка 1:

  • длиннозерный рис — 100 г

Начинка 2:

  • куриная печень — 400 г
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • жареный лук
  • соль, перец — по вкусу

Начинка 3:

  • грибы — 400 г
  • жареный лук
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Начинка 4:

  • свиной фарш — 400 г
  • жареный лук
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • зелень укропа, петрушки — 20-30 г
  • соль, перец — по вкусу

Начинка 5:

  • подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • отварные яйца — 4 шт.
  • зеленый лук — 80-100 г
  • укроп, петрушка — по 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Тесто:

  • яйцо — 2 шт.
  • теплое молоко — 150 мл + 100 мл для опары
  • подсолнечное масло — 50 мл
  • сливочное масло — 50 г
  • соль — 1 ч. л.
  • мука ~ 600 г
  • сухие дрожжи — 7 г (лучше ориентироваться на инструкцию с упаковки дрожжей)
  • мука, сахар — по 1 ч. л. для опары
  • 2 желтка + несколько капель подсолнечного масла — для смазывания пирога

Способ приготовления:

Испечь блины. Рис отварить, посолить, лук нарезать кубиками и обжарить в масле до золотистого цвета и разделить на три части. Грибы обжарить в масле до выпаривания жидкости, добавить одну часть лука, посолить, поперчить. Оставить охлаждать. Обжарить фарш, добавить оставшийся лук, мелко нарезанную зелень, соль, перец. Остудить. Зеленый лук нарезать и слегка припустить на масле и соединить с нарезанными яйцами, зеленью, посолить, поперчить.

Тесто:

Дрожжи смешать с мукой и сахаром, постепенно вливая теплое молоко (100 мл), перемешать до однородности и поставить доходить в тепло. Оба вида масла нагреть до теплого состояния. Взбить яйца с солью, добавить опару, теплое молоко, перемешать и, постепенно добавляя просеянную муку, замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. В конце добавить жир, замесить, пока тесто не станет очень гладким. Посыпать мукой, обернуть пленкой, полотенцем и оставить подниматься в теплом месте.

Приготовление:

Вилкой взболтать 3 яйца и влить в каждую начинку равномерно. Перемешать. Застелить длинную (30 см) форму пищевой пленкой, выложить блины внахлест, так чтобы по бокам они свисали. Выложить начинки слоями в любом порядке, разделив слои полосками из блинов. Хорошо уплотнить. Закрыть начинку блинами. Духовку разогреть до 190°С. Подошедшее тесто разделить на две части. Каждую половину раскатать в пласт толщиной 0,5-1 см, учитывая размер начинки в блинах. На один пласт выложить завернутую в блинчики начинку. Накрыть второй половиной, хорошо прижать края. Лишнее тесто срезать. Украсить кулебяку кому как позволяет фантазия. Затем смазать взбитым желтком с маслом и выпекать до румяного состояния.

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