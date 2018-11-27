Литературное меню: буйабес от Роулинг, кулебяка от Чехова и прочие изыски от известных писателей

Приготовление:

На медленном огне обжарить лук-порей и лук на оливковом масле в течение пяти минут до мягкости. Добавить чеснок и помидоры, увеличить огонь до среднего, готовить еще около пяти минут. В большую кастрюлю добавить воду, вино, смесь лука и помидоров, травы, приправы и рыбные отходы. Довести до кипения, готовить, не закрывая крышку, 30-40 минут на среднем огне. Бульон процедить. Посолить и поперчить, если требуется.

Процеженный бульон довести до кипения. Добавить стейк из палтуса. Снова довести до кипения и готовить около пяти минут. Добавить филе, моллюски, мидии, морские гребешки, довести до кипения, готовить примерно пять минут. В результате рыба должна быть мягкой, но не переваренной. Рыбу вынуть из бульона и переложить на блюдо. Для руй все ингредиенты растереть в ступке в однородную гладкую пасту. По капле, продолжая мешать, добавить оливковое масло до получения консистенции как у майонеза. Приправить по вкусу солью и перцем. Бульон разлить по тарелкам. Зачерпнуть бульон большой ложкой и полить им рыбу. Посыпать бульон и рыбу петрушкой. На тосты намазать руй и выложить в суп. Сразу же подавать.

Кулебяка по рецепту Чехова из повести «Сирены»