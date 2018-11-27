Литературное меню: буйабес от Роулинг, кулебяка от Чехова и прочие изыски от известных писателей

Буйабес по рецепту Джоан Роулинг
По легенде, вечером рыбаки садились подсчитывать выручку и ставили на огонь большой котел. Вода закипала, и в нее забрасывали все рыбные остатки, овощи и приправы, накопившиеся за день. У блюда марсельских рыбаков не было четкой рецептуры. Готовилось оно из тех даров моря, что были в наличии и остались от улова.
Вам понадобится:
- 2,5 литра воды
- 240 мл сухого белого вина
- 3/4 чашки измельченного лука-порея
- 1 чашка рубленого лука
- 1/2 чашки оливкового масла
- 4 зубчика чеснока, измельчить в пюре
- 450 г помидоров, грубо порезать
- 6 веточек петрушки
- 1 лавровый лист
- 1/2 ч. л. тимьяна или базилика
- 1/8 ч. л. укропа
- 2 большие щепотки шафрана
- 1/2 ч. л. апельсиновой цедры
- 1/8 ч. л. перца
- 1 ст. л. соли
- 1,5-1,8 кг рыбных остатков (головы, кости, обрезки)
- 1 стейк из палтуса
- 1 большое филе красного снэппера, разрезать на куски
- 3 больших гребешка, разрезать пополам
- 12 мидий
- 12 моллюсков
- Несколько кусочков подсушенного французского багета
- 1/3 чашки рубленой свежей петрушки
Для руй:
- 1/4 чашки нарезанного красного перца, припустить в кипящей подсоленной воде в течение нескольких минут
- 1 чили, отварить, пока не станет мягким
- 1 средний картофель, сваренный в бульоне
- 4 зубчика чеснока, измельчить в пюре
- 1 ч. л. базилика
- 4-6 ст. л. оливкового масла
- соль и перец
- 2-3 ст. л. горячего бульона
Приготовление:
На медленном огне обжарить лук-порей и лук на оливковом масле в течение пяти минут до мягкости. Добавить чеснок и помидоры, увеличить огонь до среднего, готовить еще около пяти минут. В большую кастрюлю добавить воду, вино, смесь лука и помидоров, травы, приправы и рыбные отходы. Довести до кипения, готовить, не закрывая крышку, 30-40 минут на среднем огне. Бульон процедить. Посолить и поперчить, если требуется.
Процеженный бульон довести до кипения. Добавить стейк из палтуса. Снова довести до кипения и готовить около пяти минут. Добавить филе, моллюски, мидии, морские гребешки, довести до кипения, готовить примерно пять минут. В результате рыба должна быть мягкой, но не переваренной. Рыбу вынуть из бульона и переложить на блюдо. Для руй все ингредиенты растереть в ступке в однородную гладкую пасту. По капле, продолжая мешать, добавить оливковое масло до получения консистенции как у майонеза. Приправить по вкусу солью и перцем. Бульон разлить по тарелкам. Зачерпнуть бульон большой ложкой и полить им рыбу. Посыпать бульон и рыбу петрушкой. На тосты намазать руй и выложить в суп. Сразу же подавать.
Кулебяка по рецепту Чехова из повести «Сирены»
«Ну-с, кaк только из кухни приволокли кулебяку, сейчaс же, немедля, нужно вторую выпить. Ну-с, перед кулебякой выпить, — продолжaл секретaрь вполголосa; он уже тaк увлекся, что, кaк поющий соловей, не слышaл ничего, кроме собственного голосa. — Кулебякa должнa быть aппетитнaя, бесстыднaя, во всей своей нaготе, чтоб соблaзн был. Подмигнешь нa нее глaзом, отрежешь этaкий кусище и пaльцaми нaд ней пошевелишь вот этaк, от избыткa чувств. Стaнешь ее есть, a с нее мaсло, кaк слезы, нaчинкa жирнaя, сочнaя, с яйцaми, с потрохaми, с луком...»
Вам понадобится:
Начинка 1:
- длиннозерный рис — 100 г
Начинка 2:
- куриная печень — 400 г
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
- жареный лук
- соль, перец — по вкусу
Начинка 3:
- грибы — 400 г
- жареный лук
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Начинка 4:
- свиной фарш — 400 г
- жареный лук
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
- зелень укропа, петрушки — 20-30 г
- соль, перец — по вкусу
Начинка 5:
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
- отварные яйца — 4 шт.
- зеленый лук — 80-100 г
- укроп, петрушка — по 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Тесто:
- яйцо — 2 шт.
- теплое молоко — 150 мл + 100 мл для опары
- подсолнечное масло — 50 мл
- сливочное масло — 50 г
- соль — 1 ч. л.
- мука ~ 600 г
- сухие дрожжи — 7 г (лучше ориентироваться на инструкцию с упаковки дрожжей)
- мука, сахар — по 1 ч. л. для опары
- 2 желтка + несколько капель подсолнечного масла — для смазывания пирога
Способ приготовления:
Испечь блины. Рис отварить, посолить, лук нарезать кубиками и обжарить в масле до золотистого цвета и разделить на три части. Грибы обжарить в масле до выпаривания жидкости, добавить одну часть лука, посолить, поперчить. Оставить охлаждать. Обжарить фарш, добавить оставшийся лук, мелко нарезанную зелень, соль, перец. Остудить. Зеленый лук нарезать и слегка припустить на масле и соединить с нарезанными яйцами, зеленью, посолить, поперчить.
Тесто:
Дрожжи смешать с мукой и сахаром, постепенно вливая теплое молоко (100 мл), перемешать до однородности и поставить доходить в тепло. Оба вида масла нагреть до теплого состояния. Взбить яйца с солью, добавить опару, теплое молоко, перемешать и, постепенно добавляя просеянную муку, замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. В конце добавить жир, замесить, пока тесто не станет очень гладким. Посыпать мукой, обернуть пленкой, полотенцем и оставить подниматься в теплом месте.
Приготовление:
Вилкой взболтать 3 яйца и влить в каждую начинку равномерно. Перемешать. Застелить длинную (30 см) форму пищевой пленкой, выложить блины внахлест, так чтобы по бокам они свисали. Выложить начинки слоями в любом порядке, разделив слои полосками из блинов. Хорошо уплотнить. Закрыть начинку блинами. Духовку разогреть до 190°С. Подошедшее тесто разделить на две части. Каждую половину раскатать в пласт толщиной 0,5-1 см, учитывая размер начинки в блинах. На один пласт выложить завернутую в блинчики начинку. Накрыть второй половиной, хорошо прижать края. Лишнее тесто срезать. Украсить кулебяку кому как позволяет фантазия. Затем смазать взбитым желтком с маслом и выпекать до румяного состояния.