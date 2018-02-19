Итак, сегодня первый день Великого поста. Для кого-то это своего рода диета, для кого-то что-то более глубокое и важное. Тем не менее мы все знаем об ограничениях во время поста, и многие их придерживаются. Ежедневно в течение 40 дней мы будем предлагать вам новые рецепты — и постные, и диетические, чтобы ваше меню не было однообразным и скучным. Ловите первый — от шеф-повара Ивана Яковлева кафе «Дружба».