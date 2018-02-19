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Итак, сегодня первый день Великого поста. Для кого-то это своего рода диета, для кого-то что-то более глубокое и важное. Тем не менее мы все знаем об ограничениях во время поста, и многие их придерживаются. Ежедневно в течение 40 дней мы будем предлагать вам новые рецепты — и постные, и диетические, чтобы ваше меню не было однообразным и скучным. Ловите первый — от шеф-повара Ивана Яковлева кафе «Дружба».

Вам понадобится:

  • Вода — 400 мл
  • Стебель сельдерея — 40 г
  • Сушеные травы: тимьян, базилик, розмарин — 2 г
  • Картофель — 20 г
  • Цветная капуста — 40 г
  • Цукини — 30 г
  • Болгарский перец — 30 г
  • Шпинат — 20 г
  • Лук — 10 г
  • Морковь — 10 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Способ приготовления:

Налить в кастрюлю воды, поставить на огонь, довести до кипения. Пока вода закипает, подготовить овощи: болгарский перец, картофель и кабачки порезать брусочками, цветную капусту разделить на соцветия, лук, сельдерей и морковь покрошить кубиками, а шпинат нарезать крупно. Как только вода закипит, все овощи положить в кастрюлю и варить до их готовности минут 40 на медленном огне. Приправить травами, солью, перцем и подать к столу.

Фото: архив ресторана

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