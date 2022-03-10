Вкусно, быстро и доступно: куриные наггетсы и еще 4 рецепта горячих блюд из курицы

Что нужно:

200 г куриной грудки

200 г шампиньонов

50 г сыра

20 мл оливкового масла -20 г помидоров черри

1 головка чеснока

тимьян, микрозелень

соль, перец

Как приготовить:

Шаг 1. Для начала замаринуйте грудку. Можно использовать для этого оливковое масло, соль, перец, чеснок и тимьян — он сохраняет вкус курицы, заменяя специи.

Шаг 2. Почистите шампиньоны. Удалите плодоножки и нарежьте их кубиками. Сыр натрите на терке, добавьте к шампиньонам и смешайте все с майонезом — фаршировка готова.

Шаг 3. Залог успешного приготовления блюда — правильный «кармашек». Он должен быть глубоким и достаточно широким, чтобы было удобно его заполнять. Сделайте на мясе разрез — примерно пять сантиметров в длину. Затем осторожно углубитесь на три четверти толщины грудки, а дальше расширяйте и углубляйте карман с помощью пальцев. Добавьте фарш из грибов, сыра и майонеза в карман, поместите на гриль или в духовку и готовьте в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 4. Почистите шампиньоны, отрежьте плодоножки и удалите мякоть внутри шляпки, чтобы образовалось свободное пространство. Затем натрите на мелкой терке сыр и мелко порежьте куриное филе. Пустые шляпки нафаршируйте оставшимися мелко нарезанными плодоножками, тертым сыром и мелко нарезанной курицей. Запекайте так же, как грудку.

Курица, тушенная с овощами

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE