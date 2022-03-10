Вкусно, быстро и доступно: куриные наггетсы и еще 4 рецепта горячих блюд из курицы

Вкусно, быстро и доступно: куриные наггетсы и еще 4 рецепта горячих блюд из курицыПитаемся дома вкусно
Этой статьей мы продолжаем цикл полезных материалов с рецептами блюд из доступных продуктов. Первый материал читайте здесь.
Куриные наггетсы для тех, кто жить не может без фастфуда
Что нужно:
- 700 г куриного филе
- 2 куриных яйца
- Соль, перец, паприка — по вкусу
- Подсолнечное масло для жарки
- Сухари панировочные
Как приготовить:
Шаг 1. Филе нарежьте кусочками среднего размера.
Шаг 2. Яйца взбейте до однородности, панировочные сухари смешайте с солью, перцем и паприкой.
Шаг 3. Обмакните кусочки куриного филе в яичную смесь, а затем обваляйте в панировке.
Шаг 4. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте до золотистой корочки. Готовые наггетсы выложите на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.
Курица, фаршированная шампиньонами
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г куриной грудки
- 200 г шампиньонов
- 50 г сыра
- 20 мл оливкового масла -20 г помидоров черри
- 1 головка чеснока
- тимьян, микрозелень
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Для начала замаринуйте грудку. Можно использовать для этого оливковое масло, соль, перец, чеснок и тимьян — он сохраняет вкус курицы, заменяя специи.
Шаг 2. Почистите шампиньоны. Удалите плодоножки и нарежьте их кубиками. Сыр натрите на терке, добавьте к шампиньонам и смешайте все с майонезом — фаршировка готова.
Шаг 3. Залог успешного приготовления блюда — правильный «кармашек». Он должен быть глубоким и достаточно широким, чтобы было удобно его заполнять. Сделайте на мясе разрез — примерно пять сантиметров в длину. Затем осторожно углубитесь на три четверти толщины грудки, а дальше расширяйте и углубляйте карман с помощью пальцев. Добавьте фарш из грибов, сыра и майонеза в карман, поместите на гриль или в духовку и готовьте в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 4. Почистите шампиньоны, отрежьте плодоножки и удалите мякоть внутри шляпки, чтобы образовалось свободное пространство. Затем натрите на мелкой терке сыр и мелко порежьте куриное филе. Пустые шляпки нафаршируйте оставшимися мелко нарезанными плодоножками, тертым сыром и мелко нарезанной курицей. Запекайте так же, как грудку.
Курица, тушенная с овощами
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 300 г филе куриного бедра
- 100 мл куриного бульона
- 40 г лука
- 150 г моркови
- 40 г стебля сельдерея
- 40 г картофеля
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл белого вина
- 5 г тимьяна
- 10 г петрушки
- 20 мл оливкового масла
- Соль, перец, лавровый лист
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте на оливковом масле куриное бедро.
Шаг 2. Добавьте крупно нарезанные овощи, обжарьте.
Шаг 3. Добавьте белое вино, тимьян, душистый перец, лавровый лист, когда вино выпарится, добавьте куриный бульон и томите без кипячения до готовности, в конце добавляем петрушку и оливковое масло.
Шашлык из курицы на гриле
Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 200 г куриного филе
- 20 г сметаны
- 30 г томатов в собственном соку
- 2 г паприки
- 5 г копченой красной аджики
Как приготовить:
Шаг 1. Куриное филе замаринуйте в сметане, томатах в собственном соку, паприке и аджике. Оставьте на 2-3 часа (или на ночь).
Шаг 2. Нарежьте мясо на кусочки весом 50 г.
Шаг 3. На предварительно подготовленную сковороду гриль выложите мясо и жарьте 6 минут. Если захотите готовить на мангале, тоже будет очень вкусно.
Шаг 4. Смажьте мясо аджикой и жарьте еще 2 минуты.
Шаг 5. Выложите мясо на виноградные листья и украсьте зернами граната.
Котлета по-киевски
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 140 г куриного филе
- 35 г сливочного масла
- 30 г льезона (жидкая смесь яиц и молока)
- 10 г панировочных сухарей
- Соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Куриное филе тщательно отбейте.
Шаг 2. Подсолите сливочное масло и сформируйте колбаски.
Шаг 3. Аккуратно заверните масло в подготовленное куриное филе, сформируйте котлету.
Шаг 4. Панируйте готовую котлету: обваляйте в льезоне, затем в мелкой панировке.
Шаг 5. Дайте котлете отдохнуть 15-20 минут, затем пожарьте ее во фритюре или полуфритюре минут 20-25 при температуре 160 градусов.
Фото: freepik, архив пресс-служб