Блюдо недели: щи из щавеля – лучший вариант доступного летнего супа
Щи из щавеля
Рецепт от Сергея Артамонова, шеф-повара ресторана «Черетто Море»
Что нужно:
Для бульона:
- 2 перепелки
- 1 цыпленок корнишон
- 1 лук репчатый
- 1 морковь
- 1 стебель сельдерея
Для супа:
- 200 г картофеля
- 70 г репчатого лука
- 5 мл растительного масла
- 400 г щавеля
- 8 перепелиных яиц
- 15 г уропа
Как приготовить:
Шаг 1. Делаем бульон. Все ингредиенты для бульона заложите в кастрюлю с водой и варите 1 час на медленном огне, снимая пену при необходимости. Готовый бульон процедите.
Шаг 2. Отваренные перепелки переберите на порционные куски.
Шаг 3. Картофель почистите и порежьте средним кубиком.
Шаг 4. Лук порежьте мелким кубиком и обжарьте на растительном масле.
Шаг 5. Картофель и лук заложите в бульон и варите до готовности картофеля.
Шаг 6. Щавель промните и нашинкуйте широкой соломкой. Заложите в суп. Посолите, поперчите. Как суп закипит, снимите с огня.
Шаг 7. Суп разлейте по тарелкам, добавьте перепелку, перепелиные яйца и укроп. Подавайте со сметаной.
Фото: архив пресс-служб