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Блюдо недели: щи из щавеля – лучший вариант доступного летнего супа

Конечно, по погоде и не скажешь, но лето уже стоит на пороге, а вместе с ним наступает пора вкусных летних супов. И пока не началась жара и сезон гаспачо, можно побаловать себя горячими щами из щавеля. Рецепт мы для вас взяли у известного московского шефа. Сохраняйте, чтобы не потерять!