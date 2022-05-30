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Блюдо недели: щи из щавеля – лучший вариант доступного летнего супа

Конечно, по погоде и не скажешь, но лето уже стоит на пороге, а вместе с ним наступает пора вкусных летних супов. И пока не началась жара и сезон гаспачо, можно побаловать себя горячими щами из щавеля. Рецепт мы для вас взяли у известного московского шефа. Сохраняйте, чтобы не потерять!
Блюдо недели: щи из щавеля – лучший вариант доступного летнего супа

Щи из щавеля

Рецепт от Сергея Артамонова, шеф-повара ресторана «Черетто Море»

Что нужно:

Для бульона:

  • 2 перепелки
  • 1 цыпленок корнишон
  • 1 лук репчатый
  • 1 морковь
  • 1 стебель сельдерея

Для супа:

  • 200 г картофеля
  • 70 г репчатого лука
  • 5 мл растительного масла
  • 400 г щавеля
  • 8 перепелиных яиц
  • 15 г уропа

Как приготовить:

Шаг 1. Делаем бульон. Все ингредиенты для бульона заложите в кастрюлю с водой и варите 1 час на медленном огне, снимая пену при необходимости. Готовый бульон процедите.

Шаг 2. Отваренные перепелки переберите на порционные куски.

Шаг 3. Картофель почистите и порежьте средним кубиком.

Шаг 4. Лук порежьте мелким кубиком и обжарьте на растительном масле.

Шаг 5. Картофель и лук заложите в бульон и варите до готовности картофеля.

Шаг 6. Щавель промните и нашинкуйте широкой соломкой. Заложите в суп. Посолите, поперчите. Как суп закипит, снимите с огня.

Шаг 7. Суп разлейте по тарелкам, добавьте перепелку, перепелиные яйца и укроп. Подавайте со сметаной.

Фото: архив пресс-служб

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