Блюдо недели: салат «Коул слоу» — доступная классика для любителей капусты

Что нужно:

1 кочан краснокочанной капусты

3 фиолетовые моркови

2 зеленых яблока

100 мл йогурта

100 мл майонеза

соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Разрежьте кочан капусты на части, удалите кочерыжку и мелко нашинкуйте капусту, затем слегка обожмите ее руками и выложите в глубокую емкость для салата.

Шаг 2. Морковь натрите на терке и выложите к нашинкованной капусте. Также натрите на терке или мелко нашинкуйте вручную зеленое яблоко и выложите в салат.

Шаг 3. Добавьте в салат майонез, йогурт, немного сахара по желанию и тщательно перемешайте. Выложите в тарелку для подачи.