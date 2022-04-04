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Блюдо недели: салат «Коул слоу» — доступная классика для любителей капусты
«Коул слоу» — классика американской кухни, которая пришлась по вкусу и жителям России. Готовится этот салат очень просто, а среди ключевых ингредиентов сплошь доступные и всесезонные продукты. Забирайте рецепт этого блюда от шефа и скорее витаминизируйтесь, чтобы пережить последние холодные дни этого сезона.
Салат «Коул слоу»
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 кочан краснокочанной капусты
- 3 фиолетовые моркови
- 2 зеленых яблока
- 100 мл йогурта
- 100 мл майонеза
- соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Разрежьте кочан капусты на части, удалите кочерыжку и мелко нашинкуйте капусту, затем слегка обожмите ее руками и выложите в глубокую емкость для салата.
Шаг 2. Морковь натрите на терке и выложите к нашинкованной капусте. Также натрите на терке или мелко нашинкуйте вручную зеленое яблоко и выложите в салат.
Шаг 3. Добавьте в салат майонез, йогурт, немного сахара по желанию и тщательно перемешайте. Выложите в тарелку для подачи.
Фото: архив «Кухни ТВ»