Блюдо недели: профитроли «Капрезе» — новая версия любимого салата

Что нужно на 5 порций:

200 г красных помидоров

20 г зеленого базилика

250 г моцареллы Unagrande Mozzarella Fior Di Latte

4 куриных яйца

115 г сливочного масла

125 г муки

240 мл воды без газа

35 г бальзамического соуса

5 г соли

5 г черного молотого перца

Как приготовить:

Шаг 1. Для заварного теста в кастрюлю влейте воду, добавьте соль и перец. Положите масло и доведите до кипения. Постоянно помешивая, всыпьте муку и варите на слабом огне 3 минуты. Дайте немного остыть (5–10 минут).

Шаг 2. По одному добавьте яйца. Тесто тщательно вымесите и с помощью двух ложек отсадите его на противень, выстланный кулинарным пергаментом. Выпекайте 25–30 минут при 220 °С.

Шаг 3. Для начинки шарики моцареллы и помидоры нарежьте кружочками. Профитроли разрежьте поперек на половинки.

Шаг 4. По нижним половинкам профитролей распределите моцареллу, помидоры и листочки базилика. Посолите и поперчите. Сбрызните бальзамическим кремом и накройте верхними половинками.

Аппетитные булочки с красными помидорами и нежной моцареллой — отличный вариант для легкого перекуса. Закуска не доставит вам много хлопот — воздушные профитроли «Капрезе» можно приготовить менее чем за час и побаловать ими своих близких.