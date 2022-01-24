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Блюдо недели: профитроли «Капрезе» — новая версия любимого салата

Готовим по рецептам шеф-поваров
Классический салат «Капрезе» с помидорами, моцареллой, оливковым маслом и базиликом уже давно оценили истинные гурманы и приверженцы правильного питания. Но что, если взглянуть на популярную закуску по-новому? Сохраняйте себе рецепт легкого и необычного в подаче «Капрезе».
Блюдо недели: профитроли «Капрезе» — новая версия любимого салата

Профитроли «Капрезе»

Рецепт от итальянского шеф-повара и эксперта проекта «Сочетайзер» Сальваторе Бурго

Что нужно на 5 порций:

  • 200 г красных помидоров
  • 20 г зеленого базилика
  • 250 г моцареллы Unagrande Mozzarella Fior Di Latte
  • 4 куриных яйца
  • 115 г сливочного масла
  • 125 г муки
  • 240 мл воды без газа
  • 35 г бальзамического соуса
  • 5 г соли
  • 5 г черного молотого перца

Как приготовить:

Шаг 1. Для заварного теста в кастрюлю влейте воду, добавьте соль и перец. Положите масло и доведите до кипения. Постоянно помешивая, всыпьте муку и варите на слабом огне 3 минуты. Дайте немного остыть (5–10 минут).

Шаг 2. По одному добавьте яйца. Тесто тщательно вымесите и с помощью двух ложек отсадите его на противень, выстланный кулинарным пергаментом. Выпекайте 25–30 минут при 220 °С.

Шаг 3. Для начинки шарики моцареллы и помидоры нарежьте кружочками. Профитроли разрежьте поперек на половинки.

Шаг 4. По нижним половинкам профитролей распределите моцареллу, помидоры и листочки базилика. Посолите и поперчите. Сбрызните бальзамическим кремом и накройте верхними половинками.

Аппетитные булочки с красными помидорами и нежной моцареллой — отличный вариант для легкого перекуса. Закуска не доставит вам много хлопот — воздушные профитроли «Капрезе» можно приготовить менее чем за час и побаловать ими своих близких.

Фото: архив пресс-служб

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