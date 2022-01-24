Блюдо недели: профитроли «Капрезе» — новая версия любимого салата

Блюдо недели: профитроли «Капрезе» — новая версия любимого салатаГотовим по рецептам шеф-поваров
Профитроли «Капрезе»
Рецепт от итальянского шеф-повара и эксперта проекта «Сочетайзер» Сальваторе Бурго
Что нужно на 5 порций:
- 200 г красных помидоров
- 20 г зеленого базилика
- 250 г моцареллы Unagrande Mozzarella Fior Di Latte
- 4 куриных яйца
- 115 г сливочного масла
- 125 г муки
- 240 мл воды без газа
- 35 г бальзамического соуса
- 5 г соли
- 5 г черного молотого перца
Как приготовить:
Шаг 1. Для заварного теста в кастрюлю влейте воду, добавьте соль и перец. Положите масло и доведите до кипения. Постоянно помешивая, всыпьте муку и варите на слабом огне 3 минуты. Дайте немного остыть (5–10 минут).
Шаг 2. По одному добавьте яйца. Тесто тщательно вымесите и с помощью двух ложек отсадите его на противень, выстланный кулинарным пергаментом. Выпекайте 25–30 минут при 220 °С.
Шаг 3. Для начинки шарики моцареллы и помидоры нарежьте кружочками. Профитроли разрежьте поперек на половинки.
Шаг 4. По нижним половинкам профитролей распределите моцареллу, помидоры и листочки базилика. Посолите и поперчите. Сбрызните бальзамическим кремом и накройте верхними половинками.
Аппетитные булочки с красными помидорами и нежной моцареллой — отличный вариант для легкого перекуса. Закуска не доставит вам много хлопот — воздушные профитроли «Капрезе» можно приготовить менее чем за час и побаловать ими своих близких.
Фото: архив пресс-служб