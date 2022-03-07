Блюдо недели: пицца «Маргарита» — классика, которую можно приготовить дома

Блюдо недели: пицца «Маргарита» — классика, которую можно приготовить домаГотовим по рецептам московских шефов
Владимир Филимонов
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«Впервые прототип пиццы появился в Древнем Египте. На пиццу в современном понимании это похоже не было — тогда это была лепешка из теста с использованием дрожжей. Позднее рецепт стал популярен среди греков и римлян. И последние стали называть лепешку фокаччей, которая, кстати, сохранилась до наших дней. Постепенно рецепт прижился в разных странах и адаптировался с течением времени. Разберемся, как приготовить современную пиццу дома.
Самый важный этап приготовления пиццы — это тесто. Если приготовить основу неправильно, то испортится вкус всего блюда. Рекомендуется использовать итальянскую муку из мягких сортов пшеницы со степенью помола 00, но если такой нет, выбирайте ту, что есть в наличии дома».
Что нужно для теста:
- 80 мл воды
- 170 г муки
- 8 г живых дрожжей
- 6 мл оливкового масла холодного отжима
- Соль по вкусу
Для начинки:
- моцарелла
- томатный соус
- базилик — обратите внимание, чтобы зелень оставалась свежей и красивой, ей надо украшать уже готовую пиццу.
Как приготовить:
Шаг 1. Муку высыпьте в миску, добавьте дрожжи, сахар, влейте воду и начните вымешивать. Когда муки не останется и у теста появится структура, добавьте масло.
Шаг 2. Переложите тесто на стол и, постоянно помешивая, добавьте соль. Полученное тесто вымесите до состояния однородной, мягкой и эластичной структуры без комочков и остатков соли.
Шаг 3. Дайте тесту отдохнуть 30 минут при комнатной температуре, после чего сформируйте шар и уберите его в емкость. Плотно закройте крышкой или пленкой и поместите в холодильник на 24-48 часов.
Шаг 4. За час-полтора до выпекания пиццы достаньте тесто из холодильника. Равномерно раскатайте тесто и придайте ему форму круга.
Когда тесто готово, останется самая легкая часть — начинка. Пробуйте классические вкусы или экспериментируйте с сочетаниями. Делимся несколькими вариантами, которые легко повторить дома. Выбирайте количество ингредиентов на свой вкус, но главное — следите за свежестью и качеством продуктов. Выкладывайте начинку на основу пиццы и запекайте в течение 5-7 минут.
Самая классическая пицца, которую легко приготовить самостоятельно. Вам понадобятся моцарелла, томатный соус и базилик. Обратите внимание, чтобы зелень оставалась свежей и красивой, ей надо украшать уже готовую пиццу.
Альтернативный вариант начинки — цыпленок и перец гриль: «Чуть менее калорийный вариант, чем предыдущий. В списке ингредиентов для приготовления этой пиццы: томатный соус, мясо цыпленка, моцарелла, болгарский перец, красный лук. В конце для насыщенности вкуса советуем добавить песто».
Фото: архив пресс-служб