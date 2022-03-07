Блюдо недели: пицца «Маргарита» — классика, которую можно приготовить дома

Что нужно для теста:

80 мл воды

170 г муки

8 г живых дрожжей

6 мл оливкового масла холодного отжима

Соль по вкусу

Для начинки:

моцарелла

томатный соус

базилик — обратите внимание, чтобы зелень оставалась свежей и красивой, ей надо украшать уже готовую пиццу.

Как приготовить:

Шаг 1. Муку высыпьте в миску, добавьте дрожжи, сахар, влейте воду и начните вымешивать. Когда муки не останется и у теста появится структура, добавьте масло.

Шаг 2. Переложите тесто на стол и, постоянно помешивая, добавьте соль. Полученное тесто вымесите до состояния однородной, мягкой и эластичной структуры без комочков и остатков соли.

Шаг 3. Дайте тесту отдохнуть 30 минут при комнатной температуре, после чего сформируйте шар и уберите его в емкость. Плотно закройте крышкой или пленкой и поместите в холодильник на 24-48 часов.

Шаг 4. За час-полтора до выпекания пиццы достаньте тесто из холодильника. Равномерно раскатайте тесто и придайте ему форму круга.

Когда тесто готово, останется самая легкая часть — начинка. Пробуйте классические вкусы или экспериментируйте с сочетаниями. Делимся несколькими вариантами, которые легко повторить дома. Выбирайте количество ингредиентов на свой вкус, но главное — следите за свежестью и качеством продуктов. Выкладывайте начинку на основу пиццы и запекайте в течение 5-7 минут.

Самая классическая пицца, которую легко приготовить самостоятельно. Вам понадобятся моцарелла, томатный соус и базилик. Обратите внимание, чтобы зелень оставалась свежей и красивой, ей надо украшать уже готовую пиццу.

Альтернативный вариант начинки — цыпленок и перец гриль: «Чуть менее калорийный вариант, чем предыдущий. В списке ингредиентов для приготовления этой пиццы: томатный соус, мясо цыпленка, моцарелла, болгарский перец, красный лук. В конце для насыщенности вкуса советуем добавить песто».