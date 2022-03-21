Блюдо недели: картофельный гратен — бюджетный ужин во французском стиле

Шаг 1. Сливки смешайте с аджикой, немного поперчите.

Шаг 2. Картофель нарежьте на тонкие кружки толщиной примерно 2 мм.

Шаг 3. Смажьте сливками форму для запекания (лучше всего глиняную или чугунную). Выложите в форму кружки картофеля слоями, поливая каждый слой сверху сливками. По желанию можно добавить немного мускатного ореха. На выходе должно получиться 5-6 слоев. Самый верхний слой также не забудьте полить сливками.

Шаг 4. Сулугуни натрите на терке и покройте им гратен. Разогрейте гриль до 180 градусов, выставите решетку гриля в зону непрямого жара, выставите на нее гратен и запекайте примерно 10 минут.