Блюдо недели: картофельный гратен — бюджетный ужин во французском стиле

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Блюдо недели: картофельный гратен — бюджетный ужин во французском стилеГотовим дома по рецептам шеф-поваров
В последние годы путешествия стали менее доступны, чем раньше. Мы все надеемся, что это временно, однако если вы скучаете по национальным кухням разных стран, это легко исправить. Причем для этого даже не надо покидать пределы вашего дома, ведь ужин, «как во Франции», можно приготовить самостоятельно. Картофельный гратен — национальный специалитет этой страны. Делимся с вами рецептом простого и бюджетного блюда.
Картофельный гратен
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале
Что нужно:
- 150 г сыра сулугуни
- 300 г отварного картофеля
- 300-400 мл сливок
- 20 г аджики
- Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Сливки смешайте с аджикой, немного поперчите.
Шаг 2. Картофель нарежьте на тонкие кружки толщиной примерно 2 мм.
Шаг 3. Смажьте сливками форму для запекания (лучше всего глиняную или чугунную). Выложите в форму кружки картофеля слоями, поливая каждый слой сверху сливками. По желанию можно добавить немного мускатного ореха. На выходе должно получиться 5-6 слоев. Самый верхний слой также не забудьте полить сливками.
Шаг 4. Сулугуни натрите на терке и покройте им гратен. Разогрейте гриль до 180 градусов, выставите решетку гриля в зону непрямого жара, выставите на нее гратен и запекайте примерно 10 минут.
Фото: freepik.com