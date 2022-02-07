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Блюдо дня: тушеная капуста с колбасками — идеально для тех, кто скучает по немецкой кухне

Готовим по рецептам известных шефов
Ограничения из-за ковида, холодная погода за окном, невозможность путешествовать так, как раньше, не могут не расстраивать. Ведь поездка — это всегда возможность открыть новые места и гастрономические вкусы. Если вы любите немецкую кухню, но не имеете возможности оказаться в любимом пабе прямо сейчас, приготовьте один из специалитетов у себя на кухне. Например, тушеную капусту. Что может быть вкуснее, сытнее и более по-немецки? А рецептом мы с вами поделимся.
Блюдо дня: тушеная капуста с колбасками — идеально для тех, кто скучает по немецкой кухне

Тушеная капуста с охотничьими колбасками

Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на канале «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 1 кочан капусты
  • 2-3 охотничьи колбаски
  • 150 мл куриного бульона
  • 1 головка репчатого лука
  • 1 морковь
  • соль, перец по вкусу
  • 3 г сахара
  • 10 мл соуса барбекю
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • зелень для декора

Как приготовить:

Шаг 1. Кочан капусты разрежьте на две части. Удалите кочерыжку. Мелко нашинкуйте капусту, слегка обожмите руками и выложите в глубокую миску.

Шаг 2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Морковь почистите, нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке. Выложите все в миску к капусте. Посолите и поперчите, добавьте сахар, перемешайте и оставьте подмариноваться примерно на час.

Шаг 3. Колбаски нарежьте кружками.

Шаг 4. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Выложите колбаски и капусту. Добавьте листья одной веточки тимьяна, соус барбекю и томатную пасту. Влейте куриный бульон. Добавьте немного соли и перца. Перемешайте и тушите под закрытой крышкой гриля на небольшом жаре, периодически подливая бульон и проверяя готовность.

Шаг 5. Готовую капусту с колбасками выложите на сервировочную тарелку и подавайте к столу, украсив зеленью.

Фото: архив «Кухня ТВ»

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