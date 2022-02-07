Блюдо дня: тушеная капуста с колбасками — идеально для тех, кто скучает по немецкой кухне

Блюдо дня: тушеная капуста с колбасками — идеально для тех, кто скучает по немецкой кухнеГотовим по рецептам известных шефов
Тушеная капуста с охотничьими колбасками
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на канале «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 кочан капусты
- 2-3 охотничьи колбаски
- 150 мл куриного бульона
- 1 головка репчатого лука
- 1 морковь
- соль, перец по вкусу
- 3 г сахара
- 10 мл соуса барбекю
- 1 веточка тимьяна
- 1 ст. л. томатной пасты
- зелень для декора
Как приготовить:
Шаг 1. Кочан капусты разрежьте на две части. Удалите кочерыжку. Мелко нашинкуйте капусту, слегка обожмите руками и выложите в глубокую миску.
Шаг 2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Морковь почистите, нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке. Выложите все в миску к капусте. Посолите и поперчите, добавьте сахар, перемешайте и оставьте подмариноваться примерно на час.
Шаг 3. Колбаски нарежьте кружками.
Шаг 4. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Выложите колбаски и капусту. Добавьте листья одной веточки тимьяна, соус барбекю и томатную пасту. Влейте куриный бульон. Добавьте немного соли и перца. Перемешайте и тушите под закрытой крышкой гриля на небольшом жаре, периодически подливая бульон и проверяя готовность.
Шаг 5. Готовую капусту с колбасками выложите на сервировочную тарелку и подавайте к столу, украсив зеленью.
Фото: архив «Кухня ТВ»