Блюдо дня: тушеная капуста с колбасками — идеально для тех, кто скучает по немецкой кухне

Что нужно:

1 кочан капусты

2-3 охотничьи колбаски

150 мл куриного бульона

1 головка репчатого лука

1 морковь

соль, перец по вкусу

3 г сахара

10 мл соуса барбекю

1 веточка тимьяна

1 ст. л. томатной пасты

зелень для декора

Как приготовить:

Шаг 1. Кочан капусты разрежьте на две части. Удалите кочерыжку. Мелко нашинкуйте капусту, слегка обожмите руками и выложите в глубокую миску.

Шаг 2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Морковь почистите, нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке. Выложите все в миску к капусте. Посолите и поперчите, добавьте сахар, перемешайте и оставьте подмариноваться примерно на час.

Шаг 3. Колбаски нарежьте кружками.

Шаг 4. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Выложите колбаски и капусту. Добавьте листья одной веточки тимьяна, соус барбекю и томатную пасту. Влейте куриный бульон. Добавьте немного соли и перца. Перемешайте и тушите под закрытой крышкой гриля на небольшом жаре, периодически подливая бульон и проверяя готовность.

Шаг 5. Готовую капусту с колбасками выложите на сервировочную тарелку и подавайте к столу, украсив зеленью.