5 освежающих низкокалорийных блюд из винограда

Молочная рисовая каша с виноградом киш-миш
от Кафе «Мечтатели»
Вам понадобится:
- Рис 70 г
- Молоко 150 мл
- Сливки 50 мл
- Сахар 15 г
- Соль 5 г
- Брусничное варенье 15 г
- Виноград 30 г
Приготовление:
Промыть рис в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Налить 2 стакана холодной воды. Поставить на плиту, довести до кипения и варить под крышкой на очень слабом огне 20 минут. Когда испарится вода и рис будет готов, налить молоко и сливки. Варить, помешивая, еще 5-7 минут, в конце варки добавить соль и сахар. Подавать кашу с брусничным вареньем и виноградом.
Зеленый салат с виноградом
от ресторана Шотландская клетка
Вам понадобится:
- Руккола - 30 г
- Апельсин - 70 г
- Клубника - 30 г
- Виноград - 35 г
- Козий сыр - 52 г
- Масло оливковое - 10 г
- Сахарная пудра - 1 гр
Приготовление:
Готовим чипсы из козьего сыра. (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 мин при температуре 180 градусов, затем остудить. Виноград режем пополам, клубнику - на 4 части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки. Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав. Смешиваем рукколу, порезанные ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами их козьего сыра и сырной стружкой.