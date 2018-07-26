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5 освежающих низкокалорийных блюд из винограда

Виноград вкусен сам по себе. Ко-то любит с косточками, а кто-то без, но обойтись без веточки винограда на праздничном столе будет большой ошибкой. Лучше положить разного и каждый гость выберет тот, что ему больше по душе.

Молочная рисовая каша с виноградом киш-миш

от Кафе «Мечтатели»

Вам понадобится:

  • Рис 70 г
  • Молоко 150 мл
  • Сливки 50 мл
  • Сахар 15 г
  • Соль 5 г
  • Брусничное варенье 15 г
  • Виноград 30 г

Приготовление:

Промыть рис в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Налить 2 стакана холодной воды. Поставить на плиту, довести до кипения и варить под крышкой на очень слабом огне 20 минут. Когда испарится вода и рис будет готов, налить молоко и сливки. Варить, помешивая, еще 5-7 минут, в конце варки добавить соль и сахар. Подавать кашу с брусничным вареньем и виноградом.

Зеленый салат с виноградом

от ресторана Шотландская клетка

Вам понадобится:

  • Руккола - 30 г
  • Апельсин - 70 г
  • Клубника - 30 г
  • Виноград - 35 г
  • Козий сыр - 52 г
  • Масло оливковое - 10 г
  • Сахарная пудра - 1 гр

Приготовление:

Готовим чипсы из козьего сыра. (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 мин при температуре 180 градусов, затем остудить. Виноград режем пополам, клубнику - на 4 части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки. Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав. Смешиваем рукколу, порезанные ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами их козьего сыра и сырной стружкой.

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