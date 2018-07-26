5 освежающих низкокалорийных блюд из винограда

Вам понадобится:

Руккола - 30 г

Апельсин - 70 г

Клубника - 30 г

Виноград - 35 г

Козий сыр - 52 г

Масло оливковое - 10 г

Сахарная пудра - 1 гр

Приготовление:

Готовим чипсы из козьего сыра. (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 мин при температуре 180 градусов, затем остудить. Виноград режем пополам, клубнику - на 4 части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки. Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав. Смешиваем рукколу, порезанные ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами их козьего сыра и сырной стружкой.