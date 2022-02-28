Блины со шпинатом и лососем — для тех, кто празднует Масленицу

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим блины. Смешайте теплое молоко и мелко рубленную зелень с ингредиентами для блинов, доведите до однородной массы.

Шаг 2. Выпеките блины на среднем огне с двух сторон до золотистого оттенка (примерно по одной минуте с каждой стороны) на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом.

Шаг 3. Приготовьте гравлакс. Перемешайте специи, выложите на лосось сверху, прижмите рыбу пленкой, оставьте на 8 часов. Затем достаньте филе и смойте соль.

Шаг 4. Подача: в сковороде припустите слегка шпинат с чесноком и тимьяном. Блины выложите на тарелку, между ними — нарезанный тонкими слайсами гравлакс, присыпьте тертым пармезаном и цедрой лайма.