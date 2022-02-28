Блины со шпинатом и лососем — для тех, кто празднует Масленицу

Блины со шпинатом и лососем — для тех, кто празднует МасленицуГотовим по рецептам шеф-поваров
Блины со шпинатом и гравлаксом
Рецепт от Максима Фоменкова, шеф-повара ресторана «Узоры»
Что нужно на 15-18 блинов:
- 250 г муки
- 50 г сахара
- 50 г растительного масла
- 800 г молока
- 3 яйца
- 8 г соли
- 100 г сливочного масла
- 20 г петрушки
- 20 г шпината
- 5 г сливочного масла
Для гравлакса:
- 1 кг филе лосося
- 100 г соли
- 70 г сахара
- 100 г укропа
- 50 г фенхеля
- Черный и розовый перец — по вкусу
- Цедра лайма — по вкусу
Для подачи:
- 30 г шпината
- Чеснок, тимьян — по вкусу
- 15 г пармезана
- 1 г цедры лайма
Как приготовить:
Шаг 1. Готовим блины. Смешайте теплое молоко и мелко рубленную зелень с ингредиентами для блинов, доведите до однородной массы.
Шаг 2. Выпеките блины на среднем огне с двух сторон до золотистого оттенка (примерно по одной минуте с каждой стороны) на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом.
Шаг 3. Приготовьте гравлакс. Перемешайте специи, выложите на лосось сверху, прижмите рыбу пленкой, оставьте на 8 часов. Затем достаньте филе и смойте соль.
Шаг 4. Подача: в сковороде припустите слегка шпинат с чесноком и тимьяном. Блины выложите на тарелку, между ними — нарезанный тонкими слайсами гравлакс, присыпьте тертым пармезаном и цедрой лайма.
Фото: архив пресс-служб