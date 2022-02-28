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Блины со шпинатом и лососем — для тех, кто празднует Масленицу

Готовим по рецептам шеф-поваров
Вот и наступила масленичная неделя. В течение 7 дней всем-всем, и особенно тем, кто соблюдает начинающийся сразу после Великий пост, лакомиться сладкими или сытными блинами и оладьями категорически рекомендуется! И вполне логично, что именно это блюдо наша редакция назначила главным на текущую неделю. Делимся с вами рецептом сытных блинов от московского шефа. Наслаждайтесь этим блюдом и приближающейся весной — она уже близко!
Блины со шпинатом и лососем — для тех, кто празднует Масленицу

Блины со шпинатом и гравлаксом

Рецепт от Максима Фоменкова, шеф-повара ресторана «Узоры»

Что нужно на 15-18 блинов:

  • 250 г муки
  • 50 г сахара
  • 50 г растительного масла
  • 800 г молока
  • 3 яйца
  • 8 г соли
  • 100 г сливочного масла
  • 20 г петрушки
  • 20 г шпината
  • 5 г сливочного масла

Для гравлакса:

  • 1 кг филе лосося
  • 100 г соли
  • 70 г сахара
  • 100 г укропа
  • 50 г фенхеля
  • Черный и розовый перец — по вкусу
  • Цедра лайма — по вкусу

Для подачи:

  • 30 г шпината
  • Чеснок, тимьян — по вкусу
  • 15 г пармезана
  • 1 г цедры лайма

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим блины. Смешайте теплое молоко и мелко рубленную зелень с ингредиентами для блинов, доведите до однородной массы.

Шаг 2. Выпеките блины на среднем огне с двух сторон до золотистого оттенка (примерно по одной минуте с каждой стороны) на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом.

Шаг 3. Приготовьте гравлакс. Перемешайте специи, выложите на лосось сверху, прижмите рыбу пленкой, оставьте на 8 часов. Затем достаньте филе и смойте соль.

Шаг 4. Подача: в сковороде припустите слегка шпинат с чесноком и тимьяном. Блины выложите на тарелку, между ними — нарезанный тонкими слайсами гравлакс, присыпьте тертым пармезаном и цедрой лайма.

Фото: архив пресс-служб

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