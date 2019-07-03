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Аджапсандали, с запеченными томатами и еще 3 рецепта впечатляющих блюд из баклажанов

Баклажаны, или как их еще называют «синенькие» – продукт, любимый миллионами людей во всем мире. Блюд из него существует великое множество. Если вы не знаете, что приготовить вечером или хочется попробовать традиционные блюда грузинской кухни, мы вам поможем.

О том, чем полезны баклажаны, редакция Passion.ru уже рассказывала. Теперь мы хотим поделиться с вами удивительно вкусными рецептами блюд из него. В нашем обзоре – великолепная пятерка от лучших шефов московских ресторанов.

Аджапсандали

рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 325 г баклажанов
  • 4 г соли
  • 40 г растительного масла
  • 10 г репчатого лука
  • 5 г томатной пасты
  • 250 г томатов
  • 150 г зеленого болгарского перца
  • 150 г красного болгарского перца
  • 5 г кинзы
  • 2 г базилика
  • 10 г чеснока
  • 5 г петрушки
  • 1 г уцхо-сунели
  • ½ г сушеного перца чили
  • 1 г молотого кориандра
  • 3 г листьев тимьяна

Как приготовить:

Шаг 1. Болгарский перец очистите, запеките в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов, дайте остыть и нарежьте крупными кубиками.

Шаг 2. Чеснок пропустите через чеснодавку. Баклажаны не чистите, нарежьте крупными кубиками и обжарьте в большом количестве масла, затем положите на сито и дайте стечь излишкам масла.

Шаг 3. Лук очистите, обжарьте на растительном масле с добавлением пюре из чеснока, добавьте перец, листья тимьяна.

Шаг 4. К луку добавьте томаты и томатную пасту, тушите в течение 10 минут.

Шаг 5. Сушеный перец чили мелко нарежьте, зелень крупно порубите.

Шаг 6. Добавить на сковороду баклажаны, перец чили и зелень. Остудите, довести до вкуса специями.

Печеные баклажаны с томатами и соусом эбара

рецепт от шеф-повара Андрея Макаева, ресторан Food Embassy

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г баклажанов
  • 30 г соуса эбара
  • 65 г салата романо
  • 1 г кунжута
  • 1 г соли
  • 1 г сахара
  • 110 г розовых помидоров
  • 10 г кинзы
  • 15 мл устричного соуса
  • 30 г крахмала
  • 50 мл фритюрного масла

Для соуса эбара:

  • 40 мл апельсинового фреша
  • 45 мл грейпфрутового фреша
  • 20 мл лимонного фреша
  • 64 г меда
  • 20 г имбиря
  • 20 г лемонграсса
  • 60 мл соевого соуса
  • 8 мл рисового уксуса
  • 8 г устричного уксуса
  • 8 г кунжута
  • 8 г пасты мисо
  • 12 мл кунжутного масла
  • 5 г петрушки
  • 20 г чеснока
  • 30 мл оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус эбара. Все ингредиенты добавьте в кастрюлю и томите 3 часа при медленном огне. Затем процедите.

Шаг 2. Баклажан очистите, нарежьте крупными кубиками.

Шаг 3. Обмакните кубики баклажана в устричный соус, запанируйте в крахмале и обжарьте во фритюре. Посолите, добавьте сахар.

Шаг 4. Выложите соус эбара в тарелку, на него положите дольки помидоров, затем – листья романо и потом – баклажаны. Украсьте блюдо листиками кинзы и кунжутом.

Баклажан, запеченный в дровяной печи с аджапсандали и сыром

рецепт от шеф-повара Гарика Манукяна, ресторан Хмели&Сунели

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 120 г баклажанов
  • 25 г оливкового масла
  • 6 г соли
  • 100 г аджапсандали
  • 30 г моцареллы
  • 30 г соуса «Аджика с майонезом»

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте аджапсандали: для этого соедините нарезанные болгарский перец, кабачки, баклажаны на гриле и заправьте зеленью с чесноком.

Шаг 2. Половину баклажана посыпьте сванской солью и полейте оливковым маслом и поместите в разогретую духовку или печь. Запекайте при 250 градусах 10-15 минут.

Шаг 3. Моцареллу нарежьте и соедините с аджапсандали и соусом, все перемешайте и переложите на баклажан. Повторно запеките при той же температуре в течение 5 минут.

Шаг 4. Перед подачей украсьте с зеленью, слайсами помидоров черри и перцем чили.

Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе с личи

рецепт от шеф-повара бара Neon Monkey

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 220 г баклажанов
  • 15 г красного чили перца
  • 5 г чеснока
  • 30 г корня имбиря
  • 30 г сахара
  • 1 лайм
  • 100 г кукурузного крахмала
  • 3 личи
  • 2 г белого кунжута
  • 2 г черного кунжута
  • 2 г кинзы
  • 2 г кешью
  • 15 г кунжутного масла
  • 200-300 мл масла для фритюра
  • соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте кисло-сладкий соус. Перец чили, чеснок и корень имбиря почистите и мелко нарежьте. В сотейнике обжарьте эти ингредиенты на кунжутном масле, регулярно помешивая в течение 10 минут. Добавьте 100 мл воды и сахар. Выпарите на 30%. После того как соус станет густым, снимите с огня и выдавите в него сок лайма. Перемешайте.

Шаг 2. Баклажан очистите от кожицы. Нарежьте крупными кубиками со стороной примерно 2 см. Замочите баклажан в соляном растворе на 1час (соотношение раствора: вода – 300 мл, соль – 50 г).

Шаг 3. Обсушите кубики баклажана на полотенце, обваляйте в крахмале и опустите во фритюр (подойдет хорошо разогретое масло в глубоком сотейнике). Как только баклажаны начнут темнеть, это означает, что они готовы.

Шаг 4. Налейте кисло-сладкий соус в глубокую миску. Баклажаны обсушите на полотенце от лишнего масла и выложите в миску с соусом. Все тщательно перемешайте и выложите на плоскую тарелку. Украсьте нарезанными личи, белым и черным кунжутом, веточками кинзы и обжаренными орешками кешью.

Печеный баклажан с аджикой

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 250 г баклажанов
  • 50 г аджики
  • 3 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Баклажан положите на решетку, готовьте на мангале примерно 20 минут (баклажан должен стать мягким).

Шаг 2. С готового баклажана снимите кожуру, оставляя хвостик.

Шаг 3. Сделайте разрез по центру баклажана, добавьте в углубление аджику и посыпьте солью по краям.

Шаг 4. При подаче украсьте букетом из зелени (петрушка, укроп и кинза).

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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