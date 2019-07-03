Аджапсандали, с запеченными томатами и еще 3 рецепта впечатляющих блюд из баклажанов

О том, чем полезны баклажаны, редакция Passion.ru уже рассказывала. Теперь мы хотим поделиться с вами удивительно вкусными рецептами блюд из него. В нашем обзоре – великолепная пятерка от лучших шефов московских ресторанов.
Аджапсандали
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 325 г баклажанов
- 4 г соли
- 40 г растительного масла
- 10 г репчатого лука
- 5 г томатной пасты
- 250 г томатов
- 150 г зеленого болгарского перца
- 150 г красного болгарского перца
- 5 г кинзы
- 2 г базилика
- 10 г чеснока
- 5 г петрушки
- 1 г уцхо-сунели
- ½ г сушеного перца чили
- 1 г молотого кориандра
- 3 г листьев тимьяна
Как приготовить:
Шаг 1. Болгарский перец очистите, запеките в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов, дайте остыть и нарежьте крупными кубиками.
Шаг 2. Чеснок пропустите через чеснодавку. Баклажаны не чистите, нарежьте крупными кубиками и обжарьте в большом количестве масла, затем положите на сито и дайте стечь излишкам масла.
Шаг 3. Лук очистите, обжарьте на растительном масле с добавлением пюре из чеснока, добавьте перец, листья тимьяна.
Шаг 4. К луку добавьте томаты и томатную пасту, тушите в течение 10 минут.
Шаг 5. Сушеный перец чили мелко нарежьте, зелень крупно порубите.
Шаг 6. Добавить на сковороду баклажаны, перец чили и зелень. Остудите, довести до вкуса специями.
Печеные баклажаны с томатами и соусом эбара
рецепт от шеф-повара Андрея Макаева, ресторан Food Embassy
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г баклажанов
- 30 г соуса эбара
- 65 г салата романо
- 1 г кунжута
- 1 г соли
- 1 г сахара
- 110 г розовых помидоров
- 10 г кинзы
- 15 мл устричного соуса
- 30 г крахмала
- 50 мл фритюрного масла
Для соуса эбара:
- 40 мл апельсинового фреша
- 45 мл грейпфрутового фреша
- 20 мл лимонного фреша
- 64 г меда
- 20 г имбиря
- 20 г лемонграсса
- 60 мл соевого соуса
- 8 мл рисового уксуса
- 8 г устричного уксуса
- 8 г кунжута
- 8 г пасты мисо
- 12 мл кунжутного масла
- 5 г петрушки
- 20 г чеснока
- 30 мл оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус эбара. Все ингредиенты добавьте в кастрюлю и томите 3 часа при медленном огне. Затем процедите.
Шаг 2. Баклажан очистите, нарежьте крупными кубиками.
Шаг 3. Обмакните кубики баклажана в устричный соус, запанируйте в крахмале и обжарьте во фритюре. Посолите, добавьте сахар.
Шаг 4. Выложите соус эбара в тарелку, на него положите дольки помидоров, затем – листья романо и потом – баклажаны. Украсьте блюдо листиками кинзы и кунжутом.
Баклажан, запеченный в дровяной печи с аджапсандали и сыром
рецепт от шеф-повара Гарика Манукяна, ресторан Хмели&Сунели
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 120 г баклажанов
- 25 г оливкового масла
- 6 г соли
- 100 г аджапсандали
- 30 г моцареллы
- 30 г соуса «Аджика с майонезом»
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте аджапсандали: для этого соедините нарезанные болгарский перец, кабачки, баклажаны на гриле и заправьте зеленью с чесноком.
Шаг 2. Половину баклажана посыпьте сванской солью и полейте оливковым маслом и поместите в разогретую духовку или печь. Запекайте при 250 градусах 10-15 минут.
Шаг 3. Моцареллу нарежьте и соедините с аджапсандали и соусом, все перемешайте и переложите на баклажан. Повторно запеките при той же температуре в течение 5 минут.
Шаг 4. Перед подачей украсьте с зеленью, слайсами помидоров черри и перцем чили.
Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе с личи
рецепт от шеф-повара бара Neon Monkey
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 220 г баклажанов
- 15 г красного чили перца
- 5 г чеснока
- 30 г корня имбиря
- 30 г сахара
- 1 лайм
- 100 г кукурузного крахмала
- 3 личи
- 2 г белого кунжута
- 2 г черного кунжута
- 2 г кинзы
- 2 г кешью
- 15 г кунжутного масла
- 200-300 мл масла для фритюра
- соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте кисло-сладкий соус. Перец чили, чеснок и корень имбиря почистите и мелко нарежьте. В сотейнике обжарьте эти ингредиенты на кунжутном масле, регулярно помешивая в течение 10 минут. Добавьте 100 мл воды и сахар. Выпарите на 30%. После того как соус станет густым, снимите с огня и выдавите в него сок лайма. Перемешайте.
Шаг 2. Баклажан очистите от кожицы. Нарежьте крупными кубиками со стороной примерно 2 см. Замочите баклажан в соляном растворе на 1час (соотношение раствора: вода – 300 мл, соль – 50 г).
Шаг 3. Обсушите кубики баклажана на полотенце, обваляйте в крахмале и опустите во фритюр (подойдет хорошо разогретое масло в глубоком сотейнике). Как только баклажаны начнут темнеть, это означает, что они готовы.
Шаг 4. Налейте кисло-сладкий соус в глубокую миску. Баклажаны обсушите на полотенце от лишнего масла и выложите в миску с соусом. Все тщательно перемешайте и выложите на плоскую тарелку. Украсьте нарезанными личи, белым и черным кунжутом, веточками кинзы и обжаренными орешками кешью.
Печеный баклажан с аджикой
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 250 г баклажанов
- 50 г аджики
- 3 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Баклажан положите на решетку, готовьте на мангале примерно 20 минут (баклажан должен стать мягким).
Шаг 2. С готового баклажана снимите кожуру, оставляя хвостик.
Шаг 3. Сделайте разрез по центру баклажана, добавьте в углубление аджику и посыпьте солью по краям.
Шаг 4. При подаче украсьте букетом из зелени (петрушка, укроп и кинза).
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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