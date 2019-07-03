Аджапсандали, с запеченными томатами и еще 3 рецепта впечатляющих блюд из баклажанов

Что нужно на 4 порции:

325 г баклажанов

4 г соли

40 г растительного масла

10 г репчатого лука

5 г томатной пасты

250 г томатов

150 г зеленого болгарского перца

150 г красного болгарского перца

5 г кинзы

2 г базилика

10 г чеснока

5 г петрушки

1 г уцхо-сунели

½ г сушеного перца чили

1 г молотого кориандра

3 г листьев тимьяна

Как приготовить:

Шаг 1. Болгарский перец очистите, запеките в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов, дайте остыть и нарежьте крупными кубиками.

Шаг 2. Чеснок пропустите через чеснодавку. Баклажаны не чистите, нарежьте крупными кубиками и обжарьте в большом количестве масла, затем положите на сито и дайте стечь излишкам масла.

Шаг 3. Лук очистите, обжарьте на растительном масле с добавлением пюре из чеснока, добавьте перец, листья тимьяна.

Шаг 4. К луку добавьте томаты и томатную пасту, тушите в течение 10 минут.

Шаг 5. Сушеный перец чили мелко нарежьте, зелень крупно порубите.

Шаг 6. Добавить на сковороду баклажаны, перец чили и зелень. Остудите, довести до вкуса специями.

Печеные баклажаны с томатами и соусом эбара

рецепт от шеф-повара Андрея Макаева, ресторан Food Embassy