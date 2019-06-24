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Продукт недели: баклажан

Баклажан – продукт очень популярный и не менее загадочный. В разных странах его жарят, парят, варят, запекают, готовят на гриле и даже едят сырым, но при этом далеко не все знают, откуда они появились, чем полезны и зачем их все-таки вымачивают.

5 интересных фактов о баклажанах

  • С точки зрения ботаники, баклажан – вовсе не овощ, он – ягода. Но в кулинарии его все же относят к первой категории. Появился этот благородный плод в Индии, а его ближайшим родственником является чертополох. Употреблять в пищу баклажаны начали только в XVIII веке, до этого он считался лекарственным и декоративным растением.
  • Баклажаны невероятно полезны. Они низкокалорийные, но при этом в них содержатся чуть ли не все микроэлементы из таблицы Менделеева. Особенно в них много в них калия и магния, которые помогают нормализовать водно-солевой обмен, поддерживать кислотно-щелочное равновесие в организме, нормализовать сердечную деятельность, а также способствовать кроветворению. Еще баклажаны – прекрасный источник клетчатки, пектина, которые ответственны за очищение сосудов от вредного холестерина. Кстати, при термообработке этот продукт не теряет своих полезных свойств.
  • Думаете, баклажаны вымачивают только для того, чтобы избавиться от их характерного горьковатого вкуса? Это действительно так, но есть и один нюанс. Горькими их делает вещество под названием «соланин М», и в больших дозах оно ядовито. Также в семенах баклажана содержится никотин. Но стоит отметить, что в них и того, и другого вещества не так уж и много, потому обычное вымачивание в соленой воде легко исправляет ситуацию.
  • Баклажаны часто называют «синенькими» за насыщенную окраску их кожуры. Однако этот овощ бывает и белоснежным, и коричневым, и даже желтым. Да и формы они не всегда грушевидной: если поискать, можно обнаружить круглые и цилиндрические. А вот хранить эти благородные плоды необходимо в прохладном месте в приоткрытом полиэтиленовом пакете, если оставить их при комнатной температуре в открытом ящике, они сморщатся.
  • Баклажаны можно не только есть. Из них можно сделать отличную маску для лица. Для этого нужно либо нарезать баклажан пластинами и приложить к коже на 10 минут для увлажнения, либо измельчить его до кашеобразного состояния в блендере с добавлением чайной ложки яблочного сока и нанести на лицо и шею на то же самое время для тонизации и легкого лифтинга.

Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе с личи,

рецепт от шеф-повара бара Neon Monkey

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 220 г баклажанов
  • 15 г красного чили перца
  • 5 г чеснока
  • 30 г корня имбиря
  • 30 г сахара
  • 1 лайм
  • 100 г кукурузного крахмала
  • 3 личи
  • 2 г кунжута белого
  • 2 г кунжута черного
  • 2 г кинзы
  • 2 г кешью -15 г кунжутного масла
  • соль – по вкусу
  • 200-300 мл масла для фритюра

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте кисло-сладкий соус. Перец чили, чеснок и корень имбиря почистите и мелко нарежьте. В сотейнике обжарьте эти ингредиенты на кунжутном масле, регулярно помешивая в течение 10 минут. Добавьте 100 мл воды и сахар. Выпарите на 30%. После того как соус станет густым, снимите с огня и выдавите в него сок лайма. Перемешайте.

Шаг 2. Баклажан очистите от кожицы. Нарежьте крупными кубиками со стороной при-мерно 2 см. Замочите баклажан в соляном растворе на 1час (соотношение раствора: вода – 300 мл, соль – 50 г).

Шаг 3. Обсушите кубики баклажана на полотенце, обваляйте в крахмале и опустите во фритюр (подойдет хорошо разогретое масло в глубоком сотейнике). Как только баклажа-ны начнут темнеть, это означает, что они готовы.

Шаг 4. Налейте кисло-сладкий соус в глубокую миску. Баклажаны обсушите на полотенце от лишнего масла и выложите в миску с соусом. Все тщательно перемешайте и выложите на плоскую тарелку. Украсьте нарезанными личи, белым и черным кунжутом, веточками кинзы и обжаренными орешками кешью.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторана

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