Продукт недели: баклажан

Что нужно:

220 г баклажанов

15 г красного чили перца

5 г чеснока

30 г корня имбиря

30 г сахара

1 лайм

100 г кукурузного крахмала

3 личи

2 г кунжута белого

2 г кунжута черного

2 г кинзы

2 г кешью -15 г кунжутного масла

соль – по вкусу

200-300 мл масла для фритюра

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте кисло-сладкий соус. Перец чили, чеснок и корень имбиря почистите и мелко нарежьте. В сотейнике обжарьте эти ингредиенты на кунжутном масле, регулярно помешивая в течение 10 минут. Добавьте 100 мл воды и сахар. Выпарите на 30%. После того как соус станет густым, снимите с огня и выдавите в него сок лайма. Перемешайте.

Шаг 2. Баклажан очистите от кожицы. Нарежьте крупными кубиками со стороной при-мерно 2 см. Замочите баклажан в соляном растворе на 1час (соотношение раствора: вода – 300 мл, соль – 50 г).

Шаг 3. Обсушите кубики баклажана на полотенце, обваляйте в крахмале и опустите во фритюр (подойдет хорошо разогретое масло в глубоком сотейнике). Как только баклажа-ны начнут темнеть, это означает, что они готовы.

Шаг 4. Налейте кисло-сладкий соус в глубокую миску. Баклажаны обсушите на полотенце от лишнего масла и выложите в миску с соусом. Все тщательно перемешайте и выложите на плоскую тарелку. Украсьте нарезанными личи, белым и черным кунжутом, веточками кинзы и обжаренными орешками кешью.