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9 витаминных блюд из сезонных овощей и фруктов

Мы собрали для вас легкую и диетическую подборку блюд из сезонных продуктов. Спасибо шеф-поварам!

Овощи с пророщенной гречихой от ресторана «Наволне» и шеф-повара Евгения Чередниченко

Вам понадобится:

  • шпинат — 15 г
  • брокколи — 25 г
  • редис — 20 г
  • свежий огурец — 25 г
  • пророщенная гречиха — 20 г
  • вяленая клюква — 15 г
  • имбирный соус — 30 г

Для имбирного соуса:

  • корень имбиря — 40 г
  • чеснок — 15 г
  • уксус малиновый — 25 мл
  • соевый соус — 65 мл
  • растительное масло — 300 мл
  • сахар — 50 г

Все ингредиенты смешать и взять 30 г.

Приготовление:

Брокколи отварить до состояния аль денте. Редис и огурец нарезать слайсами. На тарелку выложить шпинат, брокколи, редис, огурец, добавить пророщенную гречиху и вяленую клюкву. Все залить имбирным соусом.

Салат с авокадо и яйцом пашот от ресторана Valenok

Вам понадобится:

  • авокадо — 100 г
  • помидоры бакинские — 100 г
  • яйцо куриное — 2 шт.
  • руккола — 15 г
  • кинза — 5 г
  • масло оливковое — 40 мл
  • соль — 2 г
  • перец черный молотый — 1 г
  • «земля» из маслин — 2 г

Приготовление:

Яйцо пашот. Пищевую пленку разложить на доске и смазать растительным маслом. Смазанную пленку выложить на пиалу с углублением и разбить на нее яйцо. Собрать концы пленки вместе и подвязать полоской из пленки. Поместить получившийся мешочек в кипящую воду. Варить до готовности 3-4 минуты. Извлечь готовое яйцо из пленки.

Салат. Помидоры нарезать большими кубиками, авокадо нарезать мелкими кубиками, добавить рукколу, соль, перец, оливковое масло, кинзу, перемешать и выложить на тарелку. Сверху поместить готовые яйца пашот. Салат посыпать «землей» из маслин.

Салат с рикоттой и малиной от ресторана «Сыроварня» и бренд-шефа Сергея Носова

Вам понадобится:

  • мини-шпинат — 20 г
  • руккола — 20 г
  • рикотта — 75 г
  • малина — 30 г
  • миндаль жареный — 10 г
  • уксус малиновый — 3 г
  • бальзамик малиновый — 15 г

Приготовление:

Шпинат, рукколу, рикотту, жареный миндаль и часть малины смешать. Добавить малиновый бальзамик и уксус. Украсить оставшейся свежей малиной.

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