9 витаминных блюд из сезонных овощей и фруктов

Овощи с пророщенной гречихой от ресторана «Наволне» и шеф-повара Евгения Чередниченко
Вам понадобится:
- шпинат — 15 г
- брокколи — 25 г
- редис — 20 г
- свежий огурец — 25 г
- пророщенная гречиха — 20 г
- вяленая клюква — 15 г
- имбирный соус — 30 г
Для имбирного соуса:
- корень имбиря — 40 г
- чеснок — 15 г
- уксус малиновый — 25 мл
- соевый соус — 65 мл
- растительное масло — 300 мл
- сахар — 50 г
Все ингредиенты смешать и взять 30 г.
Приготовление:
Брокколи отварить до состояния аль денте. Редис и огурец нарезать слайсами. На тарелку выложить шпинат, брокколи, редис, огурец, добавить пророщенную гречиху и вяленую клюкву. Все залить имбирным соусом.
Салат с авокадо и яйцом пашот от ресторана Valenok
Вам понадобится:
- авокадо — 100 г
- помидоры бакинские — 100 г
- яйцо куриное — 2 шт.
- руккола — 15 г
- кинза — 5 г
- масло оливковое — 40 мл
- соль — 2 г
- перец черный молотый — 1 г
- «земля» из маслин — 2 г
Приготовление:
Яйцо пашот. Пищевую пленку разложить на доске и смазать растительным маслом. Смазанную пленку выложить на пиалу с углублением и разбить на нее яйцо. Собрать концы пленки вместе и подвязать полоской из пленки. Поместить получившийся мешочек в кипящую воду. Варить до готовности 3-4 минуты. Извлечь готовое яйцо из пленки.
Салат. Помидоры нарезать большими кубиками, авокадо нарезать мелкими кубиками, добавить рукколу, соль, перец, оливковое масло, кинзу, перемешать и выложить на тарелку. Сверху поместить готовые яйца пашот. Салат посыпать «землей» из маслин.
Салат с рикоттой и малиной от ресторана «Сыроварня» и бренд-шефа Сергея Носова
Вам понадобится:
- мини-шпинат — 20 г
- руккола — 20 г
- рикотта — 75 г
- малина — 30 г
- миндаль жареный — 10 г
- уксус малиновый — 3 г
- бальзамик малиновый — 15 г
Приготовление:
Шпинат, рукколу, рикотту, жареный миндаль и часть малины смешать. Добавить малиновый бальзамик и уксус. Украсить оставшейся свежей малиной.