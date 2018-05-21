9 витаминных блюд из сезонных овощей и фруктов

Вам понадобится:

авокадо — 100 г

помидоры бакинские — 100 г

яйцо куриное — 2 шт.

руккола — 15 г

кинза — 5 г

масло оливковое — 40 мл

соль — 2 г

перец черный молотый — 1 г

«земля» из маслин — 2 г

Приготовление:

Яйцо пашот. Пищевую пленку разложить на доске и смазать растительным маслом. Смазанную пленку выложить на пиалу с углублением и разбить на нее яйцо. Собрать концы пленки вместе и подвязать полоской из пленки. Поместить получившийся мешочек в кипящую воду. Варить до готовности 3-4 минуты. Извлечь готовое яйцо из пленки.

Салат. Помидоры нарезать большими кубиками, авокадо нарезать мелкими кубиками, добавить рукколу, соль, перец, оливковое масло, кинзу, перемешать и выложить на тарелку. Сверху поместить готовые яйца пашот. Салат посыпать «землей» из маслин.

Салат с рикоттой и малиной от ресторана «Сыроварня» и бренд-шефа Сергея Носова