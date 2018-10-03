5 оригинальных блюд с кукурузой, которые вам стоит попробовать

Как правильно выбирать и варить кукурузу

Покупая кукурузу, выбирайте початки, на которых сохранились свежие, прилегающие листья. Зерна должны быть плотно «набиты», прилегать друг к другу без проплешин и быть ровного кремового или желтого оттенка. Перед тепловой обработкой кукурузу можно замочить на пару часов для того, чтобы зерна размягчились.

Традиционный способ приготовления кукурузы – отваривание в подсоленной воде или приготовление на пару. В зависимости от сорта кукурузы, это может занять от 30 минут до полутора часов. Соль, добавленная при варке, сделает зерна более твердыми, имейте это ввиду. Если же нужно сохранить кукурузу максимально сладкой, в воду можно добавить сахар.

Варите молодую кукурузу не более 20 минут, а перезрелую – не менее 2 часов. Варить кукурузу лучше прямо с листьями, предварительно удалив волокна – это придаст ей ароматности и сочности. Слейте воду, закройте кастрюлю крышкой и укутайте ее теплым полотенцем, так как початки должны немного «дойти» после варки, став нежнее и приятнее на вкус.

Просто отварная кукуруза – достойное самостоятельное блюдо. Украсить его можно приправами. Например, разрежьте свежий лимон пополам, мешайте на тарелке соль, перец, пряные травы.. Приложите лимон к смеси, после чего проведите им по кукурузному початку, немного сжимая, чтобы выдавить лимонный сок. Еще более простой вариант – натуральное сливочное масло. Используйте держатели для кукурузы. Их нужно воткнуть в кукурузный початок с обеих сторон и держать его таким образом. А ваши руки останутся совершенно чистыми!