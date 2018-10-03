logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 оригинальных блюд с кукурузой, которые вам стоит попробовать

Несмотря на повсеместную популярность, кукуруза способна принести немало неожиданных открытий. Каждый раз ученые и диетологи находят в ней новые особенности, а повара – придумывают новые вкусовые сочетания. Пора очистить початок от стереотипов и попробовать несколько интересных блюд с кукурузой.

Немного о царице полей

  1. Прежде чем стать в России «царицей полей», кукуруза попала в Европу на кораблях конкистадоров. Она называлась «маис» и была объектом поклонения для многих народов Центральной и Южной Америки. Это был хлеб древних инков, ацтеков, майя. Бога плодородия, дождя и урожая древние индейцы изображали с початком в руке. Изображение кукурузного початка археологи обнаружили на обломках стен храмов, на древних сосудах из глины и серебра, на статуэтках.
  2. Существует более 100 разновидностей кукурузы. Помимо желтых початков, выращивают кукурузу с белыми, розовыми, красными, синими, фиолетовыми и даже черными зернами. Цвет кукурузы определяет ее полезные свойства. Например, в синей кукурузе содержатся антоцианы, в фиолетовой – протокахетовая кислота. В привычной нам желтой кукурузе огромное количество каротиноидов, лютеина и зеаксантина, которые являются природными антиоксидантами. Даже в кукурузной муке после сушки и перемола сохраняется их рекордная концентрация – около 1300 мкг на 100 г! Также в 100 г кукурузы содержится почти 10 % дневной нормы витамина С, около девяти – витамина В3 и магния, более восьми процентов суточной нормы витамина В5 и всего 90 ккал.
  3. Кукуруза – отличный источник клетчатки, и потому незаменима для людей, страдающих диабетом или следящих за весом. Благодаря тому, что богатые клетчаткой зерна кукурузы перевариваются очень медленно, они не провоцируют повышение уровня глюкозы в крови. Замените в привычном рецепте супа картофель на кукурузу – это сделает блюдо полезнее.

Как правильно выбирать и варить кукурузу

Покупая кукурузу, выбирайте початки, на которых сохранились свежие, прилегающие листья. Зерна должны быть плотно «набиты», прилегать друг к другу без проплешин и быть ровного кремового или желтого оттенка. Перед тепловой обработкой кукурузу можно замочить на пару часов для того, чтобы зерна размягчились.

Традиционный способ приготовления кукурузы – отваривание в подсоленной воде или приготовление на пару. В зависимости от сорта кукурузы, это может занять от 30 минут до полутора часов. Соль, добавленная при варке, сделает зерна более твердыми, имейте это ввиду. Если же нужно сохранить кукурузу максимально сладкой, в воду можно добавить сахар.

Варите молодую кукурузу не более 20 минут, а перезрелую – не менее 2 часов. Варить кукурузу лучше прямо с листьями, предварительно удалив волокна – это придаст ей ароматности и сочности. Слейте воду, закройте кастрюлю крышкой и укутайте ее теплым полотенцем, так как початки должны немного «дойти» после варки, став нежнее и приятнее на вкус.

Просто отварная кукуруза – достойное самостоятельное блюдо. Украсить его можно приправами. Например, разрежьте свежий лимон пополам, мешайте на тарелке соль, перец, пряные травы.. Приложите лимон к смеси, после чего проведите им по кукурузному початку, немного сжимая, чтобы выдавить лимонный сок. Еще более простой вариант – натуральное сливочное масло. Используйте держатели для кукурузы. Их нужно воткнуть в кукурузный початок с обеих сторон и держать его таким образом. А ваши руки останутся совершенно чистыми!

Кукуруза незаменима в качестве ингредиента для множества блюд. За все время существования зерновой культуры было придумано большое количество рецептов. В Мексике из проросших зерен кукурузы варят пиво чича, в Аргентине готовят блюдо локро, в Молдавии из кукурузной муки готовят мамалыгу, а в Италии из нее же делают поленту. У каждого повара есть и свои наработки.

1 из 3

ПредыдущаяРецепты с кукурузой
Arrows-right
Рецепты с кукурузой
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
Slice 1
Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая