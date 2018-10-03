5 оригинальных блюд с кукурузой, которые вам стоит попробовать

Немного о царице полей
- Прежде чем стать в России «царицей полей», кукуруза попала в Европу на кораблях конкистадоров. Она называлась «маис» и была объектом поклонения для многих народов Центральной и Южной Америки. Это был хлеб древних инков, ацтеков, майя. Бога плодородия, дождя и урожая древние индейцы изображали с початком в руке. Изображение кукурузного початка археологи обнаружили на обломках стен храмов, на древних сосудах из глины и серебра, на статуэтках.
- Существует более 100 разновидностей кукурузы. Помимо желтых початков, выращивают кукурузу с белыми, розовыми, красными, синими, фиолетовыми и даже черными зернами. Цвет кукурузы определяет ее полезные свойства. Например, в синей кукурузе содержатся антоцианы, в фиолетовой – протокахетовая кислота. В привычной нам желтой кукурузе огромное количество каротиноидов, лютеина и зеаксантина, которые являются природными антиоксидантами. Даже в кукурузной муке после сушки и перемола сохраняется их рекордная концентрация – около 1300 мкг на 100 г! Также в 100 г кукурузы содержится почти 10 % дневной нормы витамина С, около девяти – витамина В3 и магния, более восьми процентов суточной нормы витамина В5 и всего 90 ккал.
- Кукуруза – отличный источник клетчатки, и потому незаменима для людей, страдающих диабетом или следящих за весом. Благодаря тому, что богатые клетчаткой зерна кукурузы перевариваются очень медленно, они не провоцируют повышение уровня глюкозы в крови. Замените в привычном рецепте супа картофель на кукурузу – это сделает блюдо полезнее.
Как правильно выбирать и варить кукурузу
Покупая кукурузу, выбирайте початки, на которых сохранились свежие, прилегающие листья. Зерна должны быть плотно «набиты», прилегать друг к другу без проплешин и быть ровного кремового или желтого оттенка. Перед тепловой обработкой кукурузу можно замочить на пару часов для того, чтобы зерна размягчились.
Традиционный способ приготовления кукурузы – отваривание в подсоленной воде или приготовление на пару. В зависимости от сорта кукурузы, это может занять от 30 минут до полутора часов. Соль, добавленная при варке, сделает зерна более твердыми, имейте это ввиду. Если же нужно сохранить кукурузу максимально сладкой, в воду можно добавить сахар.
Варите молодую кукурузу не более 20 минут, а перезрелую – не менее 2 часов. Варить кукурузу лучше прямо с листьями, предварительно удалив волокна – это придаст ей ароматности и сочности. Слейте воду, закройте кастрюлю крышкой и укутайте ее теплым полотенцем, так как початки должны немного «дойти» после варки, став нежнее и приятнее на вкус.
Просто отварная кукуруза – достойное самостоятельное блюдо. Украсить его можно приправами. Например, разрежьте свежий лимон пополам, мешайте на тарелке соль, перец, пряные травы.. Приложите лимон к смеси, после чего проведите им по кукурузному початку, немного сжимая, чтобы выдавить лимонный сок. Еще более простой вариант – натуральное сливочное масло. Используйте держатели для кукурузы. Их нужно воткнуть в кукурузный початок с обеих сторон и держать его таким образом. А ваши руки останутся совершенно чистыми!
Кукуруза незаменима в качестве ингредиента для множества блюд. За все время существования зерновой культуры было придумано большое количество рецептов. В Мексике из проросших зерен кукурузы варят пиво чича, в Аргентине готовят блюдо локро, в Молдавии из кукурузной муки готовят мамалыгу, а в Италии из нее же делают поленту. У каждого повара есть и свои наработки.