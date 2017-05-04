Лопатка ягненка с артишоками
Вам понадобится:
- лопатка ягненка — 300 г
- сливочное масло — 10 г
- соль, перец, розмарин — по вкусу
- артишок маринованный — 80 г
- соус демиглас — 40 г
- розмарин для украшения
Приготовление:
Лопатку ягненка тушить в духовке со сливочным маслом, солью, перцем и розмарином в течение двух часов при температуре 180 градусов. На тарелку выложить лопатку и один артишок, полить соусом демиглас и украсить розмарином.
Суп-капучино из моркови, сельдерея и имбиря
Вам понадобится:
- морковь — 300 г
- сельдерей — 300 г
- лук репчатый — 200 г
- вода — 1 л
- имбирный фреш — 20 г
- креветки — 40 г
- базилик — 2 г
- тыквенные семечки — 2 г
- пена из молока — 10 г
- фокачча — 1 шт.
Приготовление:
Морковь, сельдерей и лук обжарить, посолить, затем залить водой. После того, как овощи сварятся, полученную смесь блендировать. Добавить к ней имбирный фреш (для этого очистить имбирь, измельчить его и выжать сок). Суп украсить обжаренными с солью и перцем креветками, базиликом, тыквенными семечками, пеной из молока и фокаччей.
Теплый чизкейк с овощами на гриле
Вам понадобится:
Тесто:
- мука — 500 г
- сливочное масло — 50 г
- вода — 200 г
- соль — 10 г
Начинка:
- творожный сыр — 100 г
- яичный желток — 1 шт.
- пармезан — 15 г
- цукини — 15 г
- болгарский перец — 10 г
- кабачок — 15 г
- пармская ветчина — 20 г
- песто — 10 г
- соль, перец — по вкусу
- базилик для украшения
Приготовление:
Для приготовления теста смешать муку, сливочное масло, воду и соль. Замесить мягкое тесто, раскатать и выложить пласт на дно формы для запекания. Подготовить начинку: смешать яичный желток, творожный сыр, пармезан, соль и перец. Получившуюся смесь выложить на тесто. Сверху поместить овощи, предварительно приготовленные на гриле: цукини, болгарский перец, кабачок. Выпекать в течение часа при 180 градусах. На готовый чизкейк выложить пармскую ветчину и базилик. При желании свободное место на тарелке украсить соусом песто.
Шоколадный пирог с банановым муссом
Вам понадобится:
Тесто:
- черный шоколад — 40 г
- мука — 10 г
- молоко — 10 г
- сливочное масло — 40 г
- какао — 15 г
- сахар — 40 г
- корица — по вкусу
Банановый мусс
- банан — 300 г
- сахар — 50 г
- сливки 33% — 250 г
- лимонный фреш — 20 г
- желатин — 10 г
- мята для украшения
- сахарная пудра для украшения
Приготовление:
Для приготовления суфле смешать черный шоколад, муку, молоко, корицу, какао, сливочное масло и сахар. Получившуюся смесь выложить в форму для запекания и поместить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Для мусса желатин добавить во взбитые сливки, затем добавить 200 граммов банана с сахаром и лимонным фрешем, снова взбить. Оставшиеся 100 граммов банана посыпать сахаром и обжечь на газовой горелке. Мусс выложить на шоколадное суфле, украсить карамелизированными бананами. При желании выложить на суфле листочки мяты и посыпать сахарной пудрой.
Фото: архив ресторана