В эти выходные вы наверняка захотите собраться за большим столом всей семьей. Вспомнить, а быть может, и поздравить своих родных, которые имеют непосредственное отношение к этому великому празднику — Дню Победы. Что приготовить? Шеф-повар Андреа Галли из ресторан Piccolino специально для наших читательниц разработал праздничное меню.

Лопатка ягненка с артишоками

Вам понадобится:

лопатка ягненка — 300 г

сливочное масло — 10 г

соль, перец, розмарин — по вкусу

артишок маринованный — 80 г

соус демиглас — 40 г

розмарин для украшения

Приготовление:

Лопатку ягненка тушить в духовке со сливочным маслом, солью, перцем и розмарином в течение двух часов при температуре 180 градусов. На тарелку выложить лопатку и один артишок, полить соусом демиглас и украсить розмарином.

Суп-капучино из моркови, сельдерея и имбиря

Вам понадобится:

морковь — 300 г

сельдерей — 300 г

лук репчатый — 200 г

вода — 1 л

имбирный фреш — 20 г

креветки — 40 г

базилик — 2 г

тыквенные семечки — 2 г

пена из молока — 10 г

фокачча — 1 шт. Приготовление: Морковь, сельдерей и лук обжарить, посолить, затем залить водой. После того, как овощи сварятся, полученную смесь блендировать. Добавить к ней имбирный фреш (для этого очистить имбирь, измельчить его и выжать сок). Суп украсить обжаренными с солью и перцем креветками, базиликом, тыквенными семечками, пеной из молока и фокаччей. Теплый чизкейк с овощами на гриле

Вам понадобится:

Тесто:

мука — 500 г

сливочное масло — 50 г

вода — 200 г

соль — 10 г

Начинка:

творожный сыр — 100 г

яичный желток — 1 шт.

пармезан — 15 г

цукини — 15 г

болгарский перец — 10 г

кабачок — 15 г

пармская ветчина — 20 г

песто — 10 г

соль, перец — по вкусу

базилик для украшения

Приготовление:

Для приготовления теста смешать муку, сливочное масло, воду и соль. Замесить мягкое тесто, раскатать и выложить пласт на дно формы для запекания. Подготовить начинку: смешать яичный желток, творожный сыр, пармезан, соль и перец. Получившуюся смесь выложить на тесто. Сверху поместить овощи, предварительно приготовленные на гриле: цукини, болгарский перец, кабачок. Выпекать в течение часа при 180 градусах. На готовый чизкейк выложить пармскую ветчину и базилик. При желании свободное место на тарелке украсить соусом песто.

Шоколадный пирог с банановым муссом

Вам понадобится:

Тесто:

черный шоколад — 40 г

мука — 10 г

молоко — 10 г

сливочное масло — 40 г

какао — 15 г

сахар — 40 г

корица — по вкусу

Банановый мусс

банан — 300 г

сахар — 50 г

сливки 33% — 250 г

лимонный фреш — 20 г

желатин — 10 г

мята для украшения

сахарная пудра для украшения

Приготовление:

Для приготовления суфле смешать черный шоколад, муку, молоко, корицу, какао, сливочное масло и сахар. Получившуюся смесь выложить в форму для запекания и поместить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Для мусса желатин добавить во взбитые сливки, затем добавить 200 граммов банана с сахаром и лимонным фрешем, снова взбить. Оставшиеся 100 граммов банана посыпать сахаром и обжечь на газовой горелке. Мусс выложить на шоколадное суфле, украсить карамелизированными бананами. При желании выложить на суфле листочки мяты и посыпать сахарной пудрой.

Фото: архив ресторана