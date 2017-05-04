Лопатка ягненка с артишоками

Вам понадобится:

  • лопатка ягненка — 300 г
  • сливочное масло — 10 г
  • соль, перец, розмарин — по вкусу
  • артишок маринованный — 80 г
  • соус демиглас — 40 г
  • розмарин для украшения

Приготовление:

Лопатку ягненка тушить в духовке со сливочным маслом, солью, перцем и розмарином в течение двух часов при температуре 180 градусов. На тарелку выложить лопатку и один артишок, полить соусом демиглас и украсить розмарином.

Суп-капучино из моркови, сельдерея и имбиря 

Вам понадобится:

  • морковь — 300 г
  • сельдерей — 300 г
  • лук репчатый — 200 г
  • вода — 1 л
  • имбирный фреш — 20 г
  • креветки — 40 г
  • базилик — 2 г
  • тыквенные семечки — 2 г
  • пена из молока — 10 г
  • фокачча — 1 шт.

Приготовление:

Морковь, сельдерей и лук обжарить, посолить, затем залить водой. После того, как овощи сварятся, полученную смесь блендировать. Добавить к ней имбирный фреш (для этого очистить имбирь, измельчить его и выжать сок). Суп украсить обжаренными с солью и перцем креветками, базиликом, тыквенными семечками, пеной из молока и фокаччей.

Теплый чизкейк с овощами на гриле

Вам понадобится:

Тесто:

  • мука — 500 г
  • сливочное масло — 50 г
  • вода — 200 г
  • соль — 10 г

Начинка:

  • творожный сыр — 100 г
  • яичный желток — 1 шт.
  • пармезан — 15 г
  • цукини — 15 г
  • болгарский перец — 10 г
  • кабачок — 15 г
  • пармская ветчина — 20 г
  • песто — 10 г
  • соль, перец — по вкусу
  • базилик для украшения

Приготовление:

Для приготовления теста смешать муку, сливочное масло, воду и соль. Замесить мягкое тесто, раскатать и выложить пласт на дно формы для запекания. Подготовить начинку: смешать яичный желток, творожный сыр, пармезан, соль и перец. Получившуюся смесь выложить на тесто. Сверху поместить овощи, предварительно приготовленные на гриле: цукини, болгарский перец, кабачок. Выпекать в течение часа при 180 градусах. На готовый чизкейк выложить пармскую ветчину и базилик. При желании свободное место на тарелке украсить соусом песто.

Шоколадный пирог с банановым муссом 

Вам понадобится:

Тесто:

  • черный шоколад — 40 г
  • мука — 10 г
  • молоко — 10 г
  • сливочное масло — 40 г
  • какао — 15 г
  • сахар — 40 г
  • корица — по вкусу

Банановый мусс

  • банан — 300 г
  • сахар — 50 г
  • сливки 33% — 250 г
  • лимонный фреш — 20 г
  • желатин — 10 г
  • мята для украшения
  • сахарная пудра для украшения

Приготовление:

Для приготовления суфле смешать черный шоколад, муку, молоко, корицу, какао, сливочное масло и сахар. Получившуюся смесь выложить в форму для запекания и поместить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Для мусса желатин добавить во взбитые сливки, затем добавить 200 граммов банана с сахаром и лимонным фрешем, снова взбить. Оставшиеся 100 граммов банана посыпать сахаром и обжечь на газовой горелке. Мусс выложить на шоколадное суфле, украсить карамелизированными бананами. При желании выложить на суфле листочки мяты и посыпать сахарной пудрой.

 

Фото: архив ресторана