Овсяные блинчики

Вам понадобится:

  • миндальная мука — 1 ст. ложка
  • яичный белок — 1 шт.
  • овсяные хлопья — 50 г
  • вода — 50 г
  • ягоды — 50 г
  • йогурт — 50 г

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Раскалите сковороду до максимума, вылейте на нее смесь и обжарьте с двух сторон. Подавайте с йогуртом и ягодами.

Смузи из овсянки

Вам понадобится:

Приготовление: 

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Плотность напитка регулируйте водой.

Каша с ягодами

Вам понадобится:

  • овсяные цельнозерновые хлопья — 50 г
  • фрукты или ягоды — 50 г
  • йогурт — 50 г

Приготовление:

Отварите овсянку на воде, добавьте фрукты и ягоды. Готовое блюдо подавайте с йогуртом.

Тост из сладкого картофеля с яйцом

Вам понадобится:

  • батат — 50 г
  • яйцо — 1 шт.
  • зелень — 10 г
  • салатные листья — 50 г
  • перец — по вкусу

Приготовление: 

Разрежьте батат на ломтики толщиной 1,5–2 см и обжарьте на гриле. Приготовьте яйцо вкрутую. Подавайте с зеленью и специями.

Бутерброд с куриной грудкой и шпинатом

Вам понадобится:

  • цельнозерновой хлеб — 80 г
  • куриная грудка — 100 г
  • огурец — 50 г
  • шпинат — 20 г
  • натуральный йогурт — 1 ст. ложка
  • базилик, эстрагон, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриную грудку запеките или обжарьте на гриле, нарежьте мясо и огурец. Смешайте йогурт с травами и намажьте смесью кусочки хлеба. Выложите на хлеб шпинат, курицу, огурец и снова шпинат. Сверху накройте вторым кусочком хлеба.