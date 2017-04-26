Длинные выходные — отличный повод устроить поздний завтрак и собраться за столом всей семьей. Чем еще хороши поздние завтраки? Тем, что на них можно потратить время, а потому они могут быть разнообразными. А Passion.ru и кулинарный эксперт компании Epica с удовольствием дарят вам десять необычных рецептов, чтобы угодить любому домочадцу.

Овсяные блинчики

Вам понадобится:

миндальная мука — 1 ст. ложка

яичный белок — 1 шт.

овсяные хлопья — 50 г

вода — 50 г

ягоды — 50 г

йогурт — 50 г

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Раскалите сковороду до максимума, вылейте на нее смесь и обжарьте с двух сторон. Подавайте с йогуртом и ягодами.

Смузи из овсянки

Вам понадобится:

овсяные цельнозерновые хлопья — 50 г

замороженная вишня без косточек — 100 г

вода — 100-200 мл

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Плотность напитка регулируйте водой.

Каша с ягодами

Вам понадобится:

овсяные цельнозерновые хлопья — 50 г

фрукты или ягоды — 50 г

йогурт — 50 г

Приготовление:

Отварите овсянку на воде, добавьте фрукты и ягоды. Готовое блюдо подавайте с йогуртом.

Тост из сладкого картофеля с яйцом

Вам понадобится:

батат — 50 г

яйцо — 1 шт.

зелень — 10 г

салатные листья — 50 г

перец — по вкусу

Приготовление:

Разрежьте батат на ломтики толщиной 1,5–2 см и обжарьте на гриле. Приготовьте яйцо вкрутую. Подавайте с зеленью и специями.

Бутерброд с куриной грудкой и шпинатом

Вам понадобится:

цельнозерновой хлеб — 80 г

куриная грудка — 100 г

огурец — 50 г

шпинат — 20 г

натуральный йогурт — 1 ст. ложка

базилик, эстрагон, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриную грудку запеките или обжарьте на гриле, нарежьте мясо и огурец. Смешайте йогурт с травами и намажьте смесью кусочки хлеба. Выложите на хлеб шпинат, курицу, огурец и снова шпинат. Сверху накройте вторым кусочком хлеба.