Овсяные блинчики
Вам понадобится:
- миндальная мука — 1 ст. ложка
- яичный белок — 1 шт.
- овсяные хлопья — 50 г
- вода — 50 г
- ягоды — 50 г
- йогурт — 50 г
Приготовление:
Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Раскалите сковороду до максимума, вылейте на нее смесь и обжарьте с двух сторон. Подавайте с йогуртом и ягодами.
Смузи из овсянки
Вам понадобится:
- овсяные цельнозерновые хлопья — 50 г
- замороженная вишня без косточек — 100 г
- вода — 100-200 мл
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Плотность напитка регулируйте водой.
Каша с ягодами
Вам понадобится:
- овсяные цельнозерновые хлопья — 50 г
- фрукты или ягоды — 50 г
- йогурт — 50 г
Приготовление:
Отварите овсянку на воде, добавьте фрукты и ягоды. Готовое блюдо подавайте с йогуртом.
Тост из сладкого картофеля с яйцом
Вам понадобится:
- батат — 50 г
- яйцо — 1 шт.
- зелень — 10 г
- салатные листья — 50 г
- перец — по вкусу
Приготовление:
Разрежьте батат на ломтики толщиной 1,5–2 см и обжарьте на гриле. Приготовьте яйцо вкрутую. Подавайте с зеленью и специями.
Бутерброд с куриной грудкой и шпинатом
Вам понадобится:
- цельнозерновой хлеб — 80 г
- куриная грудка — 100 г
- огурец — 50 г
- шпинат — 20 г
- натуральный йогурт — 1 ст. ложка
- базилик, эстрагон, перец — по вкусу
Приготовление:
Куриную грудку запеките или обжарьте на гриле, нарежьте мясо и огурец. Смешайте йогурт с травами и намажьте смесью кусочки хлеба. Выложите на хлеб шпинат, курицу, огурец и снова шпинат. Сверху накройте вторым кусочком хлеба.