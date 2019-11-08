Злоупотребление сахаром, монодиеты и еще 6 принципов питания, вызывающих депрессию

Когда организм здоров, мы полны сил, у нас прекрасное настроение, и жизнь радует. Депрессии, апатии, плохое подавленное состояние свидетельствует о том, что мы делаем что-то не так! В первую очередь едим неправильную пищу и ведем малоподвижный образ жизни.

Какие продукты и диеты способны вызвать у вас тоску и привести к депрессии?

Искусственные химические добавки в нашей пище

Всякие «ешки», и, в частности, синтетические сахарозаменители. Они сильно закисляют нашу кровь, от этого эритроциты слипаются в монетные столбики и переносят меньше кислорода. Больше всего от этого страдает мозг. Также из-за еды и напитков с искусственными подсластителями уменьшается количество серотонина в организме. От всего этого ухудшается настроение, возникают подавленные состояния, а дальше недалеко и до депрессии.

Несбалансированное питание

Это вторая причина нашего плохого настроения. Несбалансированное питание сопровождается недостатком витаминов и микроэлементов, особенно витаминов группы В и магния – самых важных в работе нервной системы. Как правило, из-за неправильного питания возникают дефициты практически всех витаминов этой группы. Но особенно хочется отметить витамин В3 или никотиновую кислоту – ниацин, еще его называют витамин РР. Соединяясь в организме с белками, он создает несколько сотен различных ферментов. Все они способствуют тому, чтобы из съеденных белков, жиров и углеводов образовалась энергия, которая идет на нужды организма и прежде всего, для работы нашего главного компьютера – нервной системы. Кроме того, этот витамин способен расширять сосуды, которые очень часто сужены вследствие хронических стрессов, атеросклероза.

Натуральные источники этого витамина – печень, почки, сердце, некоторые сорта рыб (скумбрия, тунец, палтус, сардины), а также хлеб грубого помола, цельные зерна злаков. К сожалению, эти продукты люди не так часто включают в рацион. Следует также учесть, что, например, в бобовых витамин РР содержится в более легко усвояемой форме, а вот из злаков усваивается с трудом. Кроме того, при заболеваниях или просто при засорении кишечника этот витамин может попросту не всосаться! Витамин РР также может синтезироваться из триптофана – незаменимой аминокислоты, которой много в молоке и яйцах. Ну тут вот какая история: никотиновая кислота участвует в биосинтезе гормонов, влияющих на психику человека. «Гормон счастья», серотонин, образуется из триптофана. Если никотиновой кислоты в организме мало, этот витамин берется тогда из триптофана, и на синтез серотонина практически ничего не остается. Серотонин, кстати, ночью превращается в мелатонин, который нужен для хорошего сна. А если человек хронически не высыпается, его нервная система не восстанавливается, то также жди подавленного настроения и депрессии.