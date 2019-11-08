Злоупотребление сахаром, монодиеты и еще 6 принципов питания, вызывающих депрессию
Когда организм здоров, мы полны сил, у нас прекрасное настроение, и жизнь радует. Депрессии, апатии, плохое подавленное состояние свидетельствует о том, что мы делаем что-то не так! В первую очередь едим неправильную пищу и ведем малоподвижный образ жизни.
Какие продукты и диеты способны вызвать у вас тоску и привести к депрессии?
Искусственные химические добавки в нашей пище
Всякие «ешки», и, в частности, синтетические сахарозаменители. Они сильно закисляют нашу кровь, от этого эритроциты слипаются в монетные столбики и переносят меньше кислорода. Больше всего от этого страдает мозг. Также из-за еды и напитков с искусственными подсластителями уменьшается количество серотонина в организме. От всего этого ухудшается настроение, возникают подавленные состояния, а дальше недалеко и до депрессии.
Несбалансированное питание
Это вторая причина нашего плохого настроения. Несбалансированное питание сопровождается недостатком витаминов и микроэлементов, особенно витаминов группы В и магния – самых важных в работе нервной системы. Как правило, из-за неправильного питания возникают дефициты практически всех витаминов этой группы. Но особенно хочется отметить витамин В3 или никотиновую кислоту – ниацин, еще его называют витамин РР. Соединяясь в организме с белками, он создает несколько сотен различных ферментов. Все они способствуют тому, чтобы из съеденных белков, жиров и углеводов образовалась энергия, которая идет на нужды организма и прежде всего, для работы нашего главного компьютера – нервной системы. Кроме того, этот витамин способен расширять сосуды, которые очень часто сужены вследствие хронических стрессов, атеросклероза.
Натуральные источники этого витамина – печень, почки, сердце, некоторые сорта рыб (скумбрия, тунец, палтус, сардины), а также хлеб грубого помола, цельные зерна злаков. К сожалению, эти продукты люди не так часто включают в рацион. Следует также учесть, что, например, в бобовых витамин РР содержится в более легко усвояемой форме, а вот из злаков усваивается с трудом. Кроме того, при заболеваниях или просто при засорении кишечника этот витамин может попросту не всосаться! Витамин РР также может синтезироваться из триптофана – незаменимой аминокислоты, которой много в молоке и яйцах. Ну тут вот какая история: никотиновая кислота участвует в биосинтезе гормонов, влияющих на психику человека. «Гормон счастья», серотонин, образуется из триптофана. Если никотиновой кислоты в организме мало, этот витамин берется тогда из триптофана, и на синтез серотонина практически ничего не остается. Серотонин, кстати, ночью превращается в мелатонин, который нужен для хорошего сна. А если человек хронически не высыпается, его нервная система не восстанавливается, то также жди подавленного настроения и депрессии.
Фото: vostock-photo
Монодиеты
К витаминным и минеральным дефицитам часто приводят длительные монодиеты. Также следует иметь в виду, что потребность в витаминах, в том числе в витамине В3, возрастает при нервных нагрузках, у пожилых, при употреблении алкоголя. Влияют на его количество в организме и сопутствующие невриты, аллергии, дерматозы, отравление свинцом, бензолом, таллием. А про заболевания самого желудочно-кишечного тракта мы уже упоминали.
Избыточное потребление животного белка
Несбалансированное питание может быть выражено также в избыточном потреблении белков, особенно животных. Вспомним про популярные «волшебные» белковые диеты. Мясные продукты также закисляют кровь с уже известными нам последствиями. Особенно вредит настроению дисбаланс в количестве аминокислот в пище. Лейцина, например, много в яичном порошке, сырах, сое, сухом молоке, в белке яиц и особенно в спортивном питании. В связи с этим им легко перенасытиться, а это также, в свою очередь, уменьшает количество триптофана и никотиновой кислоты.
Нарушение микрофлоры
Еще одна причина депрессий и даже плохого настроения – это состояние кишечника, в частности, видовой состав его микрофлоры. Так называемая «ось кишечник-мозг» уже давно известна человечеству. Достаточно вспомнить, как волнения способны вызвать боли в животе и даже диарею (так называемая «медвежья болезнь»). И также наоборот: состояние кишечника отражается на работе головного мозга и нервной системы в целом.
Дело в том, что кишечник, наряду с кожей, – наш основной иммунный страж. Количество нервных клеток в стенках кишечника настолько велико, что ученые называют это скопление «вторым мозгом». Посредством блуждающего нерва эта система связана с головным мозгом и способна на него влиять. Причем бактерии, которые заселяют желудочно-кишечный тракт, способны также выделять, аналогично нейронам, химические вещества – нейроактивные соединения, влияющие на работу нашей нервной системы.
Фото: vostock-photo
Так, еще во времена Советского Союза Юрий Сергеевич Николаев, будучи психиатром, разработал метод лечения больных шизофренией путем очищения кишечника. Впоследствии этот метод стал называться «разгрузочно-диетической терапией». Она по сей день помогает справиться не только с депрессией, но и с огромным числом различных заболеваний. Поэтому очень важно следить за регулярной работой кишечника, не допускать запоров.
Недостаток пищевых волокон
Если в рационе у человека недостает пищевых волокон, так называемой клетчатки, которой питается полезная флора, это также ведет в конечном счете к тоске и депрессии. Такие люди обычно очень мало едят сырых овощей, зелени, цельнозерновых злаков, бобовых. В благополучии полезной микрофлоры также важную роль играет кислотно-щелочной баланс: при его нарушении изменяется среда обитания хороших бактерий, что приводит не только к плохому настроению и депрессии, но может вызвать и другие страшные заболевания – вплоть до онкопроцессов.
Злоупотребление сахаром
Фото: vostock-photo
Употребление большого количества сахара и сахарсодержащих продуктов, а также рафинированных продуктов – сладостей, выпечки, сладких напитков и даже сладких соусов – также способствует возникновению депрессий и многих других серьезных заболеваний. Ведь сахар уменьшает количество витаминов в организме, сильно закисляет кровь, а также кормит и растит нехорошую микрофлору, например, грибок кандиду.
Недостаток физической активности
Кроме правильного питания, нашей нервной системе просто жизненно необходима регулярная, в идеале ежедневная, двигательная активность. Сидячий образ жизни и гиподинамия, безусловно, способствуют некачественному сну, плохому настроению и развитию депрессий. Любимое дело, хобби, увлечения также не дадут вам унывать!
Соблюдайте законы жизни, берегите свое здоровье! Будьте счастливы!
Фото: vostock-photo
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