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Творог, рыба и еще 5 продуктов, которые станут хорошей альтернативой жирному мясу

Мясо – это в первую очередь источник белка, который, как известно является строительным материалом для нашего организма. Но иногда хочется просто отдохнуть от него или изменить рацион питания на более низкокалорийный. И тогда возникает вопрос, чем заменить жирное мясо? Редакция Passion.ru решила найти ответ на него.

Питание с некоторым ограничением калорий, например, при желании снизить вес, неизбежно сопряжено с коррекцией рациона и исключением из него употребления жирного мяса. Однако такие изменения могут быть чреваты значительным увеличением калорийности вашего меню, а значит, вы получите эффект, ровно обратный желаемому. Но есть ли альтернатива мясу, которая не приведет вместо похудения к набору жировой массы тела?

Олег Ирышкин
Кандидат медицинских наук, врач диетолог, эксперт-диетолог федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

К традиционным жирным сортам мяса относятся: свинина, баранина, говядина, утка. Употреблять эти продукты, конечно, можно, но при соблюдении диеты его лучше исключить либо следует ограничить порции, чтобы значительно не увеличить калорийность своего рациона.

Нежирное мясо

Фото: vostock-photo

Хорошей альтернативой высококалорийному мясу может стать мясо с меньшим количеством жира. Например, кролик, грудка индейки или курицы. Следует помнить, что куриные крылышки и бедра более калорийны и содержат значительно больше жира нежели белое мясо.

Рыба

Фото: vostock-photo

Кроме мяса, альтернативой может быть и рыба. К сортам рыбы с малым содержанием жира относится треска, морской окунь, хек, сибас, дорадо. Также вы можете включить в рацион сорта рыбы, богатые омега-3 полиненасыщенными кислотами, но остановитесь не на семге или форели, а на менее жирных нерке или кижуче.

Белок яиц

Фото: vostock-photo

Прекрасной альтернативой жирному мясу в качестве источника протеина может стать белок куриных яиц. Более того, яичный белок – легкоусвояемый продукт, который прекрасно подходит и для перекуса после силовой тренировки.

Источником протеина могут быть не только продукты животного, но и растительного происхождения. Однако нужно помнить, что белок из растительных продуктов усваивается хуже, чем белок из мяса рыбы и тем более яиц.

Бобовые

Фото: vostock-photo

Один из важнейших источников растительного белка, который почему-то незаслуженно обходят вниманием в нашей стране. А между тем, чечевица, бобовые, горох очень полезны и вкусны. К тому же они очень доступны по цене.

Соя

Фото: vostock-photo

Соевые бобы – продукт номер 1 в рационе вегетарианцев, но кто запрещает есть его и тем, кто любит мясо? Это полноценный белок с составом аминокислот, как у стейка. Он питательный, его состав богат минералами, витаминами, клетчаткой.

Творог и нежирные сорта сыра

Фото: vostock-photo

5%-ный творог и низкокалорийный сыр – также замечательная альтернатива жирному мясу. Эти продукты содержат белок – казеин, в составе которого имеются как заменимые, так и незаменимые аминокислоты – строительный материал для организма.

Молочные продукты

Фото: vostock-photo

Молочные продукты, а также кефир или йогурт могут похвастаться достаточным количеством белка, однако содержание лактозы – молочного сахара в них значительно больше, чем в твороге или сыре, учитывайте это. Но еще одним достоинством этой группы продуктов является большое количество кальция в составе.

Теоретически как альтернативу жирному мясу можно воспринимать протеины из спортивного питания. Но! Это лишь добавка к пище, а ни в коем случае не ее замена! Сухая сыворотка, добавленная в утренний коктейль, может помочь восстановить мышцы после тренировки, но никоим образом не способна полностью заменить высококачественный белок, содержащийся в мясе, потому делать спортивное питание основным источником протеина нельзя ни в коем случае.

Подводя итог, хочется отметить, что избыток жирного мяса, конечно, увеличивает калорийность рациона и может привести к увеличению веса, но все же исключать жирное мясо из рациона полностью нельзя, так как жиры являются таким же необходимым компонентом питания, как и белок. Поэтому лучшим выходом будет разнообразие белковых продуктов в меню, включающее как жирное, так и нежирное мясо, а также рыбу и источники растительного белка.

Дорадо на гриле под азиатским соусом

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, Кафе «Дружба. Мануфактура еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1 дорадо
  • 20 г болгарского перца
  • 8 г устричного соуса
  • 5 г зелени
  • 20 г лайма
  • 3 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Рыбу почистите, удалите внутренности и жабры, промойте, посолите, поперчите и смажьте растительным маслом.

Шаг 2. Положите рыбу на раскаленный гриль и жарьте до появления золотистой корочки (7-10 минут).

Шаг 3. Готовую рыбу полейте устричным соусом, украсьте дольками лайма, веточками свежей зелени и подавайте к столу.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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