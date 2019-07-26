Творог, рыба и еще 5 продуктов, которые станут хорошей альтернативой жирному мясу

Прекрасной альтернативой жирному мясу в качестве источника протеина может стать белок куриных яиц. Более того, яичный белок – легкоусвояемый продукт, который прекрасно подходит и для перекуса после силовой тренировки.

Источником протеина могут быть не только продукты животного, но и растительного происхождения. Однако нужно помнить, что белок из растительных продуктов усваивается хуже, чем белок из мяса рыбы и тем более яиц.

Бобовые