Сделано в России: 11 отечественных суперфудов, которые легко заменят зарубежные
Сергей Леонов
Шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по anti-age кухне
Термин «суперфуд» не совсем привычен русскому человеку, хотя ему уже более 100 лет. Он означает продукт/вид пищи, который, по мнению некоторых людей, чрезвычайно полезен для здоровья и профилактики заболеваний. Так на какие отечественные варианты стоит обратить внимание в рамках, так сказать, импортозамещения?
Орехи и семечки
Они содержат клетчатку, большое количество белка, полиненасыщенные кислоты, кальций. Особое внимание обратите на наши сибирские орешки — кедровые (которые, кстати, совсем не орешки, а семена). Они богаты витаминами группы B, К, антиоксидантами — витаминами А, E, которые защищают клетки от свободных радикалов. А также железом, фосфором, цинком, магнием, медью и марганцем. Они содержат 19 аминокислот, среди которых 8 незаменимых для человека. И там очень хорошее соотношение омега-3, -6, -9 — 1:2:1 соответственно.
Грибы
Особенно лесные, особенно смолотые в порошок или измельченные в суп-пюре. В них содержится аналог клетчатки хитин, много белка и огромное количество витаминов и минералов.
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Ягоды
Облепиха, шиповник, черника, голубика, ежевика, кизил, смородина и клюква — богатейшие по составу ягоды! В них полно антиоксидантов, витаминов, особенно витамина С, микроэлементов, жирных кислот, в том числе омега-6, -9. Эти ягоды — достойная замена самым популярным суперфудам — ягодам годжи и асаи.
Печень и яйца
На замену тому самому авокадо придут печень и яйца. Печень трески, например, имеет высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, витамины А и D, омега-3. Яичный желток содержит 12 витаминов, жизненно необходимых для организма человека, а процентное содержание некоторых составляет суточную норму. Больше всего витаминов Е, D, группы В, А, F, К, более 50 микроэлементов (фосфор, кальций, железо, магний и др.). Кроме этого, в состав яиц входят белки, липиды, каротиноиды, лецитин и холестерин. Эти питательные вещества из яиц усваиваются организмом человека на 95%. Печень животных — это основной источник витаминов группы В, железа за счет железопротеидов.
Семена льна
Достойный отечественный аналог семян чиа. Семена льна содержат большое количество омега-3 и омега-6, клетчатки, что очень полезно для пищеварения. Кроме того, эти семена — источник витаминов группы В; витаминов-антиоксидантов (А, С, Е, РР); различных минералов (фосфор, калий, цинк, кальций, железо, селен) и фитостеринов (растительных аналогов половых гормонов человека). Также они хороши не только для здоровья, но и для красоты, так как способствуют укреплению волос, ногтей, кожи и даже оказывают омолаживающее действие. Кроме того, «кисель», полученный на основе этих семян, оказывает заживляющее действие на слизистые кишечника и желудка. Льняное семя также используют в качестве веганской замены яйца.
Фото: freepik.com
Гречка
Наша любимая гречневая крупа ничем не хуже заморского киноа. В условиях искусственного ажиотажа цена на гречку сейчас заметно выросла, но это временно.
В составе гречки много микроэлементов, таких как марганец, молибден, кобальт, никель, титан, селен, йод, кремний, сера. Витаминов также достаточно: A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевая кислота), P (рутин), PP (никотиновая кислота). Но особенно важно, что гречневая крупа богата аминокислотами, в том числе и теми, которые наш организм сам воспроизвести не в состоянии. Они поступают исключительно с пищей.
Шпинат, брокколи и петрушка
Заменой водорослям (спирулине и хлорелле) могут стать шпинат, брокколи и петрушка. В последней много витаминов, особенно А и К. Шпинат богат клетчаткой, магнием, калием и железом и даже содержит небольшое количество белка. Исследования подтверждают, что шпинат, богатый витаминами К, А и С, может защищать клетки от окислительного стресса, предотвращать воспаление и способствовать снижению веса.
Березовый сок
Давно забытый всеми березовый сок тоже суперфуд. Он помогает вывести из организма токсины, снять отечность, укрепить иммунитет, придать бодрости и энергии на весь день.
Чайный гриб
Он же комбуча. Отличный пробиотик и антиоксидант, способствует расщеплению и всасыванию пищи.
Капуста и любая горькая зелень
Так давно всем полюбившаяся рукола имеет терпкий горьковатый вкус. Относится к семейству капустные. Способствует выделению пищеварительных соков, что положительным образом влияет на пищеварение. Но точно такими же свойствами обладает и капуста! И любая горькая травушка-муравушка. Наша родимая петрушка, кинза, укроп, черемша повышают аппетит, увеличивают секрецию пищеварительных желез, усиливает моторную функцию кишечника. Кроме того, растения обладают бактерицидным, противоглистным, фунгицидным и противоцинготным действием.
Льняное или тыквенное масло
Многие привыкли использовать оливковое масло для заправки салатов. Безусловно, оно очень полезное и содержит жирные кислоты (ЖК) омега-9 вместо омега-6, которые содержатся во всех семечковых маслах. Но давайте вспоминать про уже названное льняное семя. Масло из этих семян богато полиненасыщенными ЖК омега-3, обладает противовоспалительным действием, стимулирует работу мозга, ускоряет метаболизм. Масло тыквенных семечек также можно использовать в холодных блюдах. Тыквенные семечки — лидер по содержанию магния и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Кроме того, семечки богаты антиоксидантами, полезны для сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, снижают давление и сахар, помогают при потере волос и способствуют улучшению сна.
Кстати, отдавайте предпочтение сыродавленому маслу в темном стекле маленького объема, храните его в холодильнике, так как оно очень быстро окисляется.
Фото: freepik.com