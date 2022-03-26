Сделано в России: 11 отечественных суперфудов, которые легко заменят зарубежные

Термин «суперфуд» не совсем привычен русскому человеку, хотя ему уже более 100 лет. Он означает продукт/вид пищи, который, по мнению некоторых людей, чрезвычайно полезен для здоровья и профилактики заболеваний. Так на какие отечественные варианты стоит обратить внимание в рамках, так сказать, импортозамещения?

Орехи и семечки

Они содержат клетчатку, большое количество белка, полиненасыщенные кислоты, кальций. Особое внимание обратите на наши сибирские орешки — кедровые (которые, кстати, совсем не орешки, а семена). Они богаты витаминами группы B, К, антиоксидантами — витаминами А, E, которые защищают клетки от свободных радикалов. А также железом, фосфором, цинком, магнием, медью и марганцем. Они содержат 19 аминокислот, среди которых 8 незаменимых для человека. И там очень хорошее соотношение омега-3, -6, -9 — 1:2:1 соответственно.

Грибы

Особенно лесные, особенно смолотые в порошок или измельченные в суп-пюре. В них содержится аналог клетчатки хитин, много белка и огромное количество витаминов и минералов.