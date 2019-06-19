Проростки – полезный продукт, модное веяние или деньги, выброшенные на ветер?

Универсальный вариант – проростки гречки, они подойдут всем, даже тем, кто страдает от непереносимости глютена. Благодаря им можно почистить печень и улучшить состояние сосудов и капилляров.

Для борьбы с усталостью и нарушениями сна подойдут пророщенные тыквенные семечки. В них высокое содержание цинка, что благоприятно сказывается на работе головного мозга, укрепляет память и снижает раздражительность.

Повысить иммунитет помогут проростки бобов, нута и чечевицы, потому их будет нелишне включить в рацион в период эпидемии гриппа и ОРВИ. Также они способствуют кроветворению и повышают уровень гемоглобина.

Дефицит кальция могут компенсировать семена кунжута. Их необходимо включить в рацион страдающим от артритов, артрозов, при переломах и травмах костно-мышечной системы.

Справиться с авитаминозом и нарушениями работы кишечника, колитами, гастритами и язвенной болезнью помогут проростки ржи и пшеницы. Также они нормализуют микрофлору и показаны для облегчения аллергических состояний. Улучшают состояние кожи и ногтей.

При сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях вен лучше выбрать проростки льна, в которых содержится ценная а-линоленовая кислота и растительные жиры. Также этот продукт улучшает состояние кожи и ногтей.

Улучшить остроту зрения, память, состояние кожи и волос помогут проростки подсолнечника. Они же могут нормализовать кислотно-щелочной баланс организма и восполнить недостаток витаминов и микроэлементов.

Для нормализации работы ЖКТ и снижения уровня сахара и холестерина в крови подойдут проростки гороха.

Где брать?

Прорастить семена можно дома, но нужно учитывать, что некоторые из них довольно капризны. А можно приобрести уже готовые в магазине. Но покупать этот продукт надо только в проверенном месте и обязательно смотреть, чтобы проростки были свежими, зелеными и длиной не более 1 см – это свидетельствует о том, что они молодые, а значит, самые полезные.

И помните, что этот продукт недолговечный – хранится в холодильнике не более 48 часов.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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