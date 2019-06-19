logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Проростки – полезный продукт, модное веяние или деньги, выброшенные на ветер?

В последнее пророщенные зерна употреблять в пищу стало очень модно. Они, дескать, и для здоровья полезны, и похудеть помогут. Однако ученые до сих про не пришли к согласию относительно этого продукта: одни уверены, что проростки – настоящее чудо природы и лекарство от всех болезней, другие, наоборот, склонны думать, что они источник опасности для здоровья и хорошего самочувствия.

Редакция Passion.ru решила разобраться в доводах и тех, и других, потому раскладываем по пунктам все плюсы и минусы проростков, а есть их или нет, уже решать вам.

Польза пророщенных зерен

  • Проростки – источник многих витаминов и микроэлементов, в частности, витаминов С, В и Е и К. Также в них много клетчатки, белка и полезных антиоксидантов.
  • В этом продукте совсем немного калорий, при этом он крайне питательный, потому незаменимый, если вы хотите сбросить лишние килограммы.
  • Пророщенные зерна выводят токсины из крови, а также улучшают пищеварение и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они повышают активность гидролитических ферментов и регулируют уровень сахара и плохого холестерина в крови, что способствует лучшей усвояемости питательных веществ организмом, а также снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
  • Следствием выведения токсинов из организма и насыщения его витаминами и микроэлементами при помощи проростков может стать улучшение качества кожи и волос.
  • Ежедневная норма проростков в день – от 20 до 70 г, при этом они универсальны: их не надо долго готовить, можно добавлять и в горячие блюда, и в салаты, и есть их с фруктами и ягодами.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Недостатки пророщенных зерен

  • Большинство проростков не рекомендованы людям, страдающим от непереносимости глютена, которого в них очень много. Отсутствует он только в гречке, кукурузе и рисе.
  • Проростки хоть и чаще всего легко усваиваются, но в то же время количество клетчатки в них велико, потому употребление этого продукта может вызвать метеоризм, вздутие, боли в животе и несварение, потому их крайне не рекомендуют давать детям до 12 лет.
  • Аллергические реакции возможны и на полезные продукты.
  • Плохо вымытые проростки могут стать причиной отравления, также специалисты говорят, что этот продукт может стать источником распространения сальмонеллы и кишечной палочки.
  • Питаться исключительно проростками или делать их основой своего рациона категорически нельзя – можете заработать диарею и расстройство пищеварения, потому порции должны быть ограничены.

Что проращивать будем?

Маш, овес, пшеница, чечевица, рис, лен, гречиха – проращивать можно все, что угодно. Нужно лишь учитывать, что одни очень неприхотливы, а с другими придется повозиться подольше. Потому при выборе нужно учитывать лишь ваши цели и какие семена могут их лечить.

Фото: vostock-photo/shutterstock

  • Универсальный вариант – проростки гречки, они подойдут всем, даже тем, кто страдает от непереносимости глютена. Благодаря им можно почистить печень и улучшить состояние сосудов и капилляров.
  • Для борьбы с усталостью и нарушениями сна подойдут пророщенные тыквенные семечки. В них высокое содержание цинка, что благоприятно сказывается на работе головного мозга, укрепляет память и снижает раздражительность.
  • Повысить иммунитет помогут проростки бобов, нута и чечевицы, потому их будет нелишне включить в рацион в период эпидемии гриппа и ОРВИ. Также они способствуют кроветворению и повышают уровень гемоглобина.
  • Дефицит кальция могут компенсировать семена кунжута. Их необходимо включить в рацион страдающим от артритов, артрозов, при переломах и травмах костно-мышечной системы.
  • Справиться с авитаминозом и нарушениями работы кишечника, колитами, гастритами и язвенной болезнью помогут проростки ржи и пшеницы. Также они нормализуют микрофлору и показаны для облегчения аллергических состояний. Улучшают состояние кожи и ногтей.
  • При сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях вен лучше выбрать проростки льна, в которых содержится ценная а-линоленовая кислота и растительные жиры. Также этот продукт улучшает состояние кожи и ногтей.
  • Улучшить остроту зрения, память, состояние кожи и волос помогут проростки подсолнечника. Они же могут нормализовать кислотно-щелочной баланс организма и восполнить недостаток витаминов и микроэлементов.
  • Для нормализации работы ЖКТ и снижения уровня сахара и холестерина в крови подойдут проростки гороха.

Где брать?

Прорастить семена можно дома, но нужно учитывать, что некоторые из них довольно капризны. А можно приобрести уже готовые в магазине. Но покупать этот продукт надо только в проверенном месте и обязательно смотреть, чтобы проростки были свежими, зелеными и длиной не более 1 см – это свидетельствует о том, что они молодые, а значит, самые полезные.

И помните, что этот продукт недолговечный – хранится в холодильнике не более 48 часов.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...