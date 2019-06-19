Проростки – полезный продукт, модное веяние или деньги, выброшенные на ветер?

Редакция Passion.ru решила разобраться в доводах и тех, и других, потому раскладываем по пунктам все плюсы и минусы проростков, а есть их или нет, уже решать вам.
Польза пророщенных зерен
- Проростки – источник многих витаминов и микроэлементов, в частности, витаминов С, В и Е и К. Также в них много клетчатки, белка и полезных антиоксидантов.
- В этом продукте совсем немного калорий, при этом он крайне питательный, потому незаменимый, если вы хотите сбросить лишние килограммы.
- Пророщенные зерна выводят токсины из крови, а также улучшают пищеварение и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они повышают активность гидролитических ферментов и регулируют уровень сахара и плохого холестерина в крови, что способствует лучшей усвояемости питательных веществ организмом, а также снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
- Следствием выведения токсинов из организма и насыщения его витаминами и микроэлементами при помощи проростков может стать улучшение качества кожи и волос.
- Ежедневная норма проростков в день – от 20 до 70 г, при этом они универсальны: их не надо долго готовить, можно добавлять и в горячие блюда, и в салаты, и есть их с фруктами и ягодами.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Недостатки пророщенных зерен
- Большинство проростков не рекомендованы людям, страдающим от непереносимости глютена, которого в них очень много. Отсутствует он только в гречке, кукурузе и рисе.
- Проростки хоть и чаще всего легко усваиваются, но в то же время количество клетчатки в них велико, потому употребление этого продукта может вызвать метеоризм, вздутие, боли в животе и несварение, потому их крайне не рекомендуют давать детям до 12 лет.
- Аллергические реакции возможны и на полезные продукты.
- Плохо вымытые проростки могут стать причиной отравления, также специалисты говорят, что этот продукт может стать источником распространения сальмонеллы и кишечной палочки.
- Питаться исключительно проростками или делать их основой своего рациона категорически нельзя – можете заработать диарею и расстройство пищеварения, потому порции должны быть ограничены.
Что проращивать будем?
Маш, овес, пшеница, чечевица, рис, лен, гречиха – проращивать можно все, что угодно. Нужно лишь учитывать, что одни очень неприхотливы, а с другими придется повозиться подольше. Потому при выборе нужно учитывать лишь ваши цели и какие семена могут их лечить.
Фото: vostock-photo/shutterstock
- Универсальный вариант – проростки гречки, они подойдут всем, даже тем, кто страдает от непереносимости глютена. Благодаря им можно почистить печень и улучшить состояние сосудов и капилляров.
- Для борьбы с усталостью и нарушениями сна подойдут пророщенные тыквенные семечки. В них высокое содержание цинка, что благоприятно сказывается на работе головного мозга, укрепляет память и снижает раздражительность.
- Повысить иммунитет помогут проростки бобов, нута и чечевицы, потому их будет нелишне включить в рацион в период эпидемии гриппа и ОРВИ. Также они способствуют кроветворению и повышают уровень гемоглобина.
- Дефицит кальция могут компенсировать семена кунжута. Их необходимо включить в рацион страдающим от артритов, артрозов, при переломах и травмах костно-мышечной системы.
- Справиться с авитаминозом и нарушениями работы кишечника, колитами, гастритами и язвенной болезнью помогут проростки ржи и пшеницы. Также они нормализуют микрофлору и показаны для облегчения аллергических состояний. Улучшают состояние кожи и ногтей.
- При сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях вен лучше выбрать проростки льна, в которых содержится ценная а-линоленовая кислота и растительные жиры. Также этот продукт улучшает состояние кожи и ногтей.
- Улучшить остроту зрения, память, состояние кожи и волос помогут проростки подсолнечника. Они же могут нормализовать кислотно-щелочной баланс организма и восполнить недостаток витаминов и микроэлементов.
- Для нормализации работы ЖКТ и снижения уровня сахара и холестерина в крови подойдут проростки гороха.
Где брать?
Прорастить семена можно дома, но нужно учитывать, что некоторые из них довольно капризны. А можно приобрести уже готовые в магазине. Но покупать этот продукт надо только в проверенном месте и обязательно смотреть, чтобы проростки были свежими, зелеными и длиной не более 1 см – это свидетельствует о том, что они молодые, а значит, самые полезные.
И помните, что этот продукт недолговечный – хранится в холодильнике не более 48 часов.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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