Огурцы используют не только в кулинарии, но и в медицине, косметологии. Вкусны огурцы во всех видах — соленые и маринованные, свежие, запеченные и даже фаршированные.

Вам понадобится:

минеральная вода (спрайт) — 1 л

огурец — 4 шт.

лимон — 1 шт.

мед — 2 ст. ложки

свежая мята — 1 пучок

лед

Приготовление:

Вымойте огурцы и очистите от кожуры, нарежьте средними кусками, так, чтобы поместились в блендер. Выжмите сок из лимона и соедините его с огурцами, листьями мяты и медом, измельчите все компоненты до пюреобразного состояния. Выложите массу в кувшин и влейте минеральную воду и вновь смешайте. Далее пропустите напиток через мелкое сито, чтобы отжать всю мякоть, и перелейте в стакан для коктейля, наполненный льдом и кусочками огурцов. Сверху украсьте стакан мятой или чабрецом.

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