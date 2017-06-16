Продукт недели: огурец
Огурцы используют не только в кулинарии, но и в медицине, косметологии. Вкусны огурцы во всех видах — соленые и маринованные, свежие, запеченные и даже фаршированные.
5 интересных фактов
- В огурцах содержатся ценные микроэлементы и минеральные вещества, благотворно влияющие на пищеварение, нервную систему и клетки головного мозга. Этот овощ на 97 % состоит из воды, содержит витамины А, группы В, РР, С, каротин, пектиновые вещества, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, серу, йод и клетчатку.
- Тартроновая кислота, которая содержится в огурцах, сдерживает процесс образования жира из углеводов. По этой причине диетологи включают свежие огурцы и огуречный сок в оздоровительные программы, рекомендованные тем, кто желает избавиться от лишнего веса.
- Этот овощ обладает прекрасным мочегонным действием, его рекомендуют и при отеках, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при воспалении мочевого пузыря. А высокое содержание калия делает сок огурцов очень полезным для людей с повышенным и пониженным кровяным давлением.
- Огуречный сок — отличное косметическое средство. Его используют для удаления веснушек и пигментных пятен, для отбеливания кожи. Жидкая кашица из перезревших огурцов поможет разгладить морщины. Правда, накладывать такую маску нужно ежедневно в течение месяца.
- Огурцы способны убрать неприятный запах изо рта. Кусочек, прижатый к небу языком на 30 секунд, убивает бактерии, которые являются источником неприятного запаха.
Лимонад с огурцом
Вам понадобится:
- минеральная вода (спрайт) — 1 л
- огурец — 4 шт.
- лимон — 1 шт.
- мед — 2 ст. ложки
- свежая мята — 1 пучок
- лед
Приготовление:
Вымойте огурцы и очистите от кожуры, нарежьте средними кусками, так, чтобы поместились в блендер. Выжмите сок из лимона и соедините его с огурцами, листьями мяты и медом, измельчите все компоненты до пюреобразного состояния. Выложите массу в кувшин и влейте минеральную воду и вновь смешайте. Далее пропустите напиток через мелкое сито, чтобы отжать всю мякоть, и перелейте в стакан для коктейля, наполненный льдом и кусочками огурцов. Сверху украсьте стакан мятой или чабрецом.
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