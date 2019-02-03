Продукт недели: личи

Вам потребуется:

2 куриные грудки,

по 1 чайной ложке арахисового масла и соевого соуса,

2/3 стакана очищенных личи без косточек,

свежий имбирь,

0,5 чайной ложки крахмала,

40 г хереса, молотый перец.

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиками. Разогреть в сковороде «вок» арахисовое масло, добавить соевый соус, размешать, дать закипеть. Затем добавить подготовленное филе и быстро его обжарить, постоянно помешивая. Добавить личи и натертый имбирь. Перемешать и влить херес. Готовить еще 2 минуты и добавить разведенный в воде крахмал, приправить перцем по вкусу. Подавать с зеленым салатом.

Текст: Инна Щепетко

Фото: shutterstock.com

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