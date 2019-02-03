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Продукт недели: личи

Эти крупные ягоды с шипованной шкуркой скрывают сочную белую мякоть со вкусом коктейля из винограда и клубники. Личи, или «глаз дракона» - экзотический гость из Юго-Восточной Азии. Родиной плода является Китай, где его называют «китайской сливой» и используют в пищу еще со II века до н. э.. Постепенно он распространился в другие азиатские страны. Рассказываем, чем полезен данный продукт.

Личи едят, очистив от шкурки (она отделяется очень легко). Внутри еще есть довольно крупная косточка, а остальное - весьма ценный для здоровья продукт. Личи богат витаминами группы B, C и PP. Помимо этого, в нем много калия, фосфора, магния, железа и цинка. Личи можно съесть сколько угодно, без чувства тяжести и неприятных последствий. Свежие плоды источают ненавязчивый цветочный запах с легким «шлейфом» чайной розы, что тоже весьма оригинально.

5 интересных фактов

  1. Личи растет не только в Таиланде и Китае, но и в странах Африки и Латинской Америки. На разных материках вкус плода будет разным, в зависимости от комбинации солнца и дождей в регионе.
  2. В Европе личи появился только в XVII веке, благодаря французскому путешественнику и ботанику Пьерру Соннера. Именно он привез из поездки по Юго-Восточной Азии этот экзотический фрукт и его научное описание.
  3. В Китае личи широко применяется в народной медицине: нормализует уровень сахара в крови, стимулирует работу почек, входит в препараты для лечения астмы и бронхита. Отвар из жесткой кожуры оказывает тонизирующее действие. Также личи помогает наладить работу желудка и кишечника, способствует уменьшению веса.
  4. При простукивании спелого личи, слышен характерный глухой звон. Если при легкой встряске фрукт не издает звуков, значит, внутри развиваются гнилостные процессы.
  5. В странах Юго-Восточной Азии с личи готовят мясные и рыбные блюда, дичь и морепродукты, сладкие соусы, муссы, желе, мороженое и другие десерты. Можно добавить личи в бокал с алкоголем - это придаст ему пикантную нотку. Из шипованной ягоды делают соки, газированные напитки, вино, соусы и сиропы. Очищенную мякоть консервируют с сахаром или замораживают. Высушенную кожуру личи можно добавлять в чай для стойкого сладкого аромата. Можно есть и сушеные личи, похожие на орешки. В древности этот плод использовали даже в качестве приворотного зелья. Например, в Китае существует специальное вино из личи, название которого в переводе означает «будоражащее душу, пробуждающее любовь».

Курица с личи по-восточному

Вам потребуется:

  • 2 куриные грудки,
  • по 1 чайной ложке арахисового масла и соевого соуса,
  • 2/3 стакана очищенных личи без косточек,
  • свежий имбирь,
  • 0,5 чайной ложки крахмала,
  • 40 г хереса, молотый перец.

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиками. Разогреть в сковороде «вок» арахисовое масло, добавить соевый соус, размешать, дать закипеть. Затем добавить подготовленное филе и быстро его обжарить, постоянно помешивая. Добавить личи и натертый имбирь. Перемешать и влить херес. Готовить еще 2 минуты и добавить разведенный в воде крахмал, приправить перцем по вкусу. Подавать с зеленым салатом.

Текст: Инна Щепетко

Фото: shutterstock.com

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