Продукт недели: курага
4 интересных факта о кураге
Курага – это половинки спелого абрикоса, отделенные от косточки и высушенные в течение длительного времени при средней температуре. Ближайшие родственники этого лакомства – урюк и кайса. Первый представляет собой засушенный целиком, вместе с косточкой, абрикос. А вторая – тот же засушенный целиком фрукт, но без косточки. В нашей стране засушивать абрикосы начали только в XVII веке. До этого традиционно сухофрукты завозили в Россию из Средней Азии.
Курага – продукт поистине универсальный. Ее можно есть не только в чистом виде, но и использовать в качестве пикантного ингредиента при приготовлении десертов, каш, салатов и даже птицы. Ее также можно добавлять в мюсли и гранолу. А в Европе очень популярны закуски из голубого сыра с миндалем и курагой.
В кураге высокое содержание витамина А, который помогает сохранить красоту и молодость кожи, крепость ногтей и блеск волос. Также в этом продукте много калия, а значит, он рекомендован к употреблению всем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Курагу можно есть и диабетикам, так как она не содержит сахара. Кроме того, этот сухофрукт помогает укрепить иммунитет и противостоять бактериям и вирусам, что особенно важно в наше непростое время.
Цвет кураги зависит от сорта абрикосов, а также от способа производства. Ее можно сушить как в промышленных условиях – в духовой печи, так и естественным способом – на солнце. Но полезна и красивая ярко-оранжевая, и невзрачная, но более дешевая темная или бледноватая курага. Единственное, на что стоит обратить внимание при выборе: сухофрукт не должен быть прозрачной или, наоборот, суперяркой. Матовый оранжевый, как оттенок апельсиновой кожуры, считается признаком хорошей кураги.
Конфеты из кураги
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г кураги
- 100 г кешью
- 100 г фиников
- 1 апельсин
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. молотого кардамона
- 1 ч. л. кокосовой стружки
Как приготовить:
Шаг 1. Апельсин хорошо помойте и снимите с него цедру. Половину грецких орехов измельчите и отложите – они будут использоваться для присыпки. Измельчите курагу и финики. Добавьте сок апельсина, цедру, корицу, кардамон и какао. Получившуюся массу перемешайте с молотым миндалём.
Шаг 2. Влажными руками сформируйте шарики и кубики – получившиеся конфеты обваляйте в молотом миндале или кокосовой стружке, сахарной пудре или какао-порошке.
Фото: depositphotos, архив пресс-службы
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