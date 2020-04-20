Продукт недели: курага

Что нужно:

200 г кураги

100 г кешью

100 г фиников

1 апельсин

1 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. молотого кардамона

1 ч. л. кокосовой стружки

Как приготовить:

Шаг 1. Апельсин хорошо помойте и снимите с него цедру. Половину грецких орехов измельчите и отложите – они будут использоваться для присыпки. Измельчите курагу и финики. Добавьте сок апельсина, цедру, корицу, кардамон и какао. Получившуюся массу перемешайте с молотым миндалём.

Шаг 2. Влажными руками сформируйте шарики и кубики – получившиеся конфеты обваляйте в молотом миндале или кокосовой стружке, сахарной пудре или какао-порошке.