Правильное питание и возраст: какие продукты можно есть в 25 лет и от чего стоит отказаться в 40+

Это самый беспечный в плане питания возраст. С 20 до 30 лет ваша жизнь больше напоминает безудержный вихрь: вы заканчиваете учебу, устраиваетесь на работу и начинаете строить карьеру и семью. В этот период ваш организм способен выдерживать наиболее высокие уровни нагрузки и стресса и восстанавливаться после них максимально быстро.

Главная задача этого периода — обеспечить организм достаточным количеством правильной энергии из богатых полезными веществами продуктов: цельных злаков, овощей, фруктов, постных источников белка. Цельнозерновые продукты не только способствуют правильной работе пищеварения, повышают защитные силы организма, но и обеспечивают витаминами группы В, которые превращают калории в энергию. Именно в этот период стройность можно поддерживать за счет регулярной физической активности, а низкокалорийные диеты, которыми так любят увлекаться молодые девушки и юноши, не использовать вовсе, так как они наиболее опасны и вредны. При проблемной коже следует ввести в свой рацион продукты, богатые цинком: тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, красное мясо, сыр, овсяную крупу, бобовые.

3 шага, которые стоит сделать на пути к здоровому питанию с 20 до 30 лет

Пейте больше воды. Именно этим шагом пренебрегают люди всех возрастов. Начинайте день со стакана чистой воды, чтобы запустить процесс пищеварения, берите с собой бутылку с жидкостью на прогулку — это отличный способ сохранить здоровье, красоту и хорошее самочувствие.

Выбирайте здоровые виды перекусов. Фастфуд — бич современной молодежи, но еще чаще его едят 20-30-летние. Потому вместо бургера, жареной картошки фри и жирного старайтесь есть больше еды со здоровым составом.

Обеспечьте свой рацион должным количеством белка и полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые так необходимы для «строительства» мышц, они помогут сохранить психическое здоровье. Также стоит есть больше продуктов, богатых калием (он содержится во многих фруктах и овощах) — это необходимо для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы.

Как питаться в 30-40 лет