Планировать меню заранее и еще 9 советов, которые помогут вам удержать вес после похудения

Удержать вес гораздо проще, чем кажется. Нужно всего лишь знать и применять несколько простых правил. Изначально для снижения веса стоит выбирать здоровое питание вместо диет со строгими ограничениями. Тогда на вашем пути к стройности будет гораздо меньше срывов. Вы не будете мучиться от голода и навязчивых мыслей, что вам нельзя любимый десерт. Просто поверьте, сбалансированное питание — ключ к вашему успеху!

Как только желаемая цифра на весах будет достигнута, не пускайтесь во все тяжкие. Здоровое питание необходимо сделать образом жизни, ведь оно вкусное, полезное и, что немаловажно, каждому по карману. Да и за время похудения вы к нему привыкли, ведь правда?

Также, чтобы удержать достигнутые результаты, стоит придерживаться следующих рекомендаций.