Планировать меню заранее и еще 9 советов, которые помогут вам удержать вес после похудения
Удержать вес гораздо проще, чем кажется. Нужно всего лишь знать и применять несколько простых правил. Изначально для снижения веса стоит выбирать здоровое питание вместо диет со строгими ограничениями. Тогда на вашем пути к стройности будет гораздо меньше срывов. Вы не будете мучиться от голода и навязчивых мыслей, что вам нельзя любимый десерт. Просто поверьте, сбалансированное питание — ключ к вашему успеху!
Как только желаемая цифра на весах будет достигнута, не пускайтесь во все тяжкие. Здоровое питание необходимо сделать образом жизни, ведь оно вкусное, полезное и, что немаловажно, каждому по карману. Да и за время похудения вы к нему привыкли, ведь правда?
Также, чтобы удержать достигнутые результаты, стоит придерживаться следующих рекомендаций.
- Включите в рацион полезные нерафинированные растительные масла холодного отжима и сырые орехи. Эти продукты хоть и калорийные, но очень полезные и просто необходимые для красоты ваших ногтей, кожи, волос, а также для ясной работы мозга. Масла в сутки стоит съедать не больше 7 чайных ложек, а орехов — не больше 50 граммов. И не забывайте пить! Старайтесь в течение дня выпивать минимум 1,5 литра жидкости.
Фото: vostock-photo
В основе вашего рациона должны быть все полезные продукты: крупы, бобовые, картофель, мясо, рыба, яйца и творог. Каждый день ешьте фрукты и овощи. В вашем ежедневном меню этих продуктов должно быть не меньше 400–800 граммов. Тогда ваше питание будет сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и суточной калорийности.
А вот алкоголь рекомендуется исключить (скорее всего, вы и так воздерживаетесь от него, ведь большинство диет и систем питания запрещают крепкие напитки, потому что в них много пустых калорий). Но если не получается полностью от него отказаться, позволяйте себе только сухие вина или крепкие алкогольные напитки, но не коктейли. Старайтесь минимизировать приемы алкоголя — не больше 1 бокала вина в день.
Планируйте приемы пищи заранее, лучше всего составлять меню на неделю и список продуктов, которые требуются для приготовления всех блюд из него. И в магазин идите уже с составленным food-листом, так вы не накидаете в запале в корзину ненужного. Кстати, еда должна быть свежая, потому готовьте по возможности накануне и небольшими порциями. Если знаете, что вам надо по работе есть в кафе или ресторане (или просто захотелось посидеть где-нибудь с друзьями), старайтесь выбирать из меню простые и понятные блюда.
Фото: vostock-photo
Строго себя не ограничивайте, иначе это приведет к срыву. Если захотелось сладкого, то пусть это будут сухофрукты с орехами, мед, варенье, натуральная пастила, зефир или мармелад. Если хочется шоколадных конфет, то читайте обязательно состав и выбирайте самые качественные. Очень важно делать это без чувства вины и угрызения совести.
Не думайте постоянно о диете и еде. Нет необходимости вопрос о питании делать центром всей жизни, ведь вокруг столько всего интересного и помимо пищевого вопроса. Расширяйте свой круг радости: общайтесь с друзьями, смотрите фильмы, занимайтесь спортом и любимым делом.
Не забывайте достаточно спать. Здоровым считается сон продолжительностью 7–8 часов. Но если нет возможности спать столько времени, придерживайтесь нормы хотя бы в 6 часов в сутки.
Фото: vostock-photo
Не игнорируйте физическую активность. Речь вовсе не об изнурительных тренировках. Умеренную физическую активность включайте каждый день. Это может быть занятие фитнесом, прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка в течение 20 минут. Но если нет времени на вышеперечисленную активность, двигайтесь там, где это возможно: не пользуйтесь лифтом, гуляйте пешком до магазина, метро. Включите музыку во время уборки дома и двигайтесь энергичнее.
Ничего не усложняйте. Вышеперечисленные правила соблюдать совсем просто, если не думать о них постоянно и не превращать в обременительную обязанность. Нужно просто не игнорировать их — и тогда стройность станет вашим верным спутником на долгие годы вперед.
И последнее правило — полюбите себя новую. Перестаньте стесняться и воспринимать себя как слона в посудной лавке. Хвалите себя за достигнутые результаты ежедневно и наслаждайтесь жизнью в новом теле.
Фото: vostock-photo
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