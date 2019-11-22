Питание и антибиотики: как скорректировать рацион, чтобы восстановить организм после приема лекарств
Антибиотики представляют собой продукты жизнедеятельности бактерий или их аналоги, которые синтезированы в искусственных условиях. Они вызывают гибель патогенной бактериальной флоры, которая становится причиной развития того или иного заболевания. Назначают их лишь в том случае, если патогенная флора стала размножаться бесконтрольно и, согласно анализам, ее численность превышает нормальные показатели.
Побочные эффекты от приема антибиотиков
Особенность антибактериальных препаратов в том, что даже соблюдая все предписания врача, побочные эффекты от их приема возникают практически у всех. Связано это с тем, что данные лекарства действуют не только на вредоносные бактерии, но и на дружественную нам флору. В результате баланс микробиоты (совокупность всех микроорганизмов, живущих в тонком кишечнике) нарушается. Такой дисбаланс всегда проявляется в виде ярких симптомов. Прежде всего вы заметите изменение со стороны желудочно-кишечного тракта. Вас могут начать беспокоить повышенное газообразование, нарушение стула, дискомфорт в животе. После приема антибиотиков женщины часто сталкиваются с кандидозом, потому что дрожжевые грибки – возбудители этого заболевания – начинают размножаться достаточно активно.
Фото: vostock-photo
Свести к минимуму побочные действия приема антибиотиков можно в том числе и с помощью оптимизации питания. Важно правильно составить рацион и во время лечения, и после его окончания.
12 месяцев – на такой срок может измениться состав микробиоты при приеме антибиотиков в течение недели.
Питание во время приема антибиотиков
Во время любого бактериального воспаления иммунная система работает «на износ», значительно повышается нагрузка на ЖКТ и системы детоксикации. Питание в данном случае не должно в значительной степени перегружать работу данных систем. Более того, из него следует убрать те продукты, которые «нравятся» патогенной микрофлоре, а также все то, что усиливает воспаление в организме, а именно:
- Все продукты, которые усиливают воспалительный процесс следует исключить из рациона полностью на все время лечения и восстановления. Под запретом – алкоголь, кофе, все продукты с простыми сахарами (в том числе сладкие йогурты, фрукты сладких сортов, мед), продукты, содержащие трансжиры (гидрогенизированные растительные масла). По возможности ограничьте употребление молочных продуктов, подсолнечного масла, продуктов, содержащих глютен.
Фото: vostock-photo
Не злоупотребляйте белковой пищей. Это может перегрузить печень и почки, а они и так сейчас работают в режиме высокого напряжения. Доза белка в рационе должна составлять не более 15 % от его суточной калорийности.
Придерживайтесь дробного питания. Ешьте около 5 раз в день небольшими порциями. Старайтесь, чтобы хотя бы три приема пищи из пяти были комбинированными – включали белки, сложные углеводы и полезные жиры.
Питание после приема антибиотиков
Когда курс закончен, важно восстановить баланс микробиоты. В идеале, следует сдать анализ и получить рекомендации от врача по приему определенных лекарственных препаратов (про- и пребиотиков) и питанию. Акцент в вашем меню следует сделать на ферментированную пищу. В ней содержатся и полезные бактерии, и пищевые волокна, которые являются для них пищей. Какие продукты и блюда вы можете включить в свое меню:
- Кимчхи – блюдо корейской кухни. Для его приготовления используется пекинская капуста и различные специи: чеснок, имбирь, лук, соль, перец чили.
Фото: vostock-photo
Темпе – ферментированные соевые бобы, которые пришли к нам из индонезийской кухни.
Чайный гриб (комбуча). Представляет собой симбиоз полезных бактерий и грибков. На его основе готовят напиток со сладковатым вкусом.
Мисо – суп, популярный в японской кухне. Готовится путем сбраживания соевых бобов, риса и пшеницы дрожжевыми грибками.
Квашеные овощи: капуста, огурцы, помидоры. Содержат в большом количестве лактобактерии, которые отлично выживают в соленом растворе. И в кишечнике они также отлично приживаются. Важно, чтобы в квашеные овощи не добавлялся уксус!
Помимо полезной микрофлоры и пребиотиков в ферментированных в естественных условиях блюдах содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Среди них витамины С, К и группы В, железо, марганец, селен, фосфор. Все эти микронутриенты помогут вашему организму быстрее восстановиться после лечения.
Важно! Одними из самых известных и доступных источников про- и пребиотиков считаются кисломолочные продукты, в частности, йогурты. Но живые бактерии содержатся только в тех продуктах, которые не подвергались термической обработке (пастеризации). Более того, к употреблению молочных продуктов в целом следует относиться очень разумно. Их пищевая непереносимость встречается достаточно часто.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!