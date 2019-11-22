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Питание и антибиотики: как скорректировать рацион, чтобы восстановить организм после приема лекарств

Поздняя осень и начало зимы – время разгула различных инфекций, которые способны на пару недель вывести из строя и требуют незамедлительного лечения. Назначение врачом курса антибиотиков по показаниям оспариванию не подлежит. Это единственные лекарственные средства, которые помогают справиться с бактериальной инфекцией. Но у них, как и у многих других препаратов, есть и побочные действия. О том, как их минимизировать с помощью питания, читайте в новом материале на Passion.ru.
Ирина Мальцева
Биолог-генетик, член Института Функциональной Медицины (IFM, США), соавторов линейки функционального питания Doctor’s food

Антибиотики представляют собой продукты жизнедеятельности бактерий или их аналоги, которые синтезированы в искусственных условиях. Они вызывают гибель патогенной бактериальной флоры, которая становится причиной развития того или иного заболевания. Назначают их лишь в том случае, если патогенная флора стала размножаться бесконтрольно и, согласно анализам, ее численность превышает нормальные показатели.

Побочные эффекты от приема антибиотиков

Особенность антибактериальных препаратов в том, что даже соблюдая все предписания врача, побочные эффекты от их приема возникают практически у всех. Связано это с тем, что данные лекарства действуют не только на вредоносные бактерии, но и на дружественную нам флору. В результате баланс микробиоты (совокупность всех микроорганизмов, живущих в тонком кишечнике) нарушается. Такой дисбаланс всегда проявляется в виде ярких симптомов. Прежде всего вы заметите изменение со стороны желудочно-кишечного тракта. Вас могут начать беспокоить повышенное газообразование, нарушение стула, дискомфорт в животе. После приема антибиотиков женщины часто сталкиваются с кандидозом, потому что дрожжевые грибки – возбудители этого заболевания – начинают размножаться достаточно активно.

Фото: vostock-photo

Свести к минимуму побочные действия приема антибиотиков можно в том числе и с помощью оптимизации питания. Важно правильно составить рацион и во время лечения, и после его окончания.

12 месяцев – на такой срок может измениться состав микробиоты при приеме антибиотиков в течение недели.

Питание во время приема антибиотиков

Во время любого бактериального воспаления иммунная система работает «на износ», значительно повышается нагрузка на ЖКТ и системы детоксикации. Питание в данном случае не должно в значительной степени перегружать работу данных систем. Более того, из него следует убрать те продукты, которые «нравятся» патогенной микрофлоре, а также все то, что усиливает воспаление в организме, а именно:

  • Все продукты, которые усиливают воспалительный процесс следует исключить из рациона полностью на все время лечения и восстановления. Под запретом – алкоголь, кофе, все продукты с простыми сахарами (в том числе сладкие йогурты, фрукты сладких сортов, мед), продукты, содержащие трансжиры (гидрогенизированные растительные масла). По возможности ограничьте употребление молочных продуктов, подсолнечного масла, продуктов, содержащих глютен.

Фото: vostock-photo

  • Не злоупотребляйте белковой пищей. Это может перегрузить печень и почки, а они и так сейчас работают в режиме высокого напряжения. Доза белка в рационе должна составлять не более 15 % от его суточной калорийности.

  • Придерживайтесь дробного питания. Ешьте около 5 раз в день небольшими порциями. Старайтесь, чтобы хотя бы три приема пищи из пяти были комбинированными – включали белки, сложные углеводы и полезные жиры.

Питание после приема антибиотиков

Когда курс закончен, важно восстановить баланс микробиоты. В идеале, следует сдать анализ и получить рекомендации от врача по приему определенных лекарственных препаратов (про- и пребиотиков) и питанию. Акцент в вашем меню следует сделать на ферментированную пищу. В ней содержатся и полезные бактерии, и пищевые волокна, которые являются для них пищей. Какие продукты и блюда вы можете включить в свое меню:

  • Кимчхи – блюдо корейской кухни. Для его приготовления используется пекинская капуста и различные специи: чеснок, имбирь, лук, соль, перец чили.

Фото: vostock-photo

  • Темпе – ферментированные соевые бобы, которые пришли к нам из индонезийской кухни.

  • Чайный гриб (комбуча). Представляет собой симбиоз полезных бактерий и грибков. На его основе готовят напиток со сладковатым вкусом.

  • Мисо – суп, популярный в японской кухне. Готовится путем сбраживания соевых бобов, риса и пшеницы дрожжевыми грибками.

  • Квашеные овощи: капуста, огурцы, помидоры. Содержат в большом количестве лактобактерии, которые отлично выживают в соленом растворе. И в кишечнике они также отлично приживаются. Важно, чтобы в квашеные овощи не добавлялся уксус!

Помимо полезной микрофлоры и пребиотиков в ферментированных в естественных условиях блюдах содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Среди них витамины С, К и группы В, железо, марганец, селен, фосфор. Все эти микронутриенты помогут вашему организму быстрее восстановиться после лечения.

Важно! Одними из самых известных и доступных источников про- и пребиотиков считаются кисломолочные продукты, в частности, йогурты. Но живые бактерии содержатся только в тех продуктах, которые не подвергались термической обработке (пастеризации). Более того, к употреблению молочных продуктов в целом следует относиться очень разумно. Их пищевая непереносимость встречается достаточно часто.

Фото: vostock-photo

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