Питание и антибиотики: как скорректировать рацион, чтобы восстановить организм после приема лекарств

Антибиотики представляют собой продукты жизнедеятельности бактерий или их аналоги, которые синтезированы в искусственных условиях. Они вызывают гибель патогенной бактериальной флоры, которая становится причиной развития того или иного заболевания. Назначают их лишь в том случае, если патогенная флора стала размножаться бесконтрольно и, согласно анализам, ее численность превышает нормальные показатели.

Побочные эффекты от приема антибиотиков

Особенность антибактериальных препаратов в том, что даже соблюдая все предписания врача, побочные эффекты от их приема возникают практически у всех. Связано это с тем, что данные лекарства действуют не только на вредоносные бактерии, но и на дружественную нам флору. В результате баланс микробиоты (совокупность всех микроорганизмов, живущих в тонком кишечнике) нарушается. Такой дисбаланс всегда проявляется в виде ярких симптомов. Прежде всего вы заметите изменение со стороны желудочно-кишечного тракта. Вас могут начать беспокоить повышенное газообразование, нарушение стула, дискомфорт в животе. После приема антибиотиков женщины часто сталкиваются с кандидозом, потому что дрожжевые грибки – возбудители этого заболевания – начинают размножаться достаточно активно.