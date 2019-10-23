Осознанное питание — особенности, принципы и польза для организма

Под навыком осознанности понимается полное присутствие во всем, что с вами происходит в данный момент жизни. Соответственно, если мы говорим об осознанном питании, то в момент приема пищи вы полностью сосредотачиваетесь на нем, понимаете, что происходит вокруг вас, а также с вашим телом, эмоциями и мыслями. В этот момент вы воспринимаете некий уникальный комплекс ощущений.

Принимая пищу осознанно вы:

понимаете, почему вам захотелось именно этой еды;

вы в полной мере ощущаете консистенцию блюда, его запах и вкус;

вы испытываете от еды некие эмоции;

во время еды воспринимаете все то, что происходит вокруг;

медленно жуете и в принципе едите медленно;

отслеживаете ощущения своего тела;

можете вовремя определить, когда вы насытились.

В идеале, при осознанном питании должны присутствовать все вышеперечисленные аспекты. Безусловно, это непросто. Поэтому, для того чтобы наработать такой навык, нужно направить внимание на один из них. Проще всего отследить состояние тела и те ощущения, которые воспринимаются органами чувств. С них и начните.