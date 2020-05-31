Опасная фруктоза: основные источники и как ее избыток влияет на ваш организм
Как же изменился мир за последние 100 лет! И это связано не только с развитием науки и техники, но и с глобальным переменами в нашем рационе. Еще несколько лет назад молоко могло скиснуть через пару дней даже в холодильнике, превратившись во вкуснейшую простоквашу, а в муке заводились жучки и ее надо было просеивать. Что же не так с нашей едой, что ее не хотят ни жучки, ни бактерии?
Дело в том, что 20 лет назад на «помощь» пищевой промышленности пришла химическая. Год за годом наша пища становилась все более видоизмененной, рафинированной. И, казалось бы, делалось это из благих намерений: еда получалась более «питательной» и «вкусной», и практически совсем перестала портиться... И наш организм все чаще и чаще стал встречаться с «продуктами», которых он отродясь не видел. Но беда в том, что мы были созданы природой и за тысячи лет адаптировались к той естественной пище, которую она способна дать.
Теперь же человеку приходится как-то обрабатывать и утилизировать новую, химически преобразованную еду. И, к сожалению, всегда при этом в конечном счете его тонко настроенные механизмы жизнеобеспечения начинают давать сбои и ломаться.
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Это случилось и с активным внедрением кристаллизованной фруктозы, полученной искусственным способом. Ее научились делать химическим путем из крахмала, который, в свою очередь, производится из кукурузы, а также из сахарозы под действием соляной или серной кислоты (это как раз молекула сахара, состоящая из глюкозы и фруктозы), а также из инулина, выделяемого из корня цикория. Фруктоза практически не стимулирует секрецию инсулина и может проникать в клетку без его участия (именно поэтому ее стали применять для диабетиков). Да и гликемический индекс у нее значительно ниже, чем у глюкозы. Так почему бы ее не употреблять людям с ожирением и у худеющим?
Что получилось в результате использования фруктозы в качестве заменителя сахара?
Сегодня уже у каждого третьего американца выявлен так называемый неалкогольный стеатогепатит. Проще говоря, жировое воспаление печени, приводящее в конечном счете к ее полному разрушению. Такие изменения в этом внутреннем органе напоминают картину, похожую на ту, что наблюдается при длительной алкогольной интоксикации. Особенно часто это заболевание стали находить у больных сахарным диабетом и ожирением. Когда ученые медики забили тревогу и стали выяснять причину, оказалось, что во всем виновата та самая фруктоза! Да-да, тот самый «безвредный» заменитель сахара.
Почему фруктоза так негативно влияет на организм Собственно говоря, беда не в самой фруктозе, а в ее количестве. Еще в начале XIX века, до того как ее открыли, в среднем человек употреблял с фруктами, ягодами и овощами всего 15 г фруктозы в день, а сегодня это количество доходит до 100 г и более! Между тем, утилизировать фруктозу организму не так-то просто. В отличие от глюкозы, которая может использоваться любой клеткой нашего организма, фруктозу способны обработать только клетки печени. И делают они это наряду с остальной работой, которой у нее немало, ведь печень – это основной фильтр, задача которого – обезопасить кровь от любых избыточных веществ, токсинов и ядов.
Что происходит при избытке фруктозы в организме
При чрезмерном количестве фруктозы в организме подавляется активность фермента CPT1A, и митохондрии клеток печени (основные энергетические станции) начинают работать по-другому: жир не сжигается, а накапливается. При этом в клетках развивается воспаление, а затем происходит их разрушение с образованием соединительной ткани. Таким образом, жировой гепатит переходит в гепатоз. В результате печень выходит из строя. При этом образуется побочные продукты, такие как триглицериды, мочевая кислота, избыток которых приводит к развитию атеросклероза и подагры. Да и тот факт, что инсулин при этом не вырабатывается, играет плохую роль, так как выключается регуляция аппетита и человек легко может переесть продуктов, содержащих фруктозу вместо сахара.
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В каких продуктах содержится эта «коварная» фруктоза?
В последнее время фруктозу все больше добавляют не только в продукты для диабетиков и худеющих, но и в обычную выпечку, сладости, обезжиренные молочные продукты, чтобы сделать их хоть немного вкуснее, в восстановленные фруктовые нектары (так называемые пакетированные соки), в сладкие газированные напитки с пометкой «без сахара», спортивные и низкокалорийные продукты, замороженные десерты и мороженое, выпечку, консервированные фрукты, шоколад, конфеты, в сладкие ликеры и сиропы. Так что следует обезопасить свою печень, внимательно читая этикетки. Следует знать, за какими названиями она может скрываться. Это не только «фруктоза», но и «фруктовый» и «инвертированный сахар», «глюкозно-фруктозный» и «кукурузный сироп», «сорбит».
А вот во фруктах, ягодах, овощах фруктоза находится в относительно небольшом количестве. Но самое главное, что натуральные продукты содержат множество природных ферментов и антиоксидантов, а также клетчатку, которая регулирует скорость поступления фруктозы в кровь и поддерживает здоровье полезной микрофлоры, активно участвующей в метаболизме. Так что фруктоза из натуральных продуктов не навредит организму, а превратится в энергию, а ее излишки запасутся в виде гликогена.
Так что давайте, друзья, соблюдать законы жизни, установленные природой, есть свежие фрукты и овощи, натуральные продукты, пить чистую воду, не забывать о пользе двигательной активности и полноценного отдыха и думать о хорошем! Ведь человеческий организм, как утверждают генетики, рассчитан на 120 лет! Давайте помнить, что наша активная, долгая и плодотворная жизнь – в наших руках!
Фото: pixabay.com, pexels.com
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