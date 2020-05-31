Опасная фруктоза: основные источники и как ее избыток влияет на ваш организм

Это случилось и с активным внедрением кристаллизованной фруктозы, полученной искусственным способом. Ее научились делать химическим путем из крахмала, который, в свою очередь, производится из кукурузы, а также из сахарозы под действием соляной или серной кислоты (это как раз молекула сахара, состоящая из глюкозы и фруктозы), а также из инулина, выделяемого из корня цикория. Фруктоза практически не стимулирует секрецию инсулина и может проникать в клетку без его участия (именно поэтому ее стали применять для диабетиков). Да и гликемический индекс у нее значительно ниже, чем у глюкозы. Так почему бы ее не употреблять людям с ожирением и у худеющим?

Что получилось в результате использования фруктозы в качестве заменителя сахара?

Сегодня уже у каждого третьего американца выявлен так называемый неалкогольный стеатогепатит. Проще говоря, жировое воспаление печени, приводящее в конечном счете к ее полному разрушению. Такие изменения в этом внутреннем органе напоминают картину, похожую на ту, что наблюдается при длительной алкогольной интоксикации. Особенно часто это заболевание стали находить у больных сахарным диабетом и ожирением. Когда ученые медики забили тревогу и стали выяснять причину, оказалось, что во всем виновата та самая фруктоза! Да-да, тот самый «безвредный» заменитель сахара.

Почему фруктоза так негативно влияет на организм Собственно говоря, беда не в самой фруктозе, а в ее количестве. Еще в начале XIX века, до того как ее открыли, в среднем человек употреблял с фруктами, ягодами и овощами всего 15 г фруктозы в день, а сегодня это количество доходит до 100 г и более! Между тем, утилизировать фруктозу организму не так-то просто. В отличие от глюкозы, которая может использоваться любой клеткой нашего организма, фруктозу способны обработать только клетки печени. И делают они это наряду с остальной работой, которой у нее немало, ведь печень – это основной фильтр, задача которого – обезопасить кровь от любых избыточных веществ, токсинов и ядов.

Что происходит при избытке фруктозы в организме

При чрезмерном количестве фруктозы в организме подавляется активность фермента CPT1A, и митохондрии клеток печени (основные энергетические станции) начинают работать по-другому: жир не сжигается, а накапливается. При этом в клетках развивается воспаление, а затем происходит их разрушение с образованием соединительной ткани. Таким образом, жировой гепатит переходит в гепатоз. В результате печень выходит из строя. При этом образуется побочные продукты, такие как триглицериды, мочевая кислота, избыток которых приводит к развитию атеросклероза и подагры. Да и тот факт, что инсулин при этом не вырабатывается, играет плохую роль, так как выключается регуляция аппетита и человек легко может переесть продуктов, содержащих фруктозу вместо сахара.