Новинки июня: летние радости

«Боржоми» «переоделся» к летнему сезону
Очередной раз «Боржоми» удивляет аудиторию. Легендарный бренд со 128-летней историей выпустил лимитированную серию упаковки в летнем дизайне, чтобы можно было получать максимум удовольствия от активного отдыха и драйвовых развлечений. В новом дизайне воплотились идеи того, как активно и с удовольствием можно провести время в летний период. С «Боржоми» можно прокатиться на гироскутере или покрутить педали, скоротать время на пикнике за ракеткой или игрой с мячом, насладиться чувством баланса на вейке или укротить водную стихию на каяке – пожалуй, у каждого из нас найдется занятие по душе.
ЗОЖ меню от звезды
В ресторане «Тинатин» стартовало авторское меню правильного питания от Тины Канделаки. Новое меню создано специально для ресторана диетологом Ксенией Кисельковой, известной в инстаграме под ником @zojefina. В основе нового меню – концепция сбалансированного питания, не просто полезного, но и вкусного. Все блюда из меню приготовлены без химических добавок, усилителей вкуса, сахара, глютена, красителей и консервантов, а также без использования рафинированных продуктов вроде пшеничной муки и растительного масла. Например, вместо привычного хлеба к новому меню подаются лепешки из кукурузной муки, а в качестве десерта предлагается кукурузное печенье с сиропом из топинамбура (480 р.) – природной альтернативой сахару с низким гликемическим индексом. В блюдах используются ингридиенты повышенной полезности, обогащенные витаминами и минералами.
Золотое мороженое - новый вкус
Вот оно и наступило – лето долгожданное. И все равно какая погода «Золотой Стандарт» дарит любителям морожеого сразу несколько новинок. Для любителей традиционно русских вкусов - эскимо в глазури с сибирскими ягодами брусники и морошки. Для болельщиков-сладкоежек - семейный трехцветный пломбир «Трио» (бело-синий-красный), где каждому цвету соответствует особенный вкус: сливки, черная смородина и клубника. И новый формат мороженого для вкусного и полезного перекуса – пломбир-сэндвич, уже успевший стать бестселлером!
Доставка продуктов на дом: не шопинг, а сказка!
На рынок выходят новые приложения доставки товаров повседневного спроса, предлагающие все лучшие условия. Например, сервис golamago и вовсе гарантирует уложиться в рекордный срок от 90 минут и осуществить доставку не в промежуток, а в точно указанное время. Это значит, что заказ можно оформить по дороге из офиса или аэропорта, и уже получить, заходя домой. Итак, период ожидания все больше стремится к минимуму. Цена за саму услугу, как правило, несопоставимо ниже затраченных ресурсов на самостоятельный шопинг. А главное, больше не надо тащить тяжелые сумки и несколько раз спускаться за ними в багажник. Звучит заманчиво, но это еще не всё! Помимо очевидных плюсов, таких как экономия времени, сил, бензина, сервисы доставки позволяют сохранять эмоциональное здоровье. На нет сводится общение с персоналом, а вместе с тем и риск, что кто-то случайно испортит вам настроение.
Фото: архив команий