Новинки июня: летние радости

Доставка продуктов на дом: не шопинг, а сказка!

На рынок выходят новые приложения доставки товаров повседневного спроса, предлагающие все лучшие условия. Например, сервис golamago и вовсе гарантирует уложиться в рекордный срок от 90 минут и осуществить доставку не в промежуток, а в точно указанное время. Это значит, что заказ можно оформить по дороге из офиса или аэропорта, и уже получить, заходя домой. Итак, период ожидания все больше стремится к минимуму. Цена за саму услугу, как правило, несопоставимо ниже затраченных ресурсов на самостоятельный шопинг. А главное, больше не надо тащить тяжелые сумки и несколько раз спускаться за ними в багажник. Звучит заманчиво, но это еще не всё! Помимо очевидных плюсов, таких как экономия времени, сил, бензина, сервисы доставки позволяют сохранять эмоциональное здоровье. На нет сводится общение с персоналом, а вместе с тем и риск, что кто-то случайно испортит вам настроение.