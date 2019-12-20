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Не демонизировать еду и еще 9 советов, как вернуться к здоровому рациону, если вдруг вы сорвались

Вы сели на диету, и вроде бы все идет хорошо, уже видны первые результаты, а потом по какой-то неясной для вас причине происходит срыв: вы поддаетесь соблазну съесть кусочек торта и уже не можете остановиться. Правильное питание забыто, спорт заброшен – у вас начинается очередной виток романа с холодильником. Если с вами такое было не раз, значит, вы не понаслышке знаете, что такое срыв с диеты.

Срывы при похудении – явление довольно распространенное, как правило за ними скрываются психологические проблемы, которые мешают вам довести до конца начатое. И самое сложное в этом процессе – не только разобраться с тем, что же все-таки препятствует вам похудеть, но и вернуться к здоровому рациону после срыва. Однако есть несколько простых советов, следуя которым, вы сможете вновь начать питаться правильно.

Напомните себе о целях похудения

Когда вы решили, что вам надо сбросить 5-10 (а может, и больше) килограммов, наверняка у вас была какая-то мотивация. У всех она разная: кто-то хочет носить платья от-кутюр и щеголять в мини-бикини по пляжу, у кого-то запланирована шикарная фотосессия, на которой хочется блистать, у третьих, возможно, замаячили на горизонте проблемы со здоровьем, вызванные лишним весом. Вариантов – миллион. У каждого из нас своя мотивация, напомните себе, почему вам хотелось похудеть, а если цель размыта, сформулируйте ее точнее.

Фото: vostock-photo

Откажитесь от строгих диет

Если срывы у вас случались неоднократно, подумайте, может, ваш организм протестует против тех жестких диет, которыми вы слишком увлекаетесь. И помните, любые жесткие ограничения неизбежно приводят к срывам. Потому лучше придерживайтесь правильного сбалансированного, а главное – разнообразного питания.

Не меняйте свой рацион резко

Срывы чаще всего происходят, потому что человек морально не готов к большому количеству ограничений от любимых продуктов в один момент. Потому не отказывайтесь сразу от всех вкусностей. Начните с уменьшения порций и исключения фастфуда и сахара, затем исключите выпечку, добавьте больше свежих овощей. И делайте себе небольшие поблажки – например, маленький кусочек шоколада после тяжелого рабочего дня.

Заранее составляйте меню на день

Или на неделю – как вам удобнее. Вносите продукты, необходимые для тех или иных блюд в список покупок и ходите в магазин именно с ним, чтобы не приобретать лишнего.

Фото: vostock-photo

Найдите себе занятие по душе

Одна из самых частых причин срывов – банальная скука. Вам нечем занять свое свободное время, потому вы начинаете перекусывать. А где бутерброд, там и кусок торта, и отбивные, оставшиеся с ужина.

Алена Андреасян
Сооснователь и концепт-шеф кафе деликатной кухни «Без рецепта», автор книг «Книга кулинарного вдохновения» и «Гастрономический роман»

Разгрузите организм на следующий день после срыва

Режим питания – тема деликатная. Не многие способны его поддерживать, но многие мечтают научиться. На мой взгляд, самое главное – это баланс и осознанное взаимодействие с едой. Если вы переели вчера, дайте «разгрузку» своему организму сегодня. Не «ведитесь» на диетическое мышление «с понедельника новая жизнь», начните сразу после приступа переедания.

Прислушивайтесь к себе

Старайтесь есть только тогда, когда испытываете голод, а не по ситуации, времени и другим параметрам. Единственную задачу, которую может решить еда – голод. Прислушивайтесь к собственному телу.

Ешьте легкую пищу

Сделайте следующий прием пищи легким и жидким, чтобы не перегружать желудок, а порция должна быть чуть меньше, чем та, которую вы привыкли употреблять.

Не демонизируйте еду

Здоровое питание – это хорошо и нужно, но не все могут отказаться от привычного образа жизни сразу. Вводите полезные привычки постепенно и не торопитесь.

Фото: vostock-photo

Отмените серьезные физические нагрузки сразу после срыва

После срыва лучше всего сменить активность и не усиливать болезненную концентрацию внимания на питании. Примите горячую ванну, сходите на прогулку или в кино. Срыв уже случился, простите себя, любите себя.

5 простых советов, которые помогут избежать срыва

В дальнейшем развитии на пути к здоровой жизни помогут несколько лайфхаков:

Совет 1. Поддерживайте вводный баланс в течение всего дня

Начинайте утро со стакана воды комнатной температуры, особенно в холодный осенне-зимний период. Наш организм нуждается в тепле с самого утра.

Совет 2. Соблюдайте режим сна

Сон участвует в восстановительных процессах организма. Наверняка многие из вас замечали, что при недосыпе нарушается режим питания и тянет на сладкое, мучное и жирное.

Совет 3. Включите в рацион ферментированные продукты

Квашеные овощи, комбуча на основе чайного гриба, ферментированные яблоки. Такие продукты имеют большое количество витаминов, минералов и благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Они помогают микрофлоре кишечника получить порцию полезных бактерий для более продуктивного функционирования.

Совет 4. Забудьте про сахар

Ограничение продуктов с высоким содержанием сахара хорошо влияет не только на вес, но и на микрофлору кишечника.

Совет 5. Давайте отдых нервной и пищеварительной системе

Это самое важное. Представьте свой шкаф: если он ломится от переизбытка вещей, то случается хаос, в котором ничего не найти – платья мнутся, брюки падают. То же самое происходит и с желудком. Внутри вас все должно быть разложено по полочкам, чтобы вы могли жить в гармоничном и здоровом теле.

Фото: vostock-photo

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