Не демонизировать еду и еще 9 советов, как вернуться к здоровому рациону, если вдруг вы сорвались

Срывы при похудении – явление довольно распространенное, как правило за ними скрываются психологические проблемы, которые мешают вам довести до конца начатое. И самое сложное в этом процессе – не только разобраться с тем, что же все-таки препятствует вам похудеть, но и вернуться к здоровому рациону после срыва. Однако есть несколько простых советов, следуя которым, вы сможете вновь начать питаться правильно.

Напомните себе о целях похудения

Когда вы решили, что вам надо сбросить 5-10 (а может, и больше) килограммов, наверняка у вас была какая-то мотивация. У всех она разная: кто-то хочет носить платья от-кутюр и щеголять в мини-бикини по пляжу, у кого-то запланирована шикарная фотосессия, на которой хочется блистать, у третьих, возможно, замаячили на горизонте проблемы со здоровьем, вызванные лишним весом. Вариантов – миллион. У каждого из нас своя мотивация, напомните себе, почему вам хотелось похудеть, а если цель размыта, сформулируйте ее точнее.