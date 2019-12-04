Мандарины, овсянка и еще 6 доступных продуктов для красоты и здоровья волос и ногтей
Грецкие орехи
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Еще один источник жирных кислот, нехватка которых напрямую связана с тем, в каком состоянии находятся ваши волосы, ногти и кожа головы. Употребляйте грецкие орехи в качестве перекуса или посыпайте ими салат, и тогда ваши волосы и брови не покинут вашу умную голову, а ногти будут крепче стали.
Яйца
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Яйца – это не только источник белка, но еще такого вещества, как биотин, которое отлично укрепляет ногти. Однако содержится он в желтке, которым многие ЗОЖ-активисты предпочитают пренебрегать, а зря!
Грибы
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Это не просто источник растительного белка, но и такого важного для женского здоровья в целом и для укрепления ногтей и волос витамина D. Согласно многочисленным исследованиям, именно этот витамин ответствен за то, что волосы меньше выпадают, образуются новые фолликулы, а ногти меньше слоятся и ломаются.
Жирная рыба
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Наряду с грибами жирная рыба – еще один источник витамина D, о пользе которого мы уже рассказали выше. Но, помимо этого, в этом продукте содержатся пресловутые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для профилактики облысения в частности, и для сохранения молодости и красоты кожи, волос и ногтей в целом.
Шпинат
Фото: vostock-photo
Этот продукт – просто кладезь ценных витаминов и микроэлементов, так необходимых нашему организму. В частности, для укрепления волос и ногтей в нем можно найти такие нутриенты, как витамин Е и железо. Дефицит первого, как правило, сказывается на состоянии кожи, ногти становятся ломкими, теряют блеск, а дефицит второго – прямой путь к облысению. Вы же не хотите для себя такой участи? Тогда ешьте шпинат, благо рецептов блюд с ним в составе огромное количество.
Чечевица
Фото: vostock-photo
Как известно, бобовые, к которым и относится чечевица, - ценный источник витаминов и растительного белка. Настоятельно рекомендуем вам включить ее в свой рацион, и не только для того, чтобы улучшить состояние своего здоровья, но и для того, чтобы укрепить волосы и ногти, ведь в этом продукте биотина не меньше, чем в яйцах.
Мандарины
Фото: vostock-photo
Витамин С – признанный и всем известный антиоксидант, однако далеко не все знают, что он также жизненно необходим для роста и развития волос. Также этот витамин помогает усвоению железа, также важного для красоты ногтей и шевелюры. К сожалению, этот витамин наш организм может получить только извне, потому так важно включить в свой рацион продукты, в которых высоко его содержание, и в мандаринах его очень много. Но и это еще не все: в этих сочных фруктах много витамина В12, необходимого для профилактики выпадения волос и ответственного за замедление процесса их старения, а значит, и появления седины.
Овсянка
Фото: vostock-photo
Пожалуй, один из самых доступных и полезных суперфудов, который благотворно влияет не только на работу желудка и кишечника, но и на состояние кожи, волос и ногтей. Дело в том, что это ценный источник полезной клетчатки, белка, витаминов группы В, калия, магния, антиоксидантов и биотина. Только выбирайте органическую овсянку – в ней не будет аллергенов и токсинов.
3 рецепта блюд для красивых волос и крепких ногтей от известных шефов
«Авокадо и жирная рыба, например лосось, содержат витамин Е и насыщенные жирные кислоты – эти продукты помогают восполнить дефицит витаминов, полезны если у вас сухие и ломкие волосы».
Обожженный лосось с чипсами из дикого риса и соусом из авокадо
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г филе семги
- 5 г соуса юдзу-понзу-шикваса
- 5 г соуса крудо
- 3 г чипсов из дикого риса
- 10 г огурца
- 5 г маринада для огурцов
- 1 пищевой цветок
- 2 кресс-афило
- 2 кресс-сакуры
Соус авокадо:
- 220 г мякоти авокадо
- 70 г виноградного масла
- 15 г сока лимона
- 6 г соли
- тобаско по вкусу
- 4 г трюфельного масла
Соус юдзу-понзу-шикваса:
- 2 г соуса юдзу
- 1,5 г соуса понзу
Соус шиквасу:
- 1,5 г цитрусовой пасты – можно заменить на апельсиновый фреш
Соус крудо:
- 3 г рыбного соуса
- 2 г лайма
- 0,5 г соли
Маринад для огурцов:
- 70 г сахарного сиропа
- 20 г уксуса бальзамик светлого
- тобаско по вкусу
- 3 г перца чили (крошка)
Чипсы из дикого риса:
- 50 г дикого риса
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте чипсы: дикий рис отварите до готовности, высушите в разогретой до 90 градусов духовке в течение 5-6 часов, затем обжарьте во фритюре при температуре 200 градусов.
Шаг 2. Сделайте маринад для огурцов: смешайте все необходимые ингредиенты.
Шаг 3. Сделайте соус авокадо: все необходимые ингредиенты пробейте в блендере до однородной массы.
Шаг 4. Семгу замаринуйте соусе крудо и юдзу-понзу-шикваса в течение 30 минут, затем обожгите горелкой, выложите на соус из авокадо.
Шаг 5. Нарежьте огурец кубиком и при отдаче заправьте маринадом. Украсьте пищевым цветком и кресс-салатом.
«Если у вас ломкие ногти и тусклые волосы, нужно включить в свой рацион больше продуктов с высоким содержанием витаминов группы В. Хороший источник этих витаминов – печень».
Кумчачи из куриной печени
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г куриной печени
- 10 г репчатого лука
- 2 г чеснока
- 2 г красного перца чили
- 5 г кинзы
- 5 г зерен граната
- 4 г сванской соли
- 10 г подсолнечного масла
- 5 г сливочного 82% масла
- по 2 г сушеного тимьяна, шафрана, молотого кориандра, уцко-сунели и дробленого красного перца чили
- 100 г белого полусухого вина
Как приготовить:
Шаг 1. Гранат заранее положите в холодильник. Куриную печень промойте и нарежьте небольшими кусками. Лук очистите, нашинкуйте. В сковороде растопите сливочное масло, положите печень, приправьте сванской солью и обжарьте на сильном огне в течение 6-7 минут. Добавьте 3 столовых ложки вина и тушите на медленном огне в течение 5 минут.
Шаг 2. На другой сковороде разогрейте подсолнечное масло, добавьте лук и обжарьте на сильном огне до золотистого цвета. Чеснок очистите, измельчите. Острый перец вымойте, очистите от семян и мелко нарежьте. Чеснок, острый перец и остальные пряности добавьте к луку, добавьте оставшееся вино и перемешайте.
Шаг 3. В сковороду с печенью выложите обжаренный лук и растертые с вином пряности. Перемешайте и готовьте на сильном огне 5–7 минут. Украсьте зернами граната и зеленью кинзы.
«Для поддержания красоты волос и ногтей нужно включить в свой рацион больше зеленых овощей. Такие продукты богаты витаминами А, С и железом, они в том числе отвечают за рост и качество волос».
Листья салата, эдамаме, зеленая фасоль, авокадо, азиатская заправка
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 50 г авокадо
- 20 г фасоли эдамаме
- 30 г фасоли стручковой
- 40 г свежих огурцов
- 35 г цукини
- 5 г рукколы
- 5 г мини-шпината
- 5 г семян тыквы
- 5 г белокочанной капусты
- 4 г оливкового масла
Для заправки:
- 8г меда
- 10 г соевого соуса
- 15 г апельсинового фреша
- 8 г оливкового масла
- 3 г сока юдзу
Как приготовить:
Шаг 1. Нарезанные ломтиками свежие огурцы соедините с нашинкованной белокочанной капустой, тонкими слайсами цуккини, двумя видами фасоли, рукколы и шпината, сверху выложите половинку свежего авокадо.
Шаг 2. Заправьте салат оливковым маслом и соусом на основе меда, соевого соуса, апельсинового фреша, оливкового масла и сока юдзу. Украсьте семенами тыквы.
Фото: vostock-photo
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