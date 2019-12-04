Мандарины, овсянка и еще 6 доступных продуктов для красоты и здоровья волос и ногтей

Что нужно:

50 г филе семги

5 г соуса юдзу-понзу-шикваса

5 г соуса крудо

3 г чипсов из дикого риса

10 г огурца

5 г маринада для огурцов

1 пищевой цветок

2 кресс-афило

2 кресс-сакуры

Соус авокадо:

220 г мякоти авокадо

70 г виноградного масла

15 г сока лимона

6 г соли

тобаско по вкусу

4 г трюфельного масла

Соус юдзу-понзу-шикваса:

2 г соуса юдзу

1,5 г соуса понзу

Соус шиквасу:

1,5 г цитрусовой пасты – можно заменить на апельсиновый фреш

Соус крудо:

3 г рыбного соуса

2 г лайма

0,5 г соли

Маринад для огурцов:

70 г сахарного сиропа

20 г уксуса бальзамик светлого

тобаско по вкусу

3 г перца чили (крошка)

Чипсы из дикого риса:

50 г дикого риса

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте чипсы: дикий рис отварите до готовности, высушите в разогретой до 90 градусов духовке в течение 5-6 часов, затем обжарьте во фритюре при температуре 200 градусов.

Шаг 2. Сделайте маринад для огурцов: смешайте все необходимые ингредиенты.

Шаг 3. Сделайте соус авокадо: все необходимые ингредиенты пробейте в блендере до однородной массы.

Шаг 4. Семгу замаринуйте соусе крудо и юдзу-понзу-шикваса в течение 30 минут, затем обожгите горелкой, выложите на соус из авокадо.

Шаг 5. Нарежьте огурец кубиком и при отдаче заправьте маринадом. Украсьте пищевым цветком и кресс-салатом.