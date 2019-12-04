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Мандарины, овсянка и еще 6 доступных продуктов для красоты и здоровья волос и ногтей

Красивые, густые, блестящие волосы и крепкие ногти – мечта любой женщины, ради осуществления которой каждая из нас готова на многое. Однако для этого вовсе не обязательно проводить часы в салонах красоты, порой достаточно лишь правильного питания. Какие же продукты стоит включить в рацион, чтобы сохранить красоту и здоровье волос и ногтей (а возможно, и вернуть им былой восхитительный вид)? Ответ на этот вопрос – в новом обзоре Passion.ru.

Грецкие орехи

Фото: vostock-photo

Еще один источник жирных кислот, нехватка которых напрямую связана с тем, в каком состоянии находятся ваши волосы, ногти и кожа головы. Употребляйте грецкие орехи в качестве перекуса или посыпайте ими салат, и тогда ваши волосы и брови не покинут вашу умную голову, а ногти будут крепче стали.

Яйца

Фото: vostock-photo

Яйца – это не только источник белка, но еще такого вещества, как биотин, которое отлично укрепляет ногти. Однако содержится он в желтке, которым многие ЗОЖ-активисты предпочитают пренебрегать, а зря!

Грибы

Фото: vostock-photo

Это не просто источник растительного белка, но и такого важного для женского здоровья в целом и для укрепления ногтей и волос витамина D. Согласно многочисленным исследованиям, именно этот витамин ответствен за то, что волосы меньше выпадают, образуются новые фолликулы, а ногти меньше слоятся и ломаются.

Жирная рыба

Фото: vostock-photo

Наряду с грибами жирная рыба – еще один источник витамина D, о пользе которого мы уже рассказали выше. Но, помимо этого, в этом продукте содержатся пресловутые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для профилактики облысения в частности, и для сохранения молодости и красоты кожи, волос и ногтей в целом.

Шпинат

Фото: vostock-photo

Этот продукт – просто кладезь ценных витаминов и микроэлементов, так необходимых нашему организму. В частности, для укрепления волос и ногтей в нем можно найти такие нутриенты, как витамин Е и железо. Дефицит первого, как правило, сказывается на состоянии кожи, ногти становятся ломкими, теряют блеск, а дефицит второго – прямой путь к облысению. Вы же не хотите для себя такой участи? Тогда ешьте шпинат, благо рецептов блюд с ним в составе огромное количество.

Чечевица

Фото: vostock-photo

Как известно, бобовые, к которым и относится чечевица, - ценный источник витаминов и растительного белка. Настоятельно рекомендуем вам включить ее в свой рацион, и не только для того, чтобы улучшить состояние своего здоровья, но и для того, чтобы укрепить волосы и ногти, ведь в этом продукте биотина не меньше, чем в яйцах.

Мандарины

Фото: vostock-photo

Витамин С – признанный и всем известный антиоксидант, однако далеко не все знают, что он также жизненно необходим для роста и развития волос. Также этот витамин помогает усвоению железа, также важного для красоты ногтей и шевелюры. К сожалению, этот витамин наш организм может получить только извне, потому так важно включить в свой рацион продукты, в которых высоко его содержание, и в мандаринах его очень много. Но и это еще не все: в этих сочных фруктах много витамина В12, необходимого для профилактики выпадения волос и ответственного за замедление процесса их старения, а значит, и появления седины.

Овсянка

Фото: vostock-photo

Пожалуй, один из самых доступных и полезных суперфудов, который благотворно влияет не только на работу желудка и кишечника, но и на состояние кожи, волос и ногтей. Дело в том, что это ценный источник полезной клетчатки, белка, витаминов группы В, калия, магния, антиоксидантов и биотина. Только выбирайте органическую овсянку – в ней не будет аллергенов и токсинов.

3 рецепта блюд для красивых волос и крепких ногтей от известных шефов

Дмитрий Еремеев
Шеф-повар ресторана «Турандот»
«Авокадо и жирная рыба, например лосось, содержат витамин Е и насыщенные жирные кислоты – эти продукты помогают восполнить дефицит витаминов, полезны если у вас сухие и ломкие волосы».

Обожженный лосось с чипсами из дикого риса и соусом из авокадо

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 г филе семги
  • 5 г соуса юдзу-понзу-шикваса
  • 5 г соуса крудо
  • 3 г чипсов из дикого риса
  • 10 г огурца
  • 5 г маринада для огурцов
  • 1 пищевой цветок
  • 2 кресс-афило
  • 2 кресс-сакуры

Соус авокадо:

  • 220 г мякоти авокадо
  • 70 г виноградного масла
  • 15 г сока лимона
  • 6 г соли
  • тобаско по вкусу
  • 4 г трюфельного масла

Соус юдзу-понзу-шикваса:

  • 2 г соуса юдзу
  • 1,5 г соуса понзу

Соус шиквасу:

  • 1,5 г цитрусовой пасты – можно заменить на апельсиновый фреш

Соус крудо:

  • 3 г рыбного соуса
  • 2 г лайма
  • 0,5 г соли

Маринад для огурцов:

  • 70 г сахарного сиропа
  • 20 г уксуса бальзамик светлого
  • тобаско по вкусу
  • 3 г перца чили (крошка)

Чипсы из дикого риса:

  • 50 г дикого риса

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте чипсы: дикий рис отварите до готовности, высушите в разогретой до 90 градусов духовке в течение 5-6 часов, затем обжарьте во фритюре при температуре 200 градусов.

Шаг 2. Сделайте маринад для огурцов: смешайте все необходимые ингредиенты.

Шаг 3. Сделайте соус авокадо: все необходимые ингредиенты пробейте в блендере до однородной массы.

Шаг 4. Семгу замаринуйте соусе крудо и юдзу-понзу-шикваса в течение 30 минут, затем обожгите горелкой, выложите на соус из авокадо.

Шаг 5. Нарежьте огурец кубиком и при отдаче заправьте маринадом. Украсьте пищевым цветком и кресс-салатом.

Мамия Джоджуа
Шеф-повар ресторана «Казбек»
«Если у вас ломкие ногти и тусклые волосы, нужно включить в свой рацион больше продуктов с высоким содержанием витаминов группы В. Хороший источник этих витаминов – печень».

Кумчачи из куриной печени

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 г куриной печени
  • 10 г репчатого лука
  • 2 г чеснока
  • 2 г красного перца чили
  • 5 г кинзы
  • 5 г зерен граната
  • 4 г сванской соли
  • 10 г подсолнечного масла
  • 5 г сливочного 82% масла
  • по 2 г сушеного тимьяна, шафрана, молотого кориандра, уцко-сунели и дробленого красного перца чили
  • 100 г белого полусухого вина

Как приготовить:

Шаг 1. Гранат заранее положите в холодильник. Куриную печень промойте и нарежьте небольшими кусками. Лук очистите, нашинкуйте. В сковороде растопите сливочное масло, положите печень, приправьте сванской солью и обжарьте на сильном огне в течение 6-7 минут. Добавьте 3 столовых ложки вина и тушите на медленном огне в течение 5 минут.

Шаг 2. На другой сковороде разогрейте подсолнечное масло, добавьте лук и обжарьте на сильном огне до золотистого цвета. Чеснок очистите, измельчите. Острый перец вымойте, очистите от семян и мелко нарежьте. Чеснок, острый перец и остальные пряности добавьте к луку, добавьте оставшееся вино и перемешайте.

Шаг 3. В сковороду с печенью выложите обжаренный лук и растертые с вином пряности. Перемешайте и готовьте на сильном огне 5–7 минут. Украсьте зернами граната и зеленью кинзы.

Глен Баллис
Бренд-шеф ресторана KUZNYAHOUSE
«Для поддержания красоты волос и ногтей нужно включить в свой рацион больше зеленых овощей. Такие продукты богаты витаминами А, С и железом, они в том числе отвечают за рост и качество волос».

Листья салата, эдамаме, зеленая фасоль, авокадо, азиатская заправка

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 50 г авокадо
  • 20 г фасоли эдамаме
  • 30 г фасоли стручковой
  • 40 г свежих огурцов
  • 35 г цукини
  • 5 г рукколы
  • 5 г мини-шпината
  • 5 г семян тыквы
  • 5 г белокочанной капусты
  • 4 г оливкового масла

Для заправки:

  • 8г меда
  • 10 г соевого соуса
  • 15 г апельсинового фреша
  • 8 г оливкового масла
  • 3 г сока юдзу

Как приготовить:

Шаг 1. Нарезанные ломтиками свежие огурцы соедините с нашинкованной белокочанной капустой, тонкими слайсами цуккини, двумя видами фасоли, рукколы и шпината, сверху выложите половинку свежего авокадо.

Шаг 2. Заправьте салат оливковым маслом и соусом на основе меда, соевого соуса, апельсинового фреша, оливкового масла и сока юдзу. Украсьте семенами тыквы.

Фото: vostock-photo

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