Куркума, имбирь и еще 6 продуктов, которые повышают концентрацию, внимание и улучшают работу мозга

Жирная рыба

Она даст мозгу необходимые полиненасыщенные жирные кислоты (больше всего нам не хватает класса Омега-3). Они в том числе нужны для уменьшения уровня холестерина и улучшения состояния сосудов. Но лучше выбирать рыбу из глубоководных холодных морей (скумбрия, пикша, дикий лосось, сардины), а не искусственно выращенную. Ведь рыба, как губка, впитывает в себя все растворенные в воде вещества, поэтому в ней очень часто накапливаются тяжелые металлы и другая вредная химия.

Еще одно важное правило: готовить рыбу рекомендуется недолго и сочетать с сырыми овощами и зеленью. А еще полезнее – сырая рыба, например, малосольная сельдь или семга. Чтобы контролировать количество соли и исключить вероятность добавления не самых полезных консервантов, лучше солить ее в домашних условиях. Да и все остальные морепродукты также очень полезны для мозга, в том числе морские водоросли, ведь они еще содержат важный для мозга йод.

Орехи (особенно грецкие)

Второй любимый мозгом продукт. В них есть и хорошие жиры, и витамины (группы В и витамин Е), флавоноиды, магний и клетчатка. К этой группе продуктов можно отнести и семечки (особенно тыквенные). Но важно учесть: есть их надо не жаренными и не солеными, а сырыми, и предварительно лучше размачивать и перемалывать. Полезно съедать 5-6 орехов или горсть семечек в день.

Яйца

Также всегда входят в список рекомендованных продуктов для улучшения работы мозга. В них есть практически все необходимое для мозга вещества, в том числе холин, который образуется из лецитина. А из него потом образуется ацетилхолин, ответственный за передачу нервных импульсов. Именно он улучшает когнитивные функции мозга и работу памяти. Но важно, чтобы желток в процессе приготовления оставался жидким. Например, как в глазунье, яйцах всмятку или «пашот». И яйца также следует сочетать с сырыми овощами и зеленью.