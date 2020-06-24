Куркума, имбирь и еще 6 продуктов, которые повышают концентрацию, внимание и улучшают работу мозга
Конечно, существует ряд веществ и продуктов, которые особенно нужны нашему мозгу. Как и другому любому органу в нашем теле, ему необходимы энергия и строительный материал. Не менее важна и хорошая работа транспортных систем: чистые сосуды (без холестериновых бляшек и отложения солей), текучая кровь и лимфа и полноценные эритроциты для переноски кислорода в клетки. А состояние сосудов и эритроцитов, в свою очередь, будет зависеть и от физической активности, и от полноценного отдыха, и от кислотно-щелочного равновесия... А еще на работу мозга могут влиять вещества, попадающие в него из окружающей среды и вырабатываемые внутренней микрофлорой… Получается, что не все так просто: съел жирную рыбу с грецким орехом – и ждешь мгновенного результата, а он не всегда есть.
Усвоение полезных веществ из продуктов может происходить в разной степени. Например, для усвоения железа нужен витамин С, который практически полностью разрушается при термической обработке. Для расщепления чужеродных белков необходимы ферменты или энзимы, которых практически не остается после приготовления продуктов на огне. А без клетчатки будет плохо работать кишечник и полезная микрофлора заместится неполезной, и тогда вредные бактерии и грибки через так называемую кишечно-мозговую ось смогут навредить и работе мозга. Поэтому и получается, что не всегда достаточно знать список полезных продуктов, надо еще уметь их правильно сочетать и готовить! Кроме того, вкусные вредности стоит исключить или хотя бы уменьшить (почему-то этот пункт все всё время игнорируют). Теперь давайте поподробнее поговорим о продуктах.
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Жирная рыба
Она даст мозгу необходимые полиненасыщенные жирные кислоты (больше всего нам не хватает класса Омега-3). Они в том числе нужны для уменьшения уровня холестерина и улучшения состояния сосудов. Но лучше выбирать рыбу из глубоководных холодных морей (скумбрия, пикша, дикий лосось, сардины), а не искусственно выращенную. Ведь рыба, как губка, впитывает в себя все растворенные в воде вещества, поэтому в ней очень часто накапливаются тяжелые металлы и другая вредная химия.
Еще одно важное правило: готовить рыбу рекомендуется недолго и сочетать с сырыми овощами и зеленью. А еще полезнее – сырая рыба, например, малосольная сельдь или семга. Чтобы контролировать количество соли и исключить вероятность добавления не самых полезных консервантов, лучше солить ее в домашних условиях. Да и все остальные морепродукты также очень полезны для мозга, в том числе морские водоросли, ведь они еще содержат важный для мозга йод.
Орехи (особенно грецкие)
Второй любимый мозгом продукт. В них есть и хорошие жиры, и витамины (группы В и витамин Е), флавоноиды, магний и клетчатка. К этой группе продуктов можно отнести и семечки (особенно тыквенные). Но важно учесть: есть их надо не жаренными и не солеными, а сырыми, и предварительно лучше размачивать и перемалывать. Полезно съедать 5-6 орехов или горсть семечек в день.
Яйца
Также всегда входят в список рекомендованных продуктов для улучшения работы мозга. В них есть практически все необходимое для мозга вещества, в том числе холин, который образуется из лецитина. А из него потом образуется ацетилхолин, ответственный за передачу нервных импульсов. Именно он улучшает когнитивные функции мозга и работу памяти. Но важно, чтобы желток в процессе приготовления оставался жидким. Например, как в глазунье, яйцах всмятку или «пашот». И яйца также следует сочетать с сырыми овощами и зеленью.
Фото: depositphotos
Авокадо
Отличным источником правильных жиров и жирорастворимый витаминов может послужить авокадо. А вот масла, как источники жиров уступают и авокадо, и орехам, рыбе, и яйцам. Дело в том, что они хуже усваиваются и быстро окисляются в контакте с воздухом и светом, приобретая свойства канцерогена.
Зеленые овощи
Очень полезны для работы мозга и сами зеленые и листовые овощи, и любая зелень. Особенно хочется выделить брокколи. В нем много важного для мозга витамина К, магния и микроэлементов, улучшающих работу мозга. Доказана мощная противораковая активность брокколи, но важно помнить: чтобы лучше сохранить, а также усвоить полезные вещества из овощей, их нужно есть сырыми или хотя бы минимально термически обрабатывать (до полуготовности), а также не забывать тщательно их прожевывать или делать из них смузи. Это необходимо, чтобы разорвать оболочку клеток растений – неперевариваемую клетчатку. А вот сама клетчатка служит субстратом для питания полезной кишечной микрофлоры. Обязательный объем пищевых волокон (клетчатки) – 25-40 граммов в день. На практике это не меньше трех порций сырых овощей и зелени в день.
Свежие ягоды
Большую пользу для улучшения работы мозга, памяти и внимания принесут свежие ягоды. Их тоже надо есть регулярно, хотя бы порцию (около 200–250 граммов) в день. Особенно хочется выделить чернику, голубику и черную смородину. В них просто кладезь витаминов (особенно витамина С), антиоксидантов, флавоноидов, энзимов, а также полезных сахаров, дающих мозгу энергию. Кроме того, они благотворно влияют на микрофлору и кислотно-щелочной баланс!
Фото: pexels
Куркума и имбирь
Есть еще две уникальные специи полезные для мозга – куркума и имбирь. Просто невероятно на что они способны! Они и защищают клетки мозга от повреждения, и укрепляют сосуды, и разжижают кровь, спасая от образования тромбов, а также снижают риск тяжелых заболеваний мозга – болезней Альцгеймера и Паркинсона! Очень полезна кожура имбиря, поэтому не стоит его чистить. Пейте ежедневно имбирный чай с куркумой и лимоном. Это не только поможет улучшить работу мозга, но и защитит от различных инфекций и даже рака!
Вода
Не надо забывать и о воде. Если ее не хватает, гарантированы быстрая утомляемость, сонливость и даже раздражительность. Вода не просто входит в состав мозгового вещества (аж до 80%), но и необходима для быстрой передачи в нем нервных импульсов, а значит, и для высокой его работоспособности. Получается, что вода нужна мозгу не меньше сахара! Вот почему часто, когда вам кажется, что хочется есть, на самом деле мозгу нужна не еда, а вода! Поэтому полезное правило: при ощущении голода попейте сначала воды, тогда, может быть, и чувство голода исчезнет. Для хорошей работы мозга необходимо 1,5-2 литра чистой воды в день (в зависимости от веса и состояния здоровья). Причем пить лучше всего равномерно в течение дня маленькими порциями. Не стоит выпивать залпом стакан! В этом случае стимулируется диурез, и вода быстро покидает организм.
Что еще может улучшить работу мозга, концентрацию и внимание
Не стоит забывать, что кроме правильного питания мозгу нужна регулярная «зарядка». Чтобы улучшать свою память и повысить работоспособность, необходимо учить стихи, новые языки, танцевать, играть в шахматы, решать логические загадки, слушать гармоничную (лучше классическую) музыку. Для повышения способностей мозга полезно постоянно учиться и позитивно мыслить, окружать себя целеустремленными жизнерадостными людьми, которые мотивируют и вдохновляют, передают свои знания и умения. Благотворно влияют на мозг и на развитие его способностей порядок и гармония в окружающей среде и в быту. А посильные физические упражнения, пешие прогулки, полноценный отдых и сон, умение расслабляться после стрессов и перенапряжения принесут невероятную пользу не только мозгу, улучшив его активность и внимание, но и повысят тонус, значительно улучшат здоровье и даже продолжительность вашей активной и радостной жизни!
Фото: depositphotos, pexels
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