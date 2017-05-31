Вам понадобится:
- Киноа – 1 стакан
- Петрушка – половина столовой ложки
- Лимонная цедра с одного лимона
- Авокадо – половинка одного
- Гранат – половинка стакана зерен граната
- Салатные листья (можно смесь) – 100 г
- Чили-пудра – половинка чайной ложки
- Куриные бедра – 2 штуки
- Молотый тмин – половинка чайной ложки
- Оливковое масло – 1 столовая ложка
- Горчица – 1 чайная ложка
- Соль, перец молотый – по вкусу
Приготовление:
Маринуем куриные бедра заранее. Маринад: оливковое масло, сок половинки лимона, порошок чили, тмин, соль, перец. Смешиваем киноа, петрушку, цедру лимона, измельченный авокадо, зерна граната, листья салата.
Обжариваем куриные бедра на сковородке-гриль.
Готовим соус: смешиваем горчицу, сок половинки лимона, оливковое масло, соль, перец. Заливаем салат соусом, выкладываем сверху нарезанную ломтиками поджаренную курицу.
Фото: istockphoto.com