Вам понадобится:

  • Киноа – 1 стакан
  • Петрушка – половина столовой ложки
  • Лимонная цедра с одного лимона
  • Авокадо – половинка одного
  • Гранат – половинка стакана зерен граната
  • Салатные листья (можно смесь) – 100 г
  • Чили-пудра – половинка чайной ложки
  • Куриные бедра – 2 штуки
  • Молотый тмин – половинка чайной ложки
  • Оливковое масло – 1 столовая ложка
  • Горчица – 1 чайная ложка
  • Соль, перец молотый – по вкусу

Приготовление:

Маринуем куриные бедра заранее. Маринад: оливковое масло, сок половинки лимона, порошок чили, тмин, соль, перец. Смешиваем киноа, петрушку, цедру лимона, измельченный авокадо, зерна граната, листья салата.

Обжариваем куриные бедра на сковородке-гриль.

Готовим соус: смешиваем горчицу, сок половинки лимона, оливковое масло, соль, перец. Заливаем салат соусом, выкладываем сверху нарезанную ломтиками поджаренную курицу.

Фото: istockphoto.com