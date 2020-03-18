Капуста кейл, кедровые орехи и еще 5 топовых суперфудов, без которых вам не обойтись
Суперфуд – относительно новый маркетинговый термин, который включает в себя продукты растительного и животного происхождения, обладающие высокой питательной ценностью и, следовательно, полезные для здоровья. Следует помнить, что каждый суперфуд обладает уникальными свойствами и набором витаминов и минералов, поэтому рацион должен быть максимально разнообразным: не стоит налегать только на один вид продукта в надежде получить максимальную выгоду и пользу.
Орехи
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Это источник белка и правильных омега-жиров, которые нормализуют уровень холестерина в крови, препятствуют развитию атеросклероза, улучшают эластичность сосудов, питают кожу, волосы и ногти и помогают в похудении. Орехи обязательно должны быть нежареные, их можно использовать как перекус или в качестве дополнения к блюдам для придания новых вкусовых оттенков. Миндальный орех восполняет дефицит цинка и магния, кедровые орехи снижают аппетит и считаются рекордсменами по содержанию белка среди орехов, а грецкие – лидируют по содержанию омега-жирных кислот.
Кейл и другие салаты
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Темно-зеленые листовые салаты, петрушка, капуста кейл, листья свеклы, шпинат, салат латук – буквально упакованы витаминами, среди которых больше всего витаминов А, С и К, а также клетчаткой, кальцием и другими полезными минералами.
Водоросли
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Этот продукт сохраняет свои полезные свойства даже будучи высушенным. Водоросли регулируют гормональный фон, очищают кровь, повышают иммунитет, выводят токсины и тяжелые металлы, снижают уровень холестерина. Также они служат отличным источником белка и насыщают организм антиоксидантами, витаминами А, группы В, Е, железом, кальцием, цинком, марганцем, селеном, магнием.
Гречка и другие крупы
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Крупы содержат растительный белок, улучшают пищеварение, обеспечивают организм энергией. Гречка – «царица круп», лидер в содержании белка и железа, овсянка улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и способствует развитию мышечной и костной системы, а рис помогает в выведении излишков соли и воды.
Авокадо
Фото: pixabay
Это фрукт для здоровья, молодости и красоты. На треть он состоит из насыщенных жирных кислот, которые снижают уровень вредного холестерина, регулируют и нормализуют обменные процессы, способствуют легкому усвоению витаминов, улучшают память и хорошо насыщают. Витамины группы В, Е, А, С, К, фолиевая кислота, кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний благотворно сказываются на иммунитете и здоровье в целом.
Рыба и морепродукты
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Это важнейшие источники не только полноценного белка, но и полезных жиров, которые препятствуют развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Яичный белок
Фото: freepik
Это «золотой стандарт белка», так как содержит все незаменимые аминокислоты и очень легко усваивается, а яичный желток – источник жирных кислот, содержащий лецитин-фосфолипид, который улучшает проведение нервного импульса и помогает в работе печени. Включайте в свой рацион больше суперфудов, и это поможет вам оставаться здоровыми и полными сил!
Фото: depositphotos, pixabay, freepik
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