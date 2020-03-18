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Капуста кейл, кедровые орехи и еще 5 топовых суперфудов, без которых вам не обойтись

Среди знакомых нам всем продуктов есть так называемые суперфуды, которые мы незаслуженно обходим стороной. По названию несложно догадаться, что эти продукты обладают исключительной пользой для организма, поэтому в здоровом меню они обязательно должны быть. Редакция Passion.ru помогает разобраться, что именно относится к суперфудам и какие из них находятся в топе.

Суперфуд – относительно новый маркетинговый термин, который включает в себя продукты растительного и животного происхождения, обладающие высокой питательной ценностью и, следовательно, полезные для здоровья. Следует помнить, что каждый суперфуд обладает уникальными свойствами и набором витаминов и минералов, поэтому рацион должен быть максимально разнообразным: не стоит налегать только на один вид продукта в надежде получить максимальную выгоду и пользу.

Екатерина Кольцова
Врач-диетолог, эксперт и координатор направления фитнес-тестирования X-Fit в России

Орехи

Фото: pixabay

Это источник белка и правильных омега-жиров, которые нормализуют уровень холестерина в крови, препятствуют развитию атеросклероза, улучшают эластичность сосудов, питают кожу, волосы и ногти и помогают в похудении. Орехи обязательно должны быть нежареные, их можно использовать как перекус или в качестве дополнения к блюдам для придания новых вкусовых оттенков. Миндальный орех восполняет дефицит цинка и магния, кедровые орехи снижают аппетит и считаются рекордсменами по содержанию белка среди орехов, а грецкие – лидируют по содержанию омега-жирных кислот.

Кейл и другие салаты

Фото: pixabay

Темно-зеленые листовые салаты, петрушка, капуста кейл, листья свеклы, шпинат, салат латук – буквально упакованы витаминами, среди которых больше всего витаминов А, С и К, а также клетчаткой, кальцием и другими полезными минералами.

Водоросли

Фото: depositphotos

Этот продукт сохраняет свои полезные свойства даже будучи высушенным. Водоросли регулируют гормональный фон, очищают кровь, повышают иммунитет, выводят токсины и тяжелые металлы, снижают уровень холестерина. Также они служат отличным источником белка и насыщают организм антиоксидантами, витаминами А, группы В, Е, железом, кальцием, цинком, марганцем, селеном, магнием.

Гречка и другие крупы

Фото: pixabay

Крупы содержат растительный белок, улучшают пищеварение, обеспечивают организм энергией. Гречка – «царица круп», лидер в содержании белка и железа, овсянка улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и способствует развитию мышечной и костной системы, а рис помогает в выведении излишков соли и воды.

Авокадо

Фото: pixabay

Это фрукт для здоровья, молодости и красоты. На треть он состоит из насыщенных жирных кислот, которые снижают уровень вредного холестерина, регулируют и нормализуют обменные процессы, способствуют легкому усвоению витаминов, улучшают память и хорошо насыщают. Витамины группы В, Е, А, С, К, фолиевая кислота, кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний благотворно сказываются на иммунитете и здоровье в целом.

Рыба и морепродукты

Фото: freepik

Это важнейшие источники не только полноценного белка, но и полезных жиров, которые препятствуют развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Яичный белок

Фото: freepik

Это «золотой стандарт белка», так как содержит все незаменимые аминокислоты и очень легко усваивается, а яичный желток – источник жирных кислот, содержащий лецитин-фосфолипид, который улучшает проведение нервного импульса и помогает в работе печени. Включайте в свой рацион больше суперфудов, и это поможет вам оставаться здоровыми и полными сил!

Фото: depositphotos, pixabay, freepik

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