Капуста кейл, кедровые орехи и еще 5 топовых суперфудов, без которых вам не обойтись

Среди знакомых нам всем продуктов есть так называемые суперфуды, которые мы незаслуженно обходим стороной. По названию несложно догадаться, что эти продукты обладают исключительной пользой для организма, поэтому в здоровом меню они обязательно должны быть. Редакция Passion.ru помогает разобраться, что именно относится к суперфудам и какие из них находятся в топе.