12 эффективных лайфхаков, которые помогут уменьшить количество сахара в рационе

Сделайте рацион более сбалансированным

Это первое, с чего необходимо начать при сокращении сахара в меню. Сбалансированный рацион поможет контролировать чувство голода и не срываться. Употребляйте не менее 2-3 г углеводов на килограмм массы тела в сутки. Ешьте каждые 3-4 часа, чтобы избежать острого чувства голода и, как следствие, переедания и желания полакомиться сладким.

Чаще готовьте дома

Так вы сможете контролировать, сколько сахара положить в то или иное блюдо, а при желании можете отказаться от него вовсе. Готовая еда из магазина или из ресторана чаще всего содержит гораздо большее, чем нужно, количество сахара, и поделать с этим вы ничего не сможете.

Делайте правильный перекус

Идеальный вариант – кисломолочные продукты, фрукты, ягоды и цельнозерновой хлеб – они помогут насытиться и не допустят резких скачков сахара в крови. Десерты можно есть только после приема пищи, а не вместо него. Кстати, велика вероятность, что это правило и вовсе избавит вас от необходимости есть десерт.