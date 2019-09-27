Цикорий — польза, противопоказания и преимущества перед кофе

Как заменитель кофейных зерен можно использовать цикорий. Их него делают горячий напиток, на вкус так похожий на кофе. Этот продукт – невероятно полезный, именно потому он приобретает все большую популярность. Попробуем разобраться во всех полезных свойствах этого продукта.

Полезные свойства цикория

Итак, в 100 г цикория содержится всего 73 ккал – низкокалорийность, как говорится, налицо. Углеводов в цикории 17 г, причем значительная их доля представлена пищевыми волокнами. Белков в продукте около 1,5 г. Кроме того, цикорий богат некоторыми витаминами и минералами, таким как витамин В6, витамин С, калий, кальций, марганец.

Настои из этого растения можно применять при простуде, ангине, зубной боли, так как оно обладает мощным противовоспалительным эффектом. Также цикорий полезен тем, что стимулирует обменные процессы, нормализует уровень холестерина, а также нормализует артериальное давление, благодаря тому, что обладает сосудорасширяющим действием.

В чем преимущества цикория над кофе

Одно из важнейших преимуществ цикория, отличающего его от кофе в том, что в первом не содержится кофеина, и, таким образом, напиток из него будет полезен тем, кто хочет сократить потребление кофеина или тем, кому он противопоказан по состоянию здоровья. Хочется напомнить, что избыток потребления кофеина может вызывать бессонницу, беспокойство, раздражительность.

Кроме отсутствия кофеина, употребление цикория может улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови.