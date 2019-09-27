Цикорий — польза, противопоказания и преимущества перед кофе

Чем же еще полезен цикорий? Кому он показан и противопоказан, а также как правильно его готовить и употреблять, чтобы он приносил здоровью пользу, а не вред. Ответы на эти вопросы – в материале, подготовленном редакцией Passion.ru.
Как заменитель кофейных зерен можно использовать цикорий. Их него делают горячий напиток, на вкус так похожий на кофе. Этот продукт – невероятно полезный, именно потому он приобретает все большую популярность. Попробуем разобраться во всех полезных свойствах этого продукта.
Полезные свойства цикория
Итак, в 100 г цикория содержится всего 73 ккал – низкокалорийность, как говорится, налицо. Углеводов в цикории 17 г, причем значительная их доля представлена пищевыми волокнами. Белков в продукте около 1,5 г. Кроме того, цикорий богат некоторыми витаминами и минералами, таким как витамин В6, витамин С, калий, кальций, марганец.
Настои из этого растения можно применять при простуде, ангине, зубной боли, так как оно обладает мощным противовоспалительным эффектом. Также цикорий полезен тем, что стимулирует обменные процессы, нормализует уровень холестерина, а также нормализует артериальное давление, благодаря тому, что обладает сосудорасширяющим действием.
В чем преимущества цикория над кофе
Одно из важнейших преимуществ цикория, отличающего его от кофе в том, что в первом не содержится кофеина, и, таким образом, напиток из него будет полезен тем, кто хочет сократить потребление кофеина или тем, кому он противопоказан по состоянию здоровья. Хочется напомнить, что избыток потребления кофеина может вызывать бессонницу, беспокойство, раздражительность.
Кроме отсутствия кофеина, употребление цикория может улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови.
Фото: vostock-photo
Также цикорий – хороший источник пищевых волокон. Одним из представителей пищевых волокон в цикории является инулин. Его употребление оказывает положительное действие на снижение веса. Кроме того, клетчатка необходима для создания полезной микрофлоры кишечника, улучшает перистальтику и способствует профилактике запоров. Употребление напитка с цикорием также помогает лучшему желчеотделению, что также весьма полезно для пищеварительной системы. Плюс ко всему, имеются сведения об улучшении углеводного обмена при употреблении инулина. Так, оно способствует снижению уровня сахара в крови и снижению исулинорезистентности.
Еще одно полезное свойство цикория, которым не обладает кофе – уменьшение хронического воспаления в организме. Вообще говоря, воспаление – это защитная реакция нашего организма, однако хроническое воспаление может нанести значительный вред и ухудшить течение таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, а также некоторых других. К тому же в случае снижения хронического воспаления употребление цикория может оказать неоценимую роль – доказано некоторыми исследованиями.
Таким образом, цикорий может стать прекрасной альтернативой кофе, который имеет не только приятный вкус, но и обладает некоторыми полезными свойствами для организма.
Противопоказания к употреблению цикория
Однако и цикорий – не тот напиток, который подходит большинству людей, так как у некоторых может возникать аллергическая реакция при его употреблении. Впрочем, такая же реакция может при возникнуть и при употребления какого-либо другого продукта, потому в данном случае речь идет об индивидуальной непереносимости продукта.
Кроме того, избыточное потребление цикория может вызвать изжогу, а его чрезмерное употребление стимулирует аппетит, а значит, может привести к набору лишнего веса и даже ожирению. Также он противопоказан людям, страдающим от обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Еще одно противопоказание к употреблению напитка – варикоз и геморрой, так как цикорий обладает сосудорасширяющим свойством, а при этих заболеваниях это скорее минус, чем плюс.
Как приготовить цикорий
Если вы покупаете готовый порошок цикория в магазине, то приготовить из него «кофейный» напиток очень просто – достаточно лишь залить его кипятком и дать немного настояться.
А вот если вы собираете корни цикория самостоятельно, их перед употреблением надо обязательно подсушить в духовке до золотисто-коричневого цвета и характерного кофейного аромата. Затем надо дать остыть и измельчить в кофемолке. Хранить молотое растение надо в герметичной посуде.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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