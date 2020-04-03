Белый хлеб, энергетики и еще 8 продуктов, которые убивают красоту и молодость

О вреде злоупотребления алкоголя не сказал еще только ленивый. И вы наверняка сами замечали, что возлияния на коже сказываются не лучшим образом. Дело в том, что алкоголь увеличивает нагрузку на печень, и это препятствует выводу токсинов из организма, а вот витамины и другие полезные вещества (в частности, витамины группы В, витамин А и кальций) вымывает очень даже хорошо. Кроме того, крепкие напитки обезвоживают организм, как следствие, появляются преждевременные морщинки, а уже имеющиеся становятся более заметными.

Энергетики