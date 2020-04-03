Белый хлеб, энергетики и еще 8 продуктов, которые убивают красоту и молодость
Сахар
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Сахар – это враг номер один для красоты и молодости. Чем больше вы его едите, тем быстрее постареете. Обидно, но факт. Если все еще не верите, прислушайтесь к ученым. Канадские специалисты установили, что чрезмерная любовь к сладкому ускоряет процесс старения аж на 50%. Происходит это из-за того, что избыток глюкозы негативно влияет на волокна коллагена в коже, делая их менее эластичными. В результате этого кожа теряет упругость и гладкость.
Сахарозаменители
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К сожалению, заменить сахара одним из видов сахарозаменителя и тем самым обмануть старость не выйдет. Многие искусственные подсластители также негативно сказываются на самочувствии и состоянии кожи, например, приводят к появлению прыщей или вызывают боль в суставах. Кстати, часто сахарозаменители повышают тягу к сладкому и мучному, что ведет к набору веса.
Белое вино
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Многие ученые утверждают, что бокал вина не принесет вреда здоровью, зато поможет снять напряжение и избавиться от стресса. Не будем спорить, возможно, это и так. Но на внешности этот самый бокал скажется не лучшим образом. В первую очередь речь о белом вине. В нем содержится кислота, которая странным образом влияет на зубную эмаль, разрушая ее. А плохие зубы сами по себе визуально добавляют возраста. Кроме того, эта же кислота приводит к появлению красных пятен на коже.
Крепкий алкоголь
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О вреде злоупотребления алкоголя не сказал еще только ленивый. И вы наверняка сами замечали, что возлияния на коже сказываются не лучшим образом. Дело в том, что алкоголь увеличивает нагрузку на печень, и это препятствует выводу токсинов из организма, а вот витамины и другие полезные вещества (в частности, витамины группы В, витамин А и кальций) вымывает очень даже хорошо. Кроме того, крепкие напитки обезвоживают организм, как следствие, появляются преждевременные морщинки, а уже имеющиеся становятся более заметными.
Энергетики
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В энергетических напитках содержится огромное количество кофеина, за счет которого и возникает временный бодрящий эффект. Однако этот же компонент вызывает обезвоживание, которое, в свою очередь, приводит к образованию морщин и тусклому виду кожи. Но и это еще не все. Энергетики просто губительны для зубной эмали – они повреждают ее в 8 раз сильнее, чем газировка.
Соль
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Соль – одновременно наш друг и наш враг. Полное ее исключение из рациона может привести к вымыванию полезных веществ из организма, а злоупотребление станет причиной задержки жидкости. Как результат появляются отеки, которые никого не красят, вы будете выглядеть опухшими, уставшими и измотанными.
Белый хлеб
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Углеводы – это отличный источник быстрой энергии. Но они бывают медленные, как в овощах, и быстрые, как в белом хлебе и любой выпечке. А они приводят к резким скачкам уровня сахара в крови. Если вы ведете сидячий образ жизни и много времени проводите за компьютером, будьте готовы к появлению лишнего веса. В качестве вишенки на торте: избыток быстрых углеводов приводит к повреждению коллагеновых волокон, это значит, что о красивой коже можете позабыть.
Картофель фри
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Как и любые блюда, жаренные или приготовленные в большом количестве масла, губительны для вашей молодости и красоты кожи. Все потому, что при высоких температурах образуются трансжиры, которые разрушают волокна коллагена и приводят к образованию преждевременных морщин, появлению покраснений и прыщей, обострению аллергических реакций. Кроме того, фастфуд принято хорошо солить, чтобы усилить его вкус, что также негативно сказывается на
Колбаса
Фото: pixabay
Субпродукты, к которым относится колбаса, сосиски, бекон, сардельки, ветчина и другие мясные деликатесы, вкусны, но злоупотребление ими приводит к существенному ухудшению качества кожи. Прыщи, покраснения, раздражения при регулярном употреблении любимой колбаски вам обеспечены. А все потому, что в продуктах из ультраобработанного мяса содержатся трансжиры, большое количество соли, усилители вкуса и сульфиты, которые губительны для вашей красоты.
Кофе
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Кофе обладает мощным мочегонным эффектом, из-за чего сильно обезвоживает организм. И если от одной чашки эспрессо в день ничего не будет, то 2-3 капучино могут привести к внутренней засухе. И поверьте, ваша кожа это почувствует: появятся морщины, заломы, а изначально эпидермис сухого типа может даже и потрескаться. Все это в совокупности заставит вас выглядеть старше, чем вам бы хотелось. Не можете отказаться от любимого напитка? Делайте, как принято в Европе, запивайте кофе стаканом воды.
Куриная котлета (полезное для молодости блюдо)
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно на 7 порций:
- 0,5 кг филе куриной грудки
- 1,5 кг филе куриных бедер
- 300 г репчатого лука
- 280 г 22%-ных сливок
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте произвольной нарезкой лук и обжарьте до золотистого цвета.
Шаг 2. Курицу и лук перекрутите в мясорубке. Посолите и поперчите фарш по вкусу.
Шаг 3. Добавьте сливки из расчета на 200 г фарша 25 г сливок.
Шаг 4. Сформируйте 2-3 котлеты. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Переложите на противень и поставите в духовку и запекайте до готовности при температуре 180 градусов 7-9 минут.
Фото: pixabay, depositphotos, freepik
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