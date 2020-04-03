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Белый хлеб, энергетики и еще 8 продуктов, которые убивают красоту и молодость

Старение – процесс неизбежный, но в наших силах, если не остановить, то серьезно замедлить его. Или ускорить. Правильный уход за собой, спортивная активность и здоровый образ жизни – лучшие помощники в этом. Но не менее важно и правильное питание. От того, что вы едите, во многом зависит то, как вы выглядите. В новом обзоре на Passion.ru – обзор продуктов, от которых вам стоит отказаться, если вы хотите оставаться молодыми, красивыми и здоровыми.

Сахар

Фото: pixabay

Сахар – это враг номер один для красоты и молодости. Чем больше вы его едите, тем быстрее постареете. Обидно, но факт. Если все еще не верите, прислушайтесь к ученым. Канадские специалисты установили, что чрезмерная любовь к сладкому ускоряет процесс старения аж на 50%. Происходит это из-за того, что избыток глюкозы негативно влияет на волокна коллагена в коже, делая их менее эластичными. В результате этого кожа теряет упругость и гладкость.

Сахарозаменители

Фото: depositphotos

К сожалению, заменить сахара одним из видов сахарозаменителя и тем самым обмануть старость не выйдет. Многие искусственные подсластители также негативно сказываются на самочувствии и состоянии кожи, например, приводят к появлению прыщей или вызывают боль в суставах. Кстати, часто сахарозаменители повышают тягу к сладкому и мучному, что ведет к набору веса.

Белое вино

Фото: pixabay

Многие ученые утверждают, что бокал вина не принесет вреда здоровью, зато поможет снять напряжение и избавиться от стресса. Не будем спорить, возможно, это и так. Но на внешности этот самый бокал скажется не лучшим образом. В первую очередь речь о белом вине. В нем содержится кислота, которая странным образом влияет на зубную эмаль, разрушая ее. А плохие зубы сами по себе визуально добавляют возраста. Кроме того, эта же кислота приводит к появлению красных пятен на коже.

Крепкий алкоголь

Фото: pixabay

О вреде злоупотребления алкоголя не сказал еще только ленивый. И вы наверняка сами замечали, что возлияния на коже сказываются не лучшим образом. Дело в том, что алкоголь увеличивает нагрузку на печень, и это препятствует выводу токсинов из организма, а вот витамины и другие полезные вещества (в частности, витамины группы В, витамин А и кальций) вымывает очень даже хорошо. Кроме того, крепкие напитки обезвоживают организм, как следствие, появляются преждевременные морщинки, а уже имеющиеся становятся более заметными.

Энергетики

Фото: depositphotos

В энергетических напитках содержится огромное количество кофеина, за счет которого и возникает временный бодрящий эффект. Однако этот же компонент вызывает обезвоживание, которое, в свою очередь, приводит к образованию морщин и тусклому виду кожи. Но и это еще не все. Энергетики просто губительны для зубной эмали – они повреждают ее в 8 раз сильнее, чем газировка.

Соль

Фото: freepik

Соль – одновременно наш друг и наш враг. Полное ее исключение из рациона может привести к вымыванию полезных веществ из организма, а злоупотребление станет причиной задержки жидкости. Как результат появляются отеки, которые никого не красят, вы будете выглядеть опухшими, уставшими и измотанными.

Белый хлеб

Фото: pixabay

Углеводы – это отличный источник быстрой энергии. Но они бывают медленные, как в овощах, и быстрые, как в белом хлебе и любой выпечке. А они приводят к резким скачкам уровня сахара в крови. Если вы ведете сидячий образ жизни и много времени проводите за компьютером, будьте готовы к появлению лишнего веса. В качестве вишенки на торте: избыток быстрых углеводов приводит к повреждению коллагеновых волокон, это значит, что о красивой коже можете позабыть.

Картофель фри

Фото: pixabay

Как и любые блюда, жаренные или приготовленные в большом количестве масла, губительны для вашей молодости и красоты кожи. Все потому, что при высоких температурах образуются трансжиры, которые разрушают волокна коллагена и приводят к образованию преждевременных морщин, появлению покраснений и прыщей, обострению аллергических реакций. Кроме того, фастфуд принято хорошо солить, чтобы усилить его вкус, что также негативно сказывается на

Колбаса

Фото: pixabay

Субпродукты, к которым относится колбаса, сосиски, бекон, сардельки, ветчина и другие мясные деликатесы, вкусны, но злоупотребление ими приводит к существенному ухудшению качества кожи. Прыщи, покраснения, раздражения при регулярном употреблении любимой колбаски вам обеспечены. А все потому, что в продуктах из ультраобработанного мяса содержатся трансжиры, большое количество соли, усилители вкуса и сульфиты, которые губительны для вашей красоты.

Кофе

Фото: pixabay

Кофе обладает мощным мочегонным эффектом, из-за чего сильно обезвоживает организм. И если от одной чашки эспрессо в день ничего не будет, то 2-3 капучино могут привести к внутренней засухе. И поверьте, ваша кожа это почувствует: появятся морщины, заломы, а изначально эпидермис сухого типа может даже и потрескаться. Все это в совокупности заставит вас выглядеть старше, чем вам бы хотелось. Не можете отказаться от любимого напитка? Делайте, как принято в Европе, запивайте кофе стаканом воды.

Куриная котлета (полезное для молодости блюдо)

Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно на 7 порций:

  • 0,5 кг филе куриной грудки
  • 1,5 кг филе куриных бедер
  • 300 г репчатого лука
  • 280 г 22%-ных сливок

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте произвольной нарезкой лук и обжарьте до золотистого цвета.

Шаг 2. Курицу и лук перекрутите в мясорубке. Посолите и поперчите фарш по вкусу.

Шаг 3. Добавьте сливки из расчета на 200 г фарша 25 г сливок.

Шаг 4. Сформируйте 2-3 котлеты. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Переложите на противень и поставите в духовку и запекайте до готовности при температуре 180 градусов 7-9 минут.

Фото: pixabay, depositphotos, freepik

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