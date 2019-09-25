Ароматизаторы в еде – какие бывают, зачем нужны и стоит ли их бояться

Как узнать, какой ароматизатор в еде или напитке

Это непросто. Дело в том, что у различных ароматизаторов нет отдельных названий или обозначений литерами E, как у красителей. Поэтому на упаковке будет указано только, что ароматизатор, например, идентичный натуральному. А что именно скрывается за этим, сказать сложно. Химическую формулу или хотя бы расшифровку на этикетке никто не напечатает.

Но не стоит переживать! Если на бутылке написано, что использован «натуральный ароматизатор», значит, все в порядке. Согласно законодательству, это обозначение можно использовать, только если в ароматизатор входят исключительно натуральные вещества, «добытые» из настоящих ягод, овощей и фруктов.

Обычно после слов «натуральный» идет название источника запаха, например, «натуральный ароматизатор (Лимон)» в холодном чае. Значит, компоненты, которые входят в состав ароматизатора, получены из настоящих лимонов.

Опасны ли ароматизаторы?

Нельзя с уверенностью сказать, что ароматизаторы вредны для организма, как и утверждать обратное. В натуральных точно нет ничего опасного, если они получены из «чистых» продуктов. Во-вторых, искусственные тоже нельзя однозначно заклеймить, потому что, если бы они действительно имели доказанный отрицательный эффект, их давно бы запретили в развитых странах.