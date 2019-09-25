Ароматизаторы в еде – какие бывают, зачем нужны и стоит ли их бояться

Если говорить просто, все ароматизаторы можно условно разделить на натуральные и химически синтезированные. По сути, все они представлены определенными химическими веществами. В первом случае они извлекаются из природных продуктов, во втором – синтезируются в лабораторных условиях. И у тех, и у других есть свои особенности.
E – именно этой буквой обозначаются все пищевые добавки. Ароматизаторы и усилители вкуса маркируются от E-600 до E-699.
Натуральные ароматизаторы
К ним относятся эфирные масла, эссенции, экстракты. Их получают различными способами – от нагревания до перегонки. Причем сырьем для их производства могут быть не только растения, но и различные виды мяса, рыбы, молочные продукты. Придают натуральные ароматизаторы какому-либо продукту не только характерный запах, но и вкус.
По сути, они представляют из себя какое-либо химическое соединение или же комплекс таких веществ. И на практике их в принципе можно синтезировать в пробирке. Что важно знать про натуральные ароматизаторы?
Продукты с ними не могут стоить дешево. Выделение соответствующего вещества из какого-либо натурального сырья – процесс трудоемкий, многоступенчатый и требующий серьезных финансовых затрат.
Для производства натуральных ароматизаторов важно отслеживать качество сырья. Порой в клубнике, выращенной в теплицах, гораздо больше той самой «химии», которой мы все так боимся. И если из нее извлечь некий экстракт, то все эти вредные примеси в нем и останутся.
Не все натуральные вещества априори безопасны. Многие ароматические соединения растений вырабатывают только лишь для защиты от плесневых грибков, бактерий и желающих ими полакомиться. К таковым относятся, например, ванилин, который получают из стручков орхидей, миндаль, содержащий следы цианида, кофеин из зерен кофе. Волей случая аромат и вкус данных соединений понравился человеку, хотя для других живых организмов это токсичные вещества. Безусловно, речь не идет о том, чтобы сразу же прекратить пить кофе или добавлять ваниль в какао. Скорее, это повод задуматься, а стоит ли покупать продукты с любыми, пусть даже и натуральными добавками для вкуса и запаха. Ведь все хорошо в меру.
Фото: vostock-photo
Искусственно синтезированные ароматизаторы
Среди них можно выделить те, которые идентичны натуральным. Вещество, которое есть в продуктах растительного и животного происхождения воспроизводят в пробирке. Маркировка «идентичный натуральному» в России имеет место быть, тогда как в США и Евросоюзе от нее отказались. И все, что синтезировано в лабораторных условиях, называют искусственными ароматизаторами. Если говорить о нашей стране, то в эту категорию попадают те комплексы веществ, которые содержат хотя бы одно соединение, в природе не встречающееся. У всех искусственно синтезированных добавок есть свои особенности.
Использование химических аналогов выгоднее с экономической точки зрения. Получить аромат апельсина в лабораторных условиях выгоднее, чем вырастить сначала сами плоды, а потом выделить из них эфирные масла или эссенции.
Считается, что таким образом удается получить более чистые соединения. Вопрос этот спорный. Ведь чтобы добиться такого результата, нужно четко контролировать процесс на всех этапах производства искусственных добавок, удаляя образующиеся в результате химических реакций побочные токсичные вещества.
Формально искусственно синтезированные ароматизаторы считаются безопасными. Но здесь стоит учесть, что если речь идет о чужеродных для нашего организма веществах, то что с ними делать, как их перерабатывать, он не знает. В лучшем случае эти вещества будут выведены из организма. В худшем – будут отложены про запас в жировой ткани, пока организм «не сообразит», для чего они ему нужны. Кстати, именно поэтому большое количество продуктов с добавками в рационе порой является причиной набора лишнего веса.
Важно отметить, что ежегодно под запрет попадают около 5-10 пищевых добавок. Сами искусственные ароматизаторы появились относительно недавно, поэтому медицинской статистики, которая смогла бы точно сказать, что это вещество полностью безопасно, увы, нет.
Многие пищевые добавки, в том числе и ароматизаторы действительно безопасны только для здорового человека. Так, например, ряд из них расщепляется бактериями в кишечнике при условии, что состав микробиоты сбалансирован. В случае дисбиоза, например, соединение всасывается в кровь и может оказать влияние на здоровье.
Зачем нужны ароматизаторы
Ответ очевиден – они призваны сделать продукт более привлекательным по вкусу и запаху. Почему же раньше мы довольствовались ароматом натуральных фруктов, зелени, мяса, а сейчас многие его попросту не различают? Часто это связано с изменением строения рецепторов, воспринимающих вкус и запах. Злоупотребление едой с усилителями вкуса, курение, использование в быту ярких запахов (стиральные порошки, освежители воздуха, чистящие средства и другие) делает их менее чувствительными к естественным ароматам.
Кроме того, с помощью добавок производители продуктов питания пытаются изготовить их из более дешевого сырья, но при этом сделать их максимально привлекательными для покупателя. Возьмем, к примеру, колбасу. Если разложить ее на составляющие, то в ней будет много жира и крахмала. Съесть данные ингредиенты именно в таком сочетании невозможно – это невкусно. А вот если поколдовать и добавить к ним ароматизаторы и усилители вкуса, то она будет очень даже аппетитной. Многие с удовольствием съедят такой продукт, хотя ничего кроме пустых калорий он организму не даст.
Фото: vostock-photo
Другими словами, ароматизаторы (как правило, искусственно синтезированные, ведь производство натуральных – дорогое удовольствие) добавляются в продукты низкого качества, высококалорийные, содержащие много насыщенных жиров и простых углеводов. Приятный вкус и аромат заставляют нас съедать такие продукты в бОльших количествах. Именно из-за них мы обычно употребляем на 20-40 % калорий больше, чем нам нужно! Отсюда и проблемы с лишним весом и сопутствующие регулярному перееданию заболевания.
Как узнать, какой ароматизатор в еде или напитке
Это непросто. Дело в том, что у различных ароматизаторов нет отдельных названий или обозначений литерами E, как у красителей. Поэтому на упаковке будет указано только, что ароматизатор, например, идентичный натуральному. А что именно скрывается за этим, сказать сложно. Химическую формулу или хотя бы расшифровку на этикетке никто не напечатает.
Но не стоит переживать! Если на бутылке написано, что использован «натуральный ароматизатор», значит, все в порядке. Согласно законодательству, это обозначение можно использовать, только если в ароматизатор входят исключительно натуральные вещества, «добытые» из настоящих ягод, овощей и фруктов.
Обычно после слов «натуральный» идет название источника запаха, например, «натуральный ароматизатор (Лимон)» в холодном чае. Значит, компоненты, которые входят в состав ароматизатора, получены из настоящих лимонов.
Опасны ли ароматизаторы?
Нельзя с уверенностью сказать, что ароматизаторы вредны для организма, как и утверждать обратное. В натуральных точно нет ничего опасного, если они получены из «чистых» продуктов. Во-вторых, искусственные тоже нельзя однозначно заклеймить, потому что, если бы они действительно имели доказанный отрицательный эффект, их давно бы запретили в развитых странах.
Фото: vostock-photo
Однако к искусственным добавкам стоит относиться с подозрением и по возможности их избегать. Дело в том, что некоторые современные врачи опасаются, что эффект от употребления с едой и напитками искусственных ароматизаторов накапливается, а значит, негативные последствия могут проявиться спустя годы. Но уже сейчас с некоторыми искусственными добавками связывают возрастающий риск возникновения онкологических заболеваний: болезни Альцгеймера, синдрома хронической усталости и депрессии. Некоторые искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергию, экзему и даже астму. Нужно помнить, что это химические вещества и они растворены в продукте или напитке.
Поэтому всегда стоит делать выбор в пользу натуральных ароматизаторов, да и вообще продуктов, состав которых простой – всего несколько понятных и известных вам ингредиентов и с полным отсутствием химических составляющих. Да, стоить такой продукт или напиток будет дороже химических аналогов, но эту цену нужно заплатить. Выбирайте продукцию крупных известных компаний, а не дешевый товар незнакомых производителей. Ну и, конечно, если видите на этикетке надпись «натуральный ароматизатор», этот продукт или напиток можно смело покупать.
Вывод здесь можно сделать один, чем меньше в вашем рационе будет продуктов с дополнительной ароматизацией, тем лучше. Научиться получать удовольствие от вкуса и запаха натуральной еды без каких-либо добавок можно, было бы желание.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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