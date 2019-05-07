Палеолитическая диета — особенности, вред и польза для организма

Мода на диеты и различные системы питания меняется едва ли не каждый год. Сначала все дружно сидели на Кремлевской, потом настал черед систем питания по Дюкану и Аткинсу. И вот теперь палеодиета. Но насколько она подходит нам, жителям мегаполисов, с работой в офисе и сопутствующими ей сидячим образом и минимальными физическими нагрузками? Редакция Passin.ru решила разобраться в самой сути данной диеты, чтобы понять, стоит ли игра свеч.
Основные принципы палеодиеты
Суть диеты заключается в употреблении в пищу продуктов питания, которые были в рационе людей до начала сельскохозяйственной деятельности, то есть в основе меню – мясо (лучше дичь), морепродукты, а также овощи и фрукты, грибы, ягоды. Есть необходимо 3 раза в день и только тогда, когда реально почувствуете чувство голода, кроме того, возможна пара небольших перекусов орехами, яйцами или фруктами. Список запрещенных продуктов гораздо более внушительный: алкоголь, сахар, мучное, фастфуд – это уже привычные аутсайдеры для любой диеты, но также придется исключить молоко и молочные продукты, гречку, рис и другие крупы, киноа, горох, бобовые, колбасы, консервы, газированные напитки. По сути, это строгая безуглеводная диета.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Также стоит учитывать, что наши далекие предки не знали о том, что такое ГМО и усилители вкуса, потому, предполагается, что вся пища, оказывающаяся на столе, должна быть «чистой». Готовить ее необходимо максимально просто – без использования рафинированного масла, большого количества специй и соли.
Но самое главное, в каменном веке люди не покупали пищу в магазинах, а вынуждены были сами ее добывать, потому очень много двигались. Потому, если вы намерены придерживаться палеодиеты, настоятельно рекомендуется изменить образ жизни на более подвижный.
Хочется сразу отметить, что палеодиета – это не методика снижения веса, а программа питания для людей с высокоактивным образом жизни, включающим большое количество тренировок и употребление простых продуктов. Потому снижение веса – не цель палеодиеты, а лишь приятный бонус такой системы питания.
Самый главный критерий, отличающий палео от других программ питания, это отсутствие в рационе любых круп и молочных продуктов. В связи с такими сильными изменениями в меню снижение веса будет идти значительно быстрее, нежели при соблюдении стандартной высокоуглеводной низкожировой системы питания.
Основным достоинством палео является, конечно же, употребление чистых продуктов, ведь под запретом все, прошедшее производственную обработку, то есть полуфабрикаты, замороженные продукты. Продукты с надписью «Диеты», «Полезно для здоровья» также в списке исключенных.
Еще одним плюсом, по мнению экспертов, специализирующихся на палеодиете, считается отсутствие необходимости в подсчете калорий. Хотя людям, стремящимся снизить вес, я все же рекомендую не отказываться от этого, хотя бы в первое время, потому что в палеодиете разрешены картофель и фрукты в неограниченных количествах, что может привести не к потере лишних килограммов, а к их приобретению. Также подсчет калорий необходим для оценки собственного рациона, что иногда бывает полезно, потому что многие из нас склонны преуменьшать количество съеденного.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что же касается минусов палеодиеты, к ним, безусловно, можно отнести высокий риск срывов, потому что программа питания сильно отличается от большинства существующих. Особенно эти отличия касаются употребления углеводов, потому что, кроме клубней, овощей и фруктов, углеводов в рационе нет, как нет и сахара, сахарозаменителя, круп, а такое сильное ограничение рациона не каждому под силу выдержать.
Именно поэтому я бы рекомендовал постепенный переход на палеодиету с постепенным отказом от «запретных» продуктов. Для начала следует убрать из рациона сахар, и только затем постепенно вывести крупы, содержащие глютен, и бобовые.
Также людям, живущим в концепции палеодиеты и снижающим вес, несмотря на то, что фрукты разрешены, стоит все-таки ограничивать употребление бананов и винограда из-за их высокого гликемического индекса.
Опасности палеодиеты
Редакция Passion.ru уже не раз говорила, что правильное питание гораздо лучше любых диет, тем более таких несбалансированных, как палеодиета. А она именно такая. Британская ассоциация диетологов вообще поставила ее на второе место среди худших систем питания, впереди только уринотерапия. И этому можно найти вполне логичное объяснение: баланс КБЖУ – основа основ и не зря, ведь недостаток углеводов может привести к упадку сил, а излишек белка негативно скажется на работе почек и печени. А исключение в рационе молочных и кисломолочных продуктов исключает поступление в организм пробиотиков, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Так что прежде чем переходить на нее, взвесьте все за и против и обязательно (повторяем – обязательно!) проконсультируйтесь с врачом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!