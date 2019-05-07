Палеолитическая диета — особенности, вред и польза для организма

Что же касается минусов палеодиеты, к ним, безусловно, можно отнести высокий риск срывов, потому что программа питания сильно отличается от большинства существующих. Особенно эти отличия касаются употребления углеводов, потому что, кроме клубней, овощей и фруктов, углеводов в рационе нет, как нет и сахара, сахарозаменителя, круп, а такое сильное ограничение рациона не каждому под силу выдержать.

Именно поэтому я бы рекомендовал постепенный переход на палеодиету с постепенным отказом от «запретных» продуктов. Для начала следует убрать из рациона сахар, и только затем постепенно вывести крупы, содержащие глютен, и бобовые.

Также людям, живущим в концепции палеодиеты и снижающим вес, несмотря на то, что фрукты разрешены, стоит все-таки ограничивать употребление бананов и винограда из-за их высокого гликемического индекса.

Опасности палеодиеты

Редакция Passion.ru уже не раз говорила, что правильное питание гораздо лучше любых диет, тем более таких несбалансированных, как палеодиета. А она именно такая. Британская ассоциация диетологов вообще поставила ее на второе место среди худших систем питания, впереди только уринотерапия. И этому можно найти вполне логичное объяснение: баланс КБЖУ – основа основ и не зря, ведь недостаток углеводов может привести к упадку сил, а излишек белка негативно скажется на работе почек и печени. А исключение в рационе молочных и кисломолочных продуктов исключает поступление в организм пробиотиков, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Так что прежде чем переходить на нее, взвесьте все за и против и обязательно (повторяем – обязательно!) проконсультируйтесь с врачом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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